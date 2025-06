Toyota: accord pour intégrer Mitsubishi Fuso & Hino information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 11:37









(CercleFinance.com) - Toyota annonce la signature d'accords définitifs avec Daimler Truck, Mitsubishi Fuso et Hino Motors en vue de l'intégration de Mitsubishi Fuso et Hino 'sur un pied d'égalité'.



Cet accord vise à renforcer la collaboration entre les acteurs du transport lourd en matière de technologies de décarbonation et d'innovation.

L'idée est de mutualiser des forces pour créer un nouveau leader japonais puissant du secteur des camions, au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes, assure Toyota.



La nouvelle entité combinée réunira plus de 40 000 employés, dotée de l'envergure, des ressources et du leadership technologique nécessaires pour façonner l'avenir du secteur des véhicules utilitaires dans la région Asie-Pacifique et au-delà.



Toyota annonce un objectif de lancement des opérations de la nouvelle société holding cotée en bourse à compter d'avril 2026.







