Toyota: accord pour la conduite autonome avec Waymo information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - Toyota a signé un accord avec Waymo pour le développement des technologies de conduite autonome.



'Ce partenariat repose sur une vision commune d'améliorer la sécurité routière et d'accroître la mobilité pour tous' indique le groupe dans son communiqué.



Toyota et Waymo vont développer une nouvelle plate-forme de véhicule autonome. En parallèle, les entreprises exploreront comment tirer parti de la technologie autonome de Waymo et de l'expertise de Toyota pour améliorer la prochaine génération de véhicules.



Waymo, le leader mondial de la technologie de conduite autonome, dessert déjà des trajets chaque semaine dans la région de la baie de San Francisco, à Los Angeles, à Phoenix et à Austin.



Waymo est en train de construire un pilote généralisable qui peut être appliqué à une variété de plates-formes de véhicules, précise le groupe.



Hiroki Nakajima, membre du conseil d'administration et vice-président exécutif de Toyota Motor Corporation, a déclaré: ' Toyota s'engage à réaliser une société où il n'y aura aucun accident de la route et à devenir une entreprise de mobilité qui offre la mobilité à tous. Nous partageons un fort sentiment d'objectif et une vision commune avec Waymo pour faire progresser la sécurité grâce à la technologie de conduite automatisée '.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.