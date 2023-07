Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: conserve la 2ème place des ventes en Europe information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 12:40









(CercleFinance.com) - Le volume des ventes de Toyota Motor Europe (TME) s'est établi à 573 976 unités au premier semestre, ce qui représente une augmentation de 2% en glissement annuel et une part de marché de 6,6%.



Plus de 71% des véhicules vendus par TME en Europe étaient électrifiés. Ce chiffre atteint 77% en Europe de l'Ouest. Le total des ventes de véhicules électrifiés de TME a augmenté de 6% en glissement annuel avec 409 506 véhicules écoulés.



La marque Toyota a conservé la deuxième place des ventes de véhicules à particulier sur le marché européen, et les ventes de Lexus ont enregistré une croissance de 43% en glissement annuel.



' La demande en faveur de notre gamme électrifiée a continué d'augmenter et de dominer notre mix de ventes. Notre approche multitechnologies servant nos objectifs de neutralité carbone répond largement à bon nombre des divers besoins des clients de ce marché, tout en nous permettant de toujours dépasser nos objectifs d'émissions de CO2 à l'échelle européenne. ', a déclaré Matt Harrison, COO de Toyota Motor Europe.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.