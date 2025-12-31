TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Nextera Energy, Nextpower, TKO Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Nextera Energy, Nextpower et TKO Group, mercredi.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham relève l'objectif de cours de 154 $ à
169 $
* Capsovision Inc CV.O : Benchmark relève le prix cible de 5 $ à 14 $
* Community West Bancshares CWBC.O : KBW relève le cours cible de 23 $ à 25 $
* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Truist Securities ramène sa note de "achat" à
"conserver"
* Ekso Bionics Holdings Inc EKSO.O : H.C. Wainwright abaisse sa note à "neutre"
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James augmente le prix cible de 49 $ à 53 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : Wedbush abaisse le prix cible de 42 $ à 40 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : Wedbush abaisse sa note de "surperformance" à
"neutre"
* Marriott MAR.O : Argus Research augmente le prix cible de 310 $ à 370 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 88 $
* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies relève le cours cible de 102 $ à 107 $
* Prologis Inc PLD.N : BTIG relève le cours cible de 134 $ à 155 $
* TKO Group TKO.N : BTIG relève le cours cible de 235 $ à 250 $
* Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : B. Riley augmente le prix cible de 11 $ à 14
$
* Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 5 $ à 7,5 $
