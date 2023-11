Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: lance la production du nouveau Toyota C-HR information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 17:30









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) a débuté la production du nouveau Toyota C-HR, comprenant l'assemblage de batteries pour la première fois en Europe, sur son site de Sakarya, en Turquie.



Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT), dont les installations de production ont bénéficié d'un nouvel investissement de 308 millions d'euros, est le premier site européen de Toyota à produire des véhicules hybrides rechargeables.



Depuis son lancement, le Toyota C-HR enregistre des ventes cumulées dépassant les 800 000 exemplaires. Il a permis à Toyota de conquérir un grand nombre de nouveaux clients, si bien que la marque a vu sa part de marché progresser de 4% à 7% en Europe.



' La production d'une version hybride rechargeable équipée d'une batterie assemblée au niveau local va étendre encore l'offre multi-technologies de Toyota servant son objectif de suppression totale des émissions de CO2 au sein de sa gamme européenne1 d'ici 2035 ', a déclaré Yoshihiro Nakata, Président et CEO de Toyota Motor Europe.





