Toyota compte construire une nouvelle usine au Japon
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 17:26
Le démarrage des opérations est prévu pour le début des années 2030, les modèles produits n'ayant pas encore été déterminés.
Ce projet vise à maintenir une capacité annuelle de production de trois millions de véhicules au Japon et à développer une 'usine du futur' intégrant des technologies avancées et favorisant un environnement inclusif.
Le projet sera mené en concertation avec les autorités locales et les résidents.
