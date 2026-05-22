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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Jazz Pharmaceuticals, Target, Workday
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 08:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Jazz Pharmaceuticals, Target et Workday.

POINTS FORTS

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de

232 $ à 301 $

* Target Corp TGT.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 88 $ à 114 $

* Workday Inc WDAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 140 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à

65 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC relève son objectif de cours de 62 $ à 65 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 175 $

à 168 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 550 $ à 560 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 330 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de

232 $ à 301 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Barclays relève son objectif de cours de 430 $ à 439 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 432 $ à 434 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 265 $

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 251 $ à 265 $

* Target Corp TGT.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 88 $ à 114 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 143 $ à 152

$

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 170 $ à 158 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 190 $ à

160 $

* Walmart Inc WMT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 140 $ à 137 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC relève son objectif de cours de 191 $ à 192 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours

de 220 $ à 225 $

* Workday Inc WDAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 140 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à

118 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 91

$ à 107 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

Valeurs associées

ADVAN DRAINAGE S
135,130 USD NYSE -1,43%
ADVANCE AUTO PAR
58,610 USD NYSE +14,41%
DEERE & CO
531,560 USD NYSE -5,18%
ELI LILLY & CO
1 041,920 USD NYSE +2,31%
HAMILTON LANE-A
88,5900 USD NASDAQ +4,09%
JAZZ PHARMACEUTI
239,4000 USD NASDAQ +0,16%
RALPH LAUREN RG-A
374,600 USD NYSE +13,59%
ROSS STORES
217,1900 USD NASDAQ -0,28%
TARGET
126,160 USD NYSE +3,09%
TOLL BROTHERS IN
134,470 USD NYSE -1,35%
WALMART
121,3400 USD NASDAQ -7,27%
WILLIAMS-SONOMA
191,925 USD NYSE +6,42%
WORKDAY-A
121,8500 USD NASDAQ -3,76%
ZOOM VIDEO COM.
96,7500 USD NASDAQ -2,69%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/05/2026 à 08:49:41.

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