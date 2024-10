Tourisme : Vueling et Wizz Air épinglées en France pour ne pas avoir de dispositif de médiation de la consommation

Dans une lettre ouverte, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) "constate" que Vueling et Wizz Air ne mettent pas à la disposition des passagers "un dispositif de médiation de la consommation".

C'est pourtant une obligation pour les opérateurs depuis le 1er janvier 2016. Ce mardi 1er octobre, la principale association française d'usagers des transports a épinglé les compagnies aériennes à bas coût Vueling et Wizz Air pour ne pas avoir encore mis en place de dispositif de médiation de la consommation.

"Nous constatons que votre compagnie ne met pas à la disposition de ses passagers un dispositif de médiation de la consommation" prévu par un règlement européen et transposé en droit français en 2016, a souligné la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) dans une lettre ouverte. "Depuis le 1er janvier 2016, les opérateurs doivent permettre à tout consommateur l’accès à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige", une obligation inscrite dans le code des Transports, a remarqué la Fnaut.

En France, la MTV rassemble plus de 100.000 entreprises

Cette mesure "a été appliquée par la grande majorité des compagnies aériennes et ferroviaires", selon la même source : "en cas de réponse négative à une première demande du voyageur ou en cas d’absence de réponse, cela permet, si le voyageur le souhaite, de saisir un tiers qui va statuer en droit et en équité". En France, ce rôle est joué par la "Médiation du tourisme et du voyage" (MTV) que peut saisir tout consommateur ayant un litige concernant une prestation ou un forfait touristique avec une agence de voyages, un tour-opérateur ou une compagnie aérienne. Elle rassemble plus de 100.000 entreprises.

Contactées ce mardi par l'AFP pour une éventuelle réaction, Vueling, compagnie basée à Barcelone (Espagne) du groupe IAG (British Airways, Iberia) et Wizz Air, dont le siège est à Budapest, n'ont pas répondu dans l'immédiat.