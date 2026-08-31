Toyota et Honda pourraient devoir payer la note des droits de douane imposés par Trump au Canada

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* Toyota et Honda représentent plus des trois quarts de l'ensemble des voitures fabriquées au Canada

* Selon les analystes, les voitures construites au Canada représentaient près d'un quart des ventes de Honda aux États-Unis et 17 % de celles de Toyota l'année dernière

* Les droits de douane pourraient contraindre les deux constructeurs à fermer certaines chaînes de montage canadiennes, selon les analystes

par Daniel Leussink et Maki Shiraki

Le président américain Donald Trump vise Ottawa en proposant d’imposer des droits de douane de 50 % sur les importations de voitures canadiennes — mais ce sont les constructeurs japonais Toyota 7203.T et Honda

7267.T qui pourraient finir par en faire les frais.

Ces deux constructeurs automobiles japonais représentent plus des trois quarts de l’ensemble des voitures fabriquées au Canada. Ils pourraient être contraints de fermer certaines chaînes de production si les droits de douane entrent en vigueur le 1er janvier comme prévu, selon les analystes.

Même si un accord pourrait encore être conclu, le moment choisi pour l’instauration des droits de douane américains ne pourrait être pire, alors que les constructeurs japonais subissent de plein fouet la concurrence des véhicules électriques chinois à bas prix sur des marchés tels que l’Asie du Sud-Est, l’Europe et l’Amérique latine.

Les États-Unis restent le plus grand marché de Toyota et de Honda et, surtout, un marché sur lequel les concurrents chinois comme BYD 002594.SZ ne sont pas autorisés à entrer.

Les voitures construites au Canada représentaient près d’un quart des ventes de Honda aux États-Unis et 17 % de celles de Toyota l’année dernière, soit la part la plus importante parmi les grands constructeurs automobiles, selon les analystes de Barclays. En conséquence, ces deux constructeurs sont ceux qui risquent d’être le plus durement touchés par le projet de Donald Trump de doubler les droits de douane, qui s’élèvent actuellement à 25 %.

« Si l’on voulait vraiment détruire l’industrie automobile canadienne, ces droits de douane permettraient d’y parvenir », a déclaré Julie Boote, analyste automobile chez Pelham Smithers Associates à Londres.

Les deux constructeurs seraient probablement contraints de fermer certaines de leurs chaînes de montage canadiennes, a-t-elle ajouté.

Toyota et Honda n’ont pas souhaité faire de commentaires.

UNE COURSE À L'ADAPTATION

L'industrie automobile canadienne produit environ 1,2 million de voitures par an et soutient indirectement quelque 427 000 emplois. Les exportations de Toyota depuis le Canada vers les États-Unis comprennent le RAV4, tandis que Honda exporte le CR-V. Ces deux modèles figurent parmi les SUV les plus vendus aux États-Unis.

Les droits de douane proposés constituent le dernier exemple en date des politiques commerciales de Trump qui ont contraint l’industrie automobile mondiale à se démener pour s’adapter. Pendant des années, les constructeurs automobiles américains, européens, japonais et sud-coréens, ainsi que leurs fournisseurs, ont mis en place des chaînes de production à travers l’Amérique du Nord, tirant parti des accords commerciaux transfrontaliers et, notamment au Mexique, de coûts de main-d’œuvre moins élevés.

Mais la dynamique des coûts a désormais radicalement changé. Les droits de douane américains ont coûté à Toyota quelque 1 400 milliards de yens (8,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) au cours du dernier exercice financier.

Toyota mise désormais davantage sur sa production aux États-Unis. Le plus grand constructeur automobile mondial a annoncé l’année dernière son intention d’investir jusqu’à 10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars sur cinq ans pour développer ses activités aux États-Unis. Ce plan comprend notamment la construction d’une nouvelle usine automobile de 3,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au Texas, où le groupe prévoit de transférer la production du pick-up Tacoma depuis son usine de Basse-Californie au Mexique.

Pour Honda, qui peine à redresser son activité automobile déficitaire, les droits de douane n’ont fait qu’aggraver la situation.

Un haut responsable a récemment déclaré à la presse que le groupe pourrait renoncer à la construction d’une huitième usine d’assemblage en Amérique du Nord si les négociations sur l’accord de libre-échange USMCA entre les États-Unis, le Canada et le Mexique n’étaient pas prolongées. L’USMCA est la version révisée de l’accord commercial ALENA de 1994 et est en vigueur depuis six ans. Le 1er juillet, Donald Trump a décidé de ne pas le renouveler, le soumettant à des réévaluations annuelles, bien que les négociations se soient poursuivies.

L'année dernière, le constructeur sud-coréen Hyundai

005380.KS avait déclaré que l'incertitude entourant l'USMCA retardait ses décisions d'investissement.

« CHANGEMENT MAJEUR »

Si les droits de douane entraient en vigueur, Toyota et Honda tenteraient probablement de réorienter les véhicules construits au Canada vers d’autres marchés, puis chercheraient des moyens de compenser l’approvisionnement du marché américain, qui revêt une importance capitale — une tâche loin d’être aisée, selon les analystes. Les véhicules destinés aux États-Unis sont souvent adaptés aux besoins et aux réglementations de ce marché, tandis que les usines situées ailleurs fonctionnent peut-être déjà à pleine capacité.

« Cela représenterait un changement majeur par rapport au passé », a déclaré Seiji Sugiura, analyste senior au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

Deux équipementiers japonais ont déclaré ne pas savoir ce qui allait se passer ensuite et qu’il restait, du moins pour l’instant, impossible de se projeter, étant donné que l’entrée en vigueur des droits de douane restait incertaine.

« Nous essayons de ne pas réagir de manière excessive », a déclaré l’un des dirigeants de ces fournisseurs.

(1 dollar = 160,0800 yens)