Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: collaboration avec NTT en IA, télécoms & mobilité information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation et Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) annoncent une collaboration dans le domaine de la mobilité, de l'IA et des télécommunications pour atteindre l'objectif d'une société sans accidents de la route.



Les deux entreprises souhaitent construire une 'Plateforme IA de Mobilité'. Celle-ci intégrera une infrastructure de communication de haute qualité avec des systèmes de calcul et d'IA capables de traiter de vastes volumes de données.



Le projet inclura une infrastructure de calcul décentralisée optimisée pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, une infrastructure de communication intelligente adaptée aux divers environnements de circulation et une plateforme d'IA.



Prévue pour être opérationnelle à partir de 2028, cette initiative verra un investissement total de 500 milliards de yens d'ici 2030, avec des essais à partir de 2025.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.