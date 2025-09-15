 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 922,74
+1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Toyota lance l'e-Palette au Japon, un véhicule électrique multi-usages
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 10:26

Toyota annonce le lancement commercial de l'e-Palette, un véhicule électrique à batterie (BEV) conçu pour divers services de mobilité. Présenté comme 'spacieux et modulable', ce véhicule doit offrir des usages multiples, comme navette, magasin mobile ou espace de services, contribuant à transformer le paysage urbain.

L'e-Palette sera d'abord déployé à Toyota Arena Tokyo et Toyota Woven City, avec des démonstrations de conduite automatisée menées avec des concessionnaires et municipalités. Toyota vise une mise sur le marché de modèles équipés de systèmes de conduite autonome de niveau 4 d'ici l'exercice 2027.

Le véhicule propose un plancher bas, une rampe électrique et des dispositifs adaptés pour l'accessibilité. Il est équipé d'un système Steer-by-Wire, de signalétiques numériques personnalisables et de fonctions de charge rapide. Le constructeur précise que l'e-Palette peut aussi servir de source d'alimentation d'urgence.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank