Tour Eiffel: l'AG a approuvé l'augmentation de capital 17/12/2024 à 08:42









(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 16 décembre 2024, a approuvé l'ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d'Administration.



' Cette Assemblée Générale Extraordinaire, dédiée au projet d'augmentation de capital d'un montant cible de 600 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, était une étape clé d'échange pour l'avenir de la Société de la Tour Eiffel, et je remercie nos actionnaires pour le soutien qu'ils ont apporté aux résolutions agréées par le Conseil d'administration' a déclaré Christel Zordan, Directrice générale de la Société de la Tour Eiffel.



'Les équipes sont pleinement engagées dans la transformation profonde du patrimoine de notre foncière pour répondre aux enjeux sociétaux et immobiliers actuels, et, dans un contexte encore particulièrement contraint pour l'immobilier, cette augmentation de capital va permettre de renforcer la structure financière de la Société pour qu'elle soit en capacité de poursuivre le déploiement de cette feuille de route. ' rajoute Christel Zordan.





Valeurs associées TOUR EIFFEL 4,30 EUR Euronext Paris +1,65%