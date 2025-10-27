Toyota enregistre un 9e mois consécutif de hausse de ses ventes mondiales en septembre
27/10/2025
Dans le détail, en septembre, les ventes de la marque Toyota (incluant Lexus) ont progressé de 3,1% sur un an, à 879 314 véhicules, tandis que celles de Daihatsu ont progressé de 3,2% (60 543 véhicules) et que les ventes de Hino ont reculé de 19,1%, à 9296 véhicules.
Sur le volet de la production, le groupe annonce avoir produit un total de 1 036 106 véhicules au cours du mois de septembre, en hausse de 9,1% (soit également un 9e mois consécutif de hausse) avec +11,1% pour la marque Toyota (918 146 véhicules) mais une baisse de 1,1% pour Daihatsu (109 361 véhicules) et de -30,9% pour Hino, à 8599 véhicules.
