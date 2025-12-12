 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goldman Sachs, Lantheus Holdings, Wells Fargo
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 08:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Goldman Sachs, Lantheus Holdings et Wells Fargo.

FAITS MARQUANTS

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Goldman Sachs GS.N : RBC augmente le prix cible de 843 $ à 900 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter"

* Wells Fargo WFC.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 100 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 390 dollars contre 415 dollars

* Bank of America BAC.N : RBC augmente le prix cible de 56 $ à 59 $

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible à 124 $, contre 115 $ auparavant

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève le cours cible à 500 $ contre 480 $

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 400 $ à 475 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève le cours cible de 475 $ à 530 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 375 $ à 430 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 405 $ à 450 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan passe de sous-pondérer à neutre

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 102 $

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 215 $ à 250 dollars

* Citigroup C.N : RBC relève le cours cible de 112 $ à 121 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 56 $ à 60 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies ramène le cours cible de 1 180 $ à 1 050 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 1 025 $ à 1 027 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 185 $ à 220 $

* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève le cours cible de 144 $ à 199 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 140 $ à 175 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : RBC augmente le prix cible de 46 $ à 52 $

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Citizens ramène sa recommandation de "surperformer le marché" à "performer le

marché"

* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 843 $ à 900 $

* JP Morgan JPM.N : RBC ramène le cours cible de 343 $ à 330 $

* Keycorp KEY.N : RBC relève le cours cible de 20 $ à 22 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities augmente le prix cible de 61 $ à 80 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 30 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le cours cible de 171 $ à 185 $

* Parsons Corp PSN.N : Jefferies réduit le cours cible à 75 $, contre 90 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève le cours cible de 219 $ à 222 dollars

* Regions Financial RF.N : RBC relève le cours cible à 29 $, contre 28 $ auparavant

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies ramène le cours cible de 20 $ à 4 $

* RH RH.N : Jefferies réduit le cours cible à 168 $ contre 205 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg augmente l'objectif de cours à 119 $ contre 114 $

* State Street Corp STT.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 135 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève le cours cible de 500 $ à 540 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 141 $ contre 161 $

* Truist Financial Corp TFC.N : RBC augmente le cours cible à 51 $ contre 47 $

* US Bancorp USB.N : RBC augmente le prix cible de 53 $ à 57 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : BTIG relève le cours cible de 25 $ à 32 $

* Wells Fargo WFC.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 100 $

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
249,7500 USD NASDAQ +1,83%
BANK OF AMERICA
54,580 USD NYSE +0,90%
BANK OF NY MELLON
118,740 USD NYSE +0,30%
BROADCOM
406,9836 USD NASDAQ -1,45%
CHOICE HOTELS
89,075 USD NYSE +2,51%
CIENA
242,130 USD NYSE +9,00%
CITIGROUP
111,750 USD NYSE +0,56%
CITIZENS FINL GR
58,350 USD NYSE -0,22%
COSTCO WHSL
884,4000 USD NASDAQ +1,14%
EASTGROUP PROP R
184,230 USD NYSE +0,77%
ENOVA INTL
157,890 USD NYSE +11,59%
FIFTH THIRD BANC
48,4000 USD NASDAQ +1,79%
FORGE GLB HLDG
44,445 USD NYSE -0,03%
GENERAL MOTORS
80,845 USD NYSE +0,05%
GOLDMAN SACHS GR
910,940 USD NYSE +2,43%
JPMORGAN CHASE
317,470 USD NYSE +2,36%
KEYCORP
20,685 USD NYSE +0,80%
LANTHEUS HOLDING
63,1000 USD NASDAQ +3,75%
MODERNA
29,6300 USD NASDAQ +2,07%
MORGAN STANLEY
180,310 USD NYSE +0,30%
PARSONS
65,920 USD NYSE -1,63%
PNC FINL SER
211,510 USD NYSE +2,16%
REGIONS FINANCIA
27,860 USD NYSE +1,73%
REZOLUTE
1,3900 USD NASDAQ -87,29%
RH
153,190 USD NYSE -2,43%
RUBRIK RG-A
87,120 USD NYSE -3,10%
STATE STREET
129,660 USD NYSE +0,61%
SYNOPSYS
477,4600 USD NASDAQ +0,34%
TOLL BROTHERS IN
139,815 USD NYSE +0,85%
TRUIST FINL
49,710 USD NYSE +0,30%
US BANCORP
53,600 USD NYSE +0,08%
WARBY PARKER RG-A
30,230 USD NYSE +2,16%
WELLS FARGO
92,630 USD NYSE +2,14%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/12/2025 à 08:12:55.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank