 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Nextera Energy, Nextpower, TKO Group
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Nextera Energy, Nextpower et TKO Group, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham relève l'objectif de cours de 154 $ à 169 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 85 $ à 88 $

* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies relève le cours cible de 102 $ à 107 $

* Prologis Inc PLD.N : BTIG relève le cours cible de 134 $ à 155 $

* TKO Group TKO.N : BTIG relève le cours cible de 235 $ à 250 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham relève l'objectif de cours de 154 $ à

169 $

* Capsovision Inc CV.O : Benchmark relève le prix cible de 5 $ à 14 $

* Community West Bancshares CWBC.O : KBW relève le cours cible de 23 $ à 25 $

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Truist Securities ramène sa note de "achat" à

"conserver"

* Ekso Bionics Holdings Inc EKSO.O : H.C. Wainwright abaisse sa note à "neutre"

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James augmente le prix cible de 49 $ à 53 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Wedbush abaisse le prix cible de 42 $ à 40 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Wedbush abaisse sa note de "surperformance" à

"neutre"

* Marriott MAR.O : Argus Research augmente le prix cible de 310 $ à 370 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 88 $

* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies relève le cours cible de 102 $ à 107 $

* Prologis Inc PLD.N : BTIG relève le cours cible de 134 $ à 155 $

* TKO Group TKO.N : BTIG relève le cours cible de 235 $ à 250 $

* Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : B. Riley augmente le prix cible de 11 $ à 14

$

* Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 5 $ à 7,5 $

Valeurs associées

AXSOME THERAPEUT
173,6225 USD NASDAQ +16,69%
COMMUNITY WEST
22,5900 USD NASDAQ +0,31%
DIGITALBR REIT RG-A
15,285 USD NYSE +0,03%
EKSO BIONICS
8,5400 USD NASDAQ -19,28%
FREEPORT MCMORAN
50,910 USD NYSE -0,99%
GLOBALFOUNDRIES
35,5400 USD NASDAQ -1,59%
MARRIOTT INTL RG-A
312,7200 USD NASDAQ -0,39%
NEXTERA ENERGY
80,525 USD NYSE -0,02%
NEXTPOWER RG-A
87,6950 USD NASDAQ +0,75%
PROLOGIS REIT
128,560 USD NYSE -0,35%
TKO GRP RG-A
213,810 USD NYSE -0,18%
VANDA PHARMA
9,2500 USD NASDAQ +31,58%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/12/2025 à 15:49:12.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank