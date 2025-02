Toyota: lance un nouveau système de pile à combustible information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 15:46









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation (Toyota) a annoncé avoir mis au point un nouveau système de pile à combustible (FC), son système de pile à combustible de troisième génération.



Le tout nouveau système FC de 3e génération présente des améliorations significatives en termes de performances, notamment l'efficacité énergétique et une réduction significative des coûts par rapport à la version précédente.



En plus des véhicules de tourisme, le système FC de 3e génération sera étendu pour être utilisé dans les véhicules utilitaires lourds, et devrait être introduit sur les marchés principalement du Japon, de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de la Chine après 2026 au plus tôt.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.