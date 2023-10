Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: la nouvelle Prius a reçu un Prix Auto Moto information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 16:56









(CercleFinance.com) - Toyota France a reçu le Prix du Style attribué à la nouvelle Prius dans le cadre du Grand Prix Auto Moto 2023.



Une récompense décernée par la rédaction de ce magazine de référence qui ' a été particulièrement sensible à l'évolution du design de la Prius.



' La forme ' carrée ', emblématique de la Prius depuis la deuxième génération, a évolué pour intégrer des lignes modernes et élégantes ' indique le groupe.



Cette forme distinctive est renforcée par un empattement plus long de 50 mm par rapport à celui de la génération précédente. Dans le même temps, la longueur totale a diminué de 46 mm.



Au-delà du design, la nouvelle Prius se distingue en adoptant une nouvelle motorisation hybride rechargeable. La puissance totale cumulée du système atteint 223 ch/164 kW pour une consommation de carburant de seulement 0,5 l/100 km et des émissions de CO2 extrêmement faibles de 11 g/km (cycle mixte WLTP).





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.