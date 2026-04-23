Tous les agrégats financiers de Sanofi en hausse au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 09:00
A taux de change constants, ces agrégats financiers affichent tous des hausses à deux chiffres: 13,6% pour le chiffre d'affaires, 10,9% pour le résultat opérationnel des activités, 11,1% pour le résultat net des activités et 14% pour le bénéfice net par action des activités.
En ce qui concerne les zones géographiques, les Etats-Unis ont été le principal moteur sur les trois premiers mois de l'année avec des ventes en hausse de 26,2%, à 5,289 milliards d'euros, à taux de change constants, en Europe, elles ont augmenté de 5,9%, à 2,163 milliards d'euros, alors que dans le Reste du monde, elles sont quasi-stables à 0,2%, à 3,057 milliards d'euros, pénalisées par un repli de 2,1%, à 649 millions d'euros, en Chine.
Du côté des produits, Sanofi a indiqué que les ventes des nouveaux lancements Pharma avaient progressé de 49,6%, à 1,2 milliard d'euros, principalement portées par Ayvakit, ALTUVIIIO et Sarclisa. Pour le traitement phare du groupe, le Dupixent, les ventes ont bondi de 30,8%, à 4,2 milliards d'euros, elles représentent à elles seules près de 40% des ventes totales du groupe.
Enfin, les perspectives ont été confirmées pour l'ensemble de l'exercice : à taux de change constants, le chiffre d'affaires devrait enregistrer une progression dans le haut de la fourchette à un chiffre, le bénéfice net par action des activités devrait connaître une croissance légèrement supérieur à celles des ventes, générant une croissance rentable.
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