Tourisme/Immobilier: Preatoni Group s'introduit sur Euronext Access+

(AOF) - Preatoni Group, groupe international spécialisé dans la détention et l’exploitation d’actifs hôteliers et dans le développement immobilier résidentiel et tertiaire, annonce l’inscription de ses titres sur le compartiment Euronext Access+ Paris par voie d’admission technique. La première cotation des actions Preatoni Group interviendra le 12 février 2025. Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2023 le groupe a réalisé un chiffre d’affaires total de 76,1 millions d'euros et un Ebitda de 24,2 millions d'euros.

Les deux activités Hôtellerie-Tourisme et Développement immobilier représentaient respectivement 69% et 31% du chiffre d'affaires en 2023.

Au premier semestre 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total de 29,1 millions d'euros et un Ebitda de 2,5 millions d'euros.

Le nombre de titres composant le capital social est de 8 807 035, le prix d'admission des actions est fixé à 41 euros. La valorisation retenue à l'inscription est donc d'un peu plus de 361 millions d'euros.

Créé dans les années 1990 par l'entrepreneur italien Ernesto Preatoni ,le groupe Preatoni possède des activités en Europe et au Proche-Orient.

Visibilité et accès au financement

L'admission des actions de la société aux négociations sur le marché Euronext Access+ est destinée à offrir au groupe plus de visibilité auprès des investisseurs, d'accroître sa notoriété et lui donner accès à de nouvelles sources de financement.

En fonction de ses besoins, elle pourra faire appel aux investisseurs et au marché pour d'éventuelles levées de fonds.

Preatoni Group déclare respecter les critères d'éligibilité des entreprises au dispositif PEA-PME ETI dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes entreprises, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA).

"Cette cotation constitue une étape importante pour le développement de notre Groupe, elle va nous permettre d'augmenter stratégiquement notre visibilité et notre notoriété et de disposer de nouvelles sources de financement", commente Patrick Werner, président du Directoire.

