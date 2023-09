Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: contrat d'achat de produits 'Tri-gen' avec FuelCell information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 15:46









(CercleFinance.com) - Toyota Motor North America, Inc. (Toyota) annonce la mise en place d'un 'système Tri-gen' qui sera destiné à alimenter les opérations du constructeur sur le port de Long Beach (Los Angeles, USA).



Le système Tri-gen, détenu et exploité par FuelCell Energy, permet de produire de l'électricité renouvelable, de l'hydrogène renouvelable et de l'eau à partir de biogaz.



FuelCell Energy a passé un contrat avec Toyota pour fournir les produits de Tri-gen dans le cadre d'un contrat d'achat de 20 ans.



Selon Toyota, ce système permettra à Toyota Logistic Services (TLS) Long Beach de devenir la première installation de traitement de véhicules portuaires de l'entreprise a être alimentée par une énergie 100 % renouvelable générée sur site.





