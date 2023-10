Tourisme : quelles valeurs privilégier dans un contexte de reprise ?

Le Revenu a sélection des valeurs du secteur du tourisme pour jouer l’amélioration du contexte touristique du moment. (© Cie des Alpes/Air Tahiti Nui/Accor/Pierre et Vacances)

Le secteur du tourisme retrouve de belles couleurs en Bourse. Voici les actions qui devraient continuer à en profiter

Le tourisme confirme, de mois en mois, sa résilience malgré́ un contexte macro-économique tendu. En 2023, l’activité́ hôtelière en France a généré un chiffre d’affaires croissant grâce à l’explosion des tarifs. Avec des RevPar (Revenu par chambre disponible) en forte hausse, la rentabilité des enseignes devrait être au rendez-vous en 2023.

Le trafic aérien et ferroviaire est également bien orienté. Lors de la saison estivale, SNCF Voyages enregistre un record de fréquentation. Les 24 000 trains en circulation ont ainsi transporté 4% de voyageurs supplémentaires.

Idem pour le nombre de vols commerciaux en France qui a augmenté significativement avec notamment un mois d’aout record : + 23,7 % de vols enregistrés par rapport à̀ l’an dernier et + 5,4 % par rapport à̀ 2019 selon FlightTrader.

Tous les signaux sont au vert et l'arrière-saison s'annonce bien. La Coupe du monde de rugby et la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 devraient soutenir tout le secteur.

Voici nos conseils sur les valeurs du secteur pour jouer l’amélioration du contexte touristique du moment.

Compagnie des Alpes

Dans un contexte de hausse généralisée des prix, l’exploitant des domaines skiables est parvenu à maintenir une rentabilité quasi stable. La fréquentation de ses