Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: dévoile un prototype de Hilux à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - Toyota a dévoilé un prototype de Hilux avec une pile à combustible à hydrogène. Lorsque le véhicule roule, la pile à combustible ne produit aucune émission à l'échappement autre que de l'eau pure.



Ce pick-up présenté comme 'révolutionnaire' a été dévoilé à l'usine automobile de Toyota Manufacturing UK (TMUK) à Derby, en Angleterre, où il a été développé dans le cadre d'un projet conjoint avec des partenaires d'un consortium soutenu par un financement du gouvernement britannique.



L'hydrogène est stocké dans trois réservoirs à haute pression, ce qui confère au prototype de Hilux une autonomie de plus de 600 km, bien supérieure à celle qui pourrait être obtenue avec une motorisation électrique à batterie traditionnelle, selon le constructeur.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.