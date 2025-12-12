information fournie par Reuters • 12/12/2025 à 08:12

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goldman Sachs, Lantheus Holdings, Wells Fargo

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Goldman Sachs, Lantheus Holdings et Wells Fargo.

FAITS MARQUANTS

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Goldman Sachs GS.N : RBC augmente le prix cible de 843 $ à 900 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter"

* Wells Fargo WFC.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 100 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 390 dollars contre 415 dollars

* Bank of America BAC.N : RBC augmente le prix cible de 56 $ à 59 $

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible à 124 $, contre 115 $ auparavant

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève le cours cible à 500 $ contre 480 $

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 400 $ à 475 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève le cours cible de 475 $ à 530 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 375 $ à 430 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 405 $ à 450 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan passe de sous-pondérer à neutre

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 102 $

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 215 $ à 250 dollars

* Citigroup C.N : RBC relève le cours cible de 112 $ à 121 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 56 $ à 60 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies ramène le cours cible de 1 180 $ à 1 050 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 1 025 $ à 1 027 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 185 $ à 220 $

* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève le cours cible de 144 $ à 199 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 140 $ à 175 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : RBC augmente le prix cible de 46 $ à 52 $

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Citizens ramène sa recommandation de "surperformer le marché" à "performer le

marché"

* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 843 $ à 900 $

* JP Morgan JPM.N : RBC ramène le cours cible de 343 $ à 330 $

* Keycorp KEY.N : RBC relève le cours cible de 20 $ à 22 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities augmente le prix cible de 61 $ à 80 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 30 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le cours cible de 171 $ à 185 $

* Parsons Corp PSN.N : Jefferies réduit le cours cible à 75 $, contre 90 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève le cours cible de 219 $ à 222 dollars

* Regions Financial RF.N : RBC relève le cours cible à 29 $, contre 28 $ auparavant

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies ramène le cours cible de 20 $ à 4 $

* RH RH.N : Jefferies réduit le cours cible à 168 $ contre 205 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg augmente l'objectif de cours à 119 $ contre 114 $

* State Street Corp STT.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 135 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève le cours cible de 500 $ à 540 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 141 $ contre 161 $

* Truist Financial Corp TFC.N : RBC augmente le cours cible à 51 $ contre 47 $

* US Bancorp USB.N : RBC augmente le prix cible de 53 $ à 57 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : BTIG relève le cours cible de 25 $ à 32 $

* Wells Fargo WFC.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 100 $