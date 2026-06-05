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Tour d'horizon du crédit privé : le capital-investissement prend un coup de froid
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les tensions sur les marchés du crédit privé se répercutent sur les marchés adjacents du capital-investissement. Le gestionnaire d'actifs suisse Partners Group a plafonné les rachats cette semaine, signe que la volatilité du crédit privé – qui émet généralement les prêts servant à financer les investissements en capital-investissement – est en train de s'étendre.

Partners Group PGHN.S , qui gère environ 185 milliards de dollars, a signalé une augmentation des demandes de retrait de ses fonds et a indiqué être affecté par la volatilité du crédit privé qui touche l'ensemble du secteur. Jusqu'à présent, ces tensions étaient restées cantonnées au segment des actions, dans des situations telles que celle de la société de logiciels Medallia, que la société de capital-investissement Thoma Bravo est en train de céder à ses prêteurs.

La chute des actions de Partners Group s'est répercutée sur ses pairs en Europe et aux États-Unis, reflétant un scepticisme plus général parmi les investisseurs à l'égard de cette classe d'actifs.

À l'instar d'autres véhicules d'investissement privés, Partners Group est confronté à des défis liés à sa croissance rapide, car les doutes croissants des investisseurs concernant les valorisations, la transparence et la liquidité sur les marchés privés ont un impact sur sa trajectoire.

Reuters a rapporté que les inquiétudes concernant les performances de Partners Group s'intensifiaient depuis des mois, en particulier au sujet de ses fonds « evergreen », une nouveauté dans le secteur conçue pour permettre aux clients d'accéder plus facilement à leur argent.

Les fonds de crédit privés subissent également des pressions de rachat soutenues au deuxième trimestre 2026.

Le fonds de crédit privé de Blackstone BX.N a plafonné les retraits à 5% après avoir reçu des demandes portant sur 10% des parts. De même, le fonds de 31,3 milliards de dollars de Cliffwater a enregistré 17% de demandes de rachat, également plafonnées à 5%.

Cela fait suite à 7,1 milliards de dollars de rachats sur huit véhicules majeurs au premier trimestre, soulignant la volonté persistante des investisseurs de retirer leurs capitaux des marchés privés.

L'expansion rapide du crédit privé est également terminée pour l'instant, les émissions de prêts directs axés sur les États-Unis ayant chuté de 40% pour s'établir à 44,76 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026. Les données du secteur révèlent une levée de fonds modérée et des demandes de rachat élevées de la part des investisseurs, ce qui annonce une phase de prudence pour le secteur.

Cette tendance pourrait freiner les bénéfices des gestionnaires de crédit privé en limitant la croissance des actifs et les commissions de transaction, d'autant plus que les fonds préservent leurs liquidités face aux pressions de retrait.

Crédit privé

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