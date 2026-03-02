Toyota: Elliott approuve l'offre relevée à $30 mds pour Toyota Industries

Le fonds activiste Elliott Investment Management a accepté de céder sa participation dans le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries 6201.T après que Toyota a relevé son offre de rachat à 20.600 yens (112,03 euros), évaluant l'offre à 30 milliards de dollars (25,61 milliards d'euros) et mettant fin à plusieurs mois de bras de fer sur le prix de l'opération.

Dans un communiqué publié lundi, Elliott a déclaré qu'il avait l'intention d'accepter les termes de l'offre revue à la hausse, affirmant que le prix représentait un "résultat amélioré" pour les actionnaires minoritaires.

Le groupe automobile japonais avait initialement proposé 16.300 yens par action pour Toyota Industries, connu sous le nom de TICO, un prix qui avait suscité de nombreuses critiques de la part des actionnaires minoritaires, dont beaucoup estimaient qu'il sous-évaluait la société.

Toyota a ensuite augmenté son offre à 18.800 yens, ce qu'Elliott et d'autres ont de nouveau rejeté, jugeant ce prix trop bas. L'offre publique d'achat devait prendre fin lundi.

Le groupe japonais a déclaré que son dernier prix d'offre dépendait de l'obtention de garanties de prêt auprès de ses banques. En acceptant l'offre, le fonds activiste de Paul Singer met fin à plusieurs mois d'impasse.

Le prix majoré porte la valeur de l'offre à 4.700 milliards de yens.

Toyota a déclaré lundi dans un communiqué qu'Elliott, qui avait poussé le groupe à augmenter son prix, avait accepté de céder ses actions dans Toyota Industries sous certaines conditions.

