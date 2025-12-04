information fournie par Reuters • 04/12/2025 à 08:53

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fiserv, PayPal, UMH Properties

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Fiserv, PayPal et UMH Properties.

FAITS MARQUANTS

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities abaisse sa note à neutre

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan réduit sa note de neutre à sous-pondéré

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan réduit sa note de surpondération à neutre

* PayPal PYPL.O : JP Morgan réduit sa note de surpondération à neutre

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève sa note à acheter

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alcoa Corp AA.N : HSBC relève l'objectif de cours de 41 à 47 dollars

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities abaisse sa note à neutre

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities abaisse l'objectif de cours de 5 $ à 195 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan réduit sa note de neutre à sous-pondéré

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Descartes Systems Group Inc DSGX.O : Barclays abaisse l'objectif de cours de 108 à 106 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 108 $ à 114 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 130 à 135 dollars

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 274 à 285 dollars

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan ramène sa note de surpondération à neutre

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie ramène sa note de surperformance à neutre

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie réduit l'objectif de cours de 70 $ à 40 $

* Healthequity Inc HQY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 129 $ contre 126 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities abaisse la note à neutre

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities abaisse l'objectif de cours de 1,5 $ à 18,5

$

* Kaspi.kz Ao KSPI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 96 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours de 83 dollars

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22 $ à 25 $

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 120 $ contre 105 $

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève l'objectif de cours de 73 $ à 75 $

* Ncino Inc NCNO.O : KBW relève l'objectif de cours de 34,5 $ à 36 $

* Okta Inc OKTA.O : Stephens abaisse l'objectif de cours à 97 $ contre 115 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 35 $

* PayPal PYPL.O : JP Morgan ramène sa note de surpondération à neutre

* PayPal PYPL.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 70 $ contre 85 $ auparavant

* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg abaisse l'objectif de cours à 110 $ contre 131 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird abaisse l'objectif de cours à 315 $ contre 325 $

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 330 $ contre 316 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 62 $ à

64 $

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 $ à 31 $

* Toast Inc TOST.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Uipath Inc PATH.N : RBC relève l'objectif de cours de 14 $ à 16 $

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève sa note à acheter

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève l'objectif de cours de 1 $ à 17 $