Tour d'horizon du crédit privé : les investisseurs renforcent leurs mises alors que les défauts de paiement augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Au premier trimestre, les institutions ont accru leur exposition aux véhicules de crédit privé cotés

* Les petites sociétés de développement commercial (BDC) se négocient avec des écarts de rendement bien plus importants que leurs grandes concurrentes

* Les défauts de paiement sur le crédit privé américain ont atteint leur plus haut niveau en 12 mois en avril

* Les régulateurs et les procureurs renforcent la surveillance des risques liés au crédit privé

Les investisseurs institutionnels augmentent leur exposition aux véhicules de crédit privé cotés, alors même que les taux de défaut grimpent et que les emprunteurs les plus fragiles doivent faire face à des coûts d'emprunt plus élevés.

Une analyse de Reuters des déclarations 13F a montré que 11,5% des plus de 6 000 déclarants ont augmenté leurs participations dans un univers de 45 véhicules de crédit privé cotés au premier trimestre, tandis que seulement 3,2% ont réduit leurs participations.

Des gestionnaires d'actifs, notamment Ares Management

ARES.N , KKR KKR.N et Blue Owl OWL.N , ont déclaré que les institutions revenaient au crédit direct à mesure que les conditions des nouveaux contrats s'amélioraient.

Citigroup C.N et HPS Investment Partners de BlackRock

BLK.N , ont annoncé un programme de crédit privé de 15 milliards d'euros (17,40 milliards de dollars) visant à développer le crédit direct en Europe, au Royaume-Uni et, à terme, au Moyen-Orient, ce qui montre que les grandes sociétés financières continuent de voir des opportunités de croissance même si la surveillance s'intensifie.

Mais les marchés du crédit opèrent une distinction plus nette entre les prêteurs. Une analyse de Reuters portant sur 884 obligations émises par 41 sociétés de crédit-bancaire (BDC) a montré que les petits prêteurs de crédit privé se négociaient avec des spreads beaucoup plus larges que leurs concurrents plus importants.

BCP Investment Corp BCIC.O affichait l'écart le plus important avec un OAS moyen pondéré de 680 points de base, tandis que Prospect Capital PSEC.O , Trinity Capital TRIN.O et Fidus Investment FDUS.O se négociaient également à des écarts bien plus larges que les grandes BDC, dont les écarts se situaient généralement entre 150 et 200 points de base.

Des données plus générales sur les défauts de paiement indiquent également une aggravation des difficultés des emprunteurs. Fitch a déclaré que le taux de défaut parmi les emprunteurs du crédit privé américain qu’elle suit a atteint en avril son plus haut niveau sur 12 mois, à 6%, soit le plus haut niveau depuis que l’agence a commencé son suivi en août 2024. Fitch a enregistré 99 défauts de paiement chez 91 emprunteurs distincts au cours des 12 derniers mois, le secteur de la santé représentant le plus grand nombre de défaillants distincts.

Fitch a révisé à la baisse sa perspective sur Goldman Sachs BDC , invoquant une détérioration de la qualité du crédit, une faible marge de couverture des actifs et un niveau élevé de créances non productives.

Goldman Sachs BDC a indiqué que les créances non productives étaient passées de 2,8% au trimestre précédent à 4,7% du coût amorti au premier trimestre, tandis qu'environ 10% du total des revenus d'intérêts et de dividendes provenaient de paiements en nature. Goldman a précisé que les prêts problématiques se concentraient sur des investissements plus anciens, réalisés avant l'arrivée de l'équipe de direction actuelle.

Par ailleurs, l'action de BlackRock TCP Capital a chuté de 3,9% le 18 mai après que Bloomberg a rapporté que les procureurs américains examinaient les pratiques d'évaluation d'un fonds de crédit privé de BlackRock. L'article indiquait que l'enquête pourrait se conclure sans inculpation, tandis que TCPC avait séparément annoncé en janvier qu'elle prévoyait de réduire la valeur de ses actifs d'environ 19%.

En Australie, l'autorité de régulation prudentielle du pays a averti que les institutions nationales étaient exposées aux risques liés au crédit privé mondial et a déclaré avoir renforcé la surveillance des banques, des assureurs et des administrateurs de fonds de retraite, alors que l'IA, la volatilité géopolitique et la complexité des marchés redéfinissent l'environnement de risque.

(1 dollar = 0,8620 euros)