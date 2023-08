Toyota: bénéfice net trimestriel en hausse de 78% information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 13:01

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation a publié ses résultats financiers au titre du 1er trimestre de l'exercice 2024, soit avril-mai-juin 2023.



Le constructeur annonce des ventes de 10 546,8 milliards de yens (soit 67,3 milliards d'euros environ), en hausse de 24% par rapport à la même période un an plus tôt.



'Le volume des ventes a augmenté dans toutes les régions grâce aux efforts d'amélioration de la productivité mis en place avec les fournisseurs, sans oublier l'amélioration de la situation de l'offre et de la demande de semi-conducteurs', indique la firme nippone.



Le revenu d'exploitation atteint 1120 milliards de yens, en hausse de 93,7% en un an, tandis que le bénéfice net part du groupe ressort à 1311 milliards de yens, en hausse de 78% par rapport à la même période douze mois plus tôt et laissant apparaître un BPA de 96,74 yens, contre 53,65 yens un an plus tôt.



Dans ce contexte, le constructeur indique cibler des ventes totales de 38 000 milliards de yens sur l'ensemble de l'exercice (avril 23 à mars 24), soit en hausse de 2,3%, et un bénéfice net part du groupe de 2580 milliards de yens (+5,2%) laissant apparaître un BPA de 190,41 yens.