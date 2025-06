Toyota: déploie des camions à hydrogène en Europe information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 11:18









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe annonce que quatre nouveaux camions à pile à combustible, développés avec VDL Groep, sont désormais en service sur ses axes logistiques stratégiques en Belgique, France, Allemagne et aux Pays-Bas.



Ces véhicules s'ajoutent à un premier prototype déjà opérationnel.



En partenariat avec ses prestataires logistiques - Vos Transport Group, CEVA Logistics, Groupe CAT et Yusen Logistics - Toyota intègre ces poids lourds 'zéro émission à l'échappement' dans les activités quotidiennes de son centre de distribution européen.



Selon Toyota, ces camions de 40 tonnes alimentés par une pile à hydrogène affichent des performances équivalentes aux modèles diesel, avec une autonomie réelle pouvant atteindre 400 km.



En plus de supprimer les émissions polluantes, leur fonctionnement silencieux améliore le confort de conduite et réduit les nuisances sonores.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.