Tour d'horizon du crédit privé : les fluctuations des nouveaux investissements

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Ares Management ARES.N , l'un des géants du crédit privé, a non seulement annoncé cette semaine un montant record de levées de fonds, mais a également démontré que son bilan ne subissait aucune pression liée aux inquiétudes concernant les prêts accordés aux entreprises du secteur des logiciels. Si la levée de fonds record d'environ 30 milliards de dollars au premier trimestre concernait l'ensemble du groupe, les résultats montrant qu'Ares a continué d'élargir sa base de clients institutionnels stables et de développer son activité de crédit semblent avoir satisfait les analystes qui avaient écarté les risques liés aux tensions sur le crédit privé.

Son fonds de crédit privé, Ares Capital Corp (ARCC)

ARCC.O , a été le premier à publier ses résultats du trimestre de mars et a indiqué que le prêteur s'attendait à une pression limitée due aux tensions de liquidité du secteur ou à son exposition aux entreprises de logiciels. Seule une poignée de prêts aux éditeurs de logiciels ont été réévalués à la baisse par rapport à leurs valorisations de décembre, a constaté Reuters, au cours d’un trimestre où les investisseurs se sont montrés méfiants envers les emprunteurs du secteur technologique vulnérables aux bouleversements liés à l’intelligence artificielle.

La levée de fonds a été effrénée.

Sound Point Direct Lending BDC a déclaré avoir vendu 1,9 million d'actions pour 47,8 millions de dollars.

Le gestionnaire américain de crédits alternatifs Silver Rock Capital Partners, qui investit à la fois dans le crédit privé aux entreprises et dans les prêts sur actifs réels et qui a débuté en tant que family office du financier Michael Milken, a déclaré avoir levé plus de 4 milliards de dollars pour son dernier fonds d'allocation tactique, a rapporté LSEG LPC. Reuters a rapporté en exclusivité que Saba Capital Management, dirigée par Boaz Weinstein, prévoit de lever environ 1 milliard de dollars pour un nouveau véhicule destiné à racheter des fonds de crédit privé en difficulté.

Par ailleurs, le fonds de crédit privé BCRED de Blackstone, d'une valeur d'environ 80 milliards de dollars, a été confronté à une baisse de la demande des investisseurs et à une pression croissante en matière de rachats au premier trimestre, et a cité la volatilité géopolitique, les inquiétudes liées à l'IA et la surveillance accrue du crédit privé comme facteurs dans son rapport.

Les documents déposés cette semaine par BCRED ont montré que les entrées brutes ont ralenti à 1,9 milliard de dollars au premier trimestre, tandis que les demandes de rachat ont atteint 3,2 milliards de dollars.

AIG AIG.N est un autre investisseur qui fait preuve de prudence. L'assureur a déclaré vendredi avoir réduit ses activités de crédit privé en raison des conditions du marché, ce qui a contribué à rassurer les investisseurs et a fait grimper en flèche le cours de l'action de la société.

Par ailleurs, signe de l'expansion rapide du marché secondaire des actifs de crédit et d'actions privés, la banque d'investissement Lazard LAZ.N a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société de conseil en capital-investissement Campbell Lutyens pour un montant total d'environ 575 millions de dollars, créant ainsi une nouvelle division de conseil en capital privé baptisée Lazard CL.