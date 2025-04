Toyota: hausse de 7,7% des ventes aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Toyota Motor North America (TMNA) a annoncé avoir vendu 231 335 véhicules aux États-Unis en mars 2025, soit une hausse de 7,7 % par rapport à mars 2024. Les ventes de véhicules électriques pour le mois sont en progression de 44,1% à 112 608 véhicules.



Pour le premier trimestre, TMNA a enregistré 570 269 véhicules vendus, en hausse de 0,9 % en volume et de 3,6 % en termes de droits de vente différés par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les ventes de véhicules électriques sont en progression de 39,6 % en volume à 288 796 véhicules.



La marque Toyota a enregistré 196 240 véhicules vendus en mars, en hausse de 6,6%. Pour le trimestre, les ventes sont en hausse de 0,1% à 487 226 véhicules.



La division Lexus a enregistré 35 095 véhicules vendus en mars, en croissance de 14,1% sur la base du volume.



Pour le trimestre, la division Lexus a annoncé le meilleur résultat de son histoire avec 83 043 véhicules vendus, soit une hausse de 5,8% en volume.



' Nous continuons d'enregistrer des ventes stables de nos marques Toyota et Lexus, en partie en raison de l'amélioration des stocks et de nouveaux modèles comme le Toyota 4Runner et le Lexus LX hybride ', a déclaré Mark Templin, vice-président directeur et chef de l'exploitation de TMNA.





