Toyota: a signé un accord avec HRS et Engie dans l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe a signé un accord avec Hydrogen Refueling Solutions (HRS) et Engie portant sur le déploiement d'une nouvelle génération de systèmes de ravitaillement en hydrogène.



Cette solution sera testée dans le cadre du projet RHeaDHy financé par l'UE en vue d'accélérer le déploiement de l'infrastructure de distribution d'hydrogène.



La nouvelle technologie Twin Mid Flow est équipée d'un double pistolet à débit accru, permettant de recharger les poids lourds en moins de 10 minutes et les utilitaires légers en moins de 5 minutes avec une seule et même borne de distribution.



Cette solution présente pour avantage de garantir le ravitaillement des camions de 40 tonnes en seulement 8 minutes pour une autonomie de 600 km et en 12 minutes pour une autonomie de 900 km.



Toyota fournira un banc d'essai ainsi qu'un camion équipé de la technologie Twin Mid Flow. Hydrogen Refueling Solutions et Engie développeront des stations de recharge hydrogène de nouvelle génération à compter du quatrième trimestre 2025.



' Le développement de la technologie Twin Mid Flow constitue une étape dans nos mesures mises en oeuvre afin de favoriser le développement des écosystèmes hydrogène ', a déclaré Thiebault Paquet, Vice‑président R&D de Toyota Motor Europe.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.