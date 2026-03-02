 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Toyota-Elliott approuve l'offre relevée à $30 mds pour Toyota Industries
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 08:56

Le fonds activiste Elliott Investment Management a accepté de céder sa participation dans le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries 6201.T après que Toyota a relevé son offre de rachat à 20.600 yens (112,03 euros), évaluant l'offre à 30 milliards de dollars (25,61 milliards d'euros) et mettant fin à plusieurs mois de bras de fer sur le prix de l'opération.

Dans un communiqué publié lundi, Elliott a déclaré qu'il avait l'intention d'accepter les termes de l'offre revue à la hausse, affirmant que le prix représentait un "résultat amélioré" pour les actionnaires minoritaires.

Le groupe automobile japonais avait initialement proposé 16.300 yens par action pour Toyota Industries, connu sous le nom de TICO, un prix qui avait suscité de nombreuses critiques de la part des actionnaires minoritaires, dont beaucoup estimaient qu'il sous-évaluait la société.

Toyota a ensuite augmenté son offre à 18.800 yens, ce qu'Elliott et d'autres ont de nouveau rejeté, jugeant ce prix trop bas. L'offre publique d'achat devait prendre fin lundi.

Le groupe japonais a déclaré que son dernier prix d'offre dépendait de l'obtention de garanties de prêt auprès de ses banques. En acceptant l'offre, le fonds activiste de Paul Singer met fin à plusieurs mois d'impasse.

Le prix majoré porte la valeur de l'offre à 4.700 milliards de yens.

Toyota a déclaré lundi dans un communiqué qu'Elliott, qui avait poussé le groupe à augmenter son prix, avait accepté de céder ses actions dans Toyota Industries sous certaines conditions.

(Rédigé par Daniel Leussink et David Dolan ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TOYOTA INDUSTRIE
110,100 EUR Tradegate 0,00%
TOYOTA INDUSTRIE
125,5000 USD OTCBB 0,00%
TOYOTA MOTOR
21,155 EUR Tradegate +4,44%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -60,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre en baisse, les yeux rivés sur le Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 02.03.2026 09:35 

    Les principales Bourses européennes reculent en ‌début de séance lundi, alors que les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran se ​poursuivent, tout comme les ripostes de Téhéran sur les alliés régionaux des Américains, ouvrant de nouveaux fronts ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Moyen-Orient: recul des Bourses européennes à l'ouverture
    information fournie par AFP 02.03.2026 09:25 

    Les marchés boursiers européens reculaient fortement lundi à l'ouverture de la séance, dans la foulée de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran et des représailles de Téhéran sur plusieurs pays du Moyen-Orient, sur fond de bond du prix des hydrocarbures. ... Lire la suite

  • Un homme passe devant le logo Toyota lors d'un événement de lancement à Mumbai
    Toyota: Elliott approuve l'offre relevée à $30 mds pour Toyota Industries
    information fournie par Reuters 02.03.2026 09:09 

    Le fonds activiste ‌Elliott Investment Management a accepté de céder sa participation dans ​le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries après que Toyota a relevé son offre de rachat à 20.600 yens (112,03 euros), évaluant ​l'offre à 30 milliards de dollars ... Lire la suite

  • DBV (Crédit: / DBV Technologies)
    DBV Technologies dévoile des données positives pour son patch Viaskin Peanut chez l'enfant
    information fournie par Zonebourse 02.03.2026 09:06 

    A l'occasion d'une présentation orale lors du Congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI), DBV Technologies a présenté des données positives supplémentaires issues de l'étude de phase 3 Vitesse, le plus vaste essai à ce ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank