Toyota: annonce 'un tout nouveau véhicule à batterie' information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Toyota annonce qu'il dévoilera le 12 mars un tout nouveau véhicule électrique à batterie, 100% électrique, et doté d'un design 'élégant de coupé, associé à un comportement routier particulièrement dynamique ainsi qu'à une habitabilité, une polyvalence et un confort surprenants'.



Selon le constructeur, ce véhicule s'inscrira dans la tradition de Toyota de créer 'des produits générateurs d'émotions qui élargissent le choix offert aux clients'.







