Tourisme : est-ce le moment de se positionner sur ce secteur sinistré ?

(Crédits photo : Wikimedia Commons - mphb45 )

Le secteur du tourisme est bien sûr l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19 qui a provoqué une crise sanitaire et économique mondiale. Les restrictions de déplacement ont mis un coup d'arrêt brutal au secteur. Et même aujourd'hui, les quarantaines souvent obligatoires lorsque l'on se déplace d'un pays ou d'un continent à l'autre freinent la reprise. L'instauration de pass santaires pourra peut-être faciliter les choses pour la saison touristique estivale 2021 mais le retour à la normal ne devrait pas avoir lieu dans l'immédiat. Et d'ailleurs, aura-t-il lieu un jour ? La crise sanitaire et économique a fait naître de nouvelles envies de voyager, ou plutôt a renforcé des tendances déjà existantes et qui entraîneront vraisemblablement une autre manière de consommer et donc de voyager. Dans ce contexte, est-il judicieux d'investir dans le secteur du tourisme ? Quels titres viser ? Toute nos explications.

La pandémie de Covid-19 a mis au tapis une industrie florissante

Avant la pandémie, l'industrie du voyage et du tourisme représentait plus de 330 millions d'emplois, soit un sur dix à l'échelle du globe, selon le World Travel and Tourism Council (WTTC). Les voyages représentaient 4,4 % du PIB et 6,9 % de l'emploi des pays de l'OCDE. C'est dire l'importance de ce secteur d'activité et sa vitalité ! Et pourtant, il a suffi d'un virus pour tout arrêter. Les arrivées internationales ont chuté de 70 à 75 % en 2020 selon World Tourism Organization, ce qui représente 1 milliard de voyageurs en moins et 1,1 milliard de dollars de dépenses en moins sur l'année.

Évidemment, cette situation a eu un impact considérable sur le chiffre d'affaires des sociétés du secteur et sur leur cours de Bourse qui ont plongé. On peut donc se demander si cette crise ne constitue pas un point d'entrée intéressant pour l'investisseur qui voudrait se positionner sur ce secteur d'ordinaire très dynamique.

Le secteur devrait cependant sortir la tête de l'eau prochainement

Plusieurs éléments laissent à penser que la crise que nous connaissons actuellement peut en effet constituer l'occasion d'entrer sur des plus bas et d'empocher une belle plus-value dans quelques années. D'abord, l'envie de voyager reste intacte.

Ensuite, le secteur s'appuie pour son développement sur de nouveaux outils plus performants et notamment sur l'intelligence artificielle et le ciblage des données pour acquérir de nouveaux clients et les fidéliser.

Enfin, le secteur du tourisme devrait surtout profiter de cette crise pour se réinventer et proposer une offre encore plus adaptée aux besoins et envies de la clientèle qui ont largement évolué ces dernières années. On pense par exemple aux voyages sur mesure, à l'écotourisme et au tourisme responsable comme les voyages proposés par Voyageurs du Monde qui dispose de la certification ATR (Agir pour un Tourisme Responsable).

Les acteurs ne bénéficieront pas tous de la reprise de la même manière

Attention cependant, il est bien possible que toutes les sociétés ne puissent pas se relever d'une telle crise, notamment dans le secteur de l'aérien. Pour se positionner sur des valeurs qui verront leur cours de Bourse croître dans les mois et années à venir, mieux vaut miser sur des acteurs bien installés qui ont démontré par le passé leur capacité à générer des revenus sur le long terme et qui, hors période Covid, affichent une certaine stabilité dans l'activité et les résultats.

Enfin, mais c'est sûrement le plus important, il sera judicieux de privilégier les acteurs qui ont su prendre en compte les modifications induites par la crise dans les façons de consommer et de voyager.

De manière générale, et le secteur du tourisme ne fait pas exception, avant de vous positionner sur une société décotée, identifiez bien les raisons à l'origine de la chute du cours de Bourse : sont-elles conjoncturelles ou structurelles ?