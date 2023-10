Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: accord avec Idemitsu autour d'électrolytes solides information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 12:55









(CercleFinance.com) - Idemitsu Kosan (Idemitsu) et Toyota Motor Corporation (Toyota) ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour travailler ensemble au développement d'une technologie de production de masse d'électrolytes solides nécessaires pour équiper les véhicules électriques à batterie (BEV).



Grâce à cette collaboration, les deux sociétés, cherchent à assurer la commercialisation réussie des batteries entièrement solides dès 2027-2028.



Cette collaboration se concentre sur les électrolytes solides sulfurés, qui sont considérés comme un matériau prometteur pour atteindre une capacité et un rendement élevés pour les BEV.





Pour préparer la production de masse à grande échelle, les deux sociétés ont mis en place un groupe de travail composé de dizaines de membres.





