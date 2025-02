Toyota: lance le 'Music Way Project' avec Japan CEIPA information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 12:32









(CercleFinance.com) - Le groupe Toyota et la Japan CEIPA (Culture and Entertainment Industry Promotion Association) annoncent le lancement du 'Music Way Project' afin de soutenir la mondialisation et la croissance durable de l'industrie musicale japonaise.



Ce projet se concentre sur le développement des talents, avec l'objectif de promouvoir la musique japonaise à l'international.



Il comprendra des ateliers, la découverte de jeunes talents, et des showcases dans des villes du monde entier.



Le projet bénéficiera du soutien du Toyota Arena Tokyo et de bases internationales du groupe Toyota pour faciliter les opportunités mondiales pour les jeunes artistes.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.