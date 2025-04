Toyota: a déposé 2 428 brevets aux Etats-Unis en 2024 information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 17:42









(CercleFinance.com) - Toyota annonce avoir conservé la première place du secteur automobile dans le classement annuel des brevets américains selon l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO).



Le constructeur indique être resté dans le top 10 de tous les bénéficiaires de brevets avec 2 428 brevets américains en 2024.



Toyota a déposé des brevets dans des dizaines de domaines en 2024, notamment dans la cybersécurité, la technologie d'aide à la conduite, l'informatique de pointe, les véhicules électriques et à pile à combustible, la mobilité en tant que service, la fabrication, les matériaux, la robotique, la télématique et la connectivité V2V/V2X.



' Toyota est en train de devenir une entreprise de mobilité, et l'ampleur et la profondeur de nos acquisitions de brevets illustrent le large éventail d'inventions qui ont lieu au sein de notre entreprise ', a déclaré Sandra Phillips, chef des affaires juridiques chez Toyota Motor North America.



' Nous obtenons une quantité considérable de nouvelles propriétés intellectuelles dans les domaines en croissance de l'électrification, des nouveaux matériaux et de la conduite autonome. ' a déclaré Fred Mau, directeur des licences de brevets pour Toyota IP Solutions.





