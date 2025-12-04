 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fiserv, PayPal, UMH Properties
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 08:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Fiserv, PayPal et UMH Properties.

FAITS MARQUANTS

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities abaisse sa note à neutre

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan réduit sa note de neutre à sous-pondéré

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan réduit sa note de surpondération à neutre

* PayPal PYPL.O : JP Morgan réduit sa note de surpondération à neutre

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève sa note à acheter

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alcoa Corp AA.N : HSBC relève l'objectif de cours de 41 à 47 dollars

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities abaisse sa note à neutre

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities abaisse l'objectif de cours de 5 $ à 195 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan réduit sa note de neutre à sous-pondéré

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Descartes Systems Group Inc DSGX.O : Barclays abaisse l'objectif de cours de 108 à 106 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 108 $ à 114 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 130 à 135 dollars

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 274 à 285 dollars

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan ramène sa note de surpondération à neutre

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie ramène sa note de surperformance à neutre

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie réduit l'objectif de cours de 70 $ à 40 $

* Healthequity Inc HQY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 129 $ contre 126 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities abaisse la note à neutre

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities abaisse l'objectif de cours de 1,5 $ à 18,5

$

* Kaspi.kz Ao KSPI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 96 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours de 83 dollars

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22 $ à 25 $

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 120 $ contre 105 $

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève l'objectif de cours de 73 $ à 75 $

* Ncino Inc NCNO.O : KBW relève l'objectif de cours de 34,5 $ à 36 $

* Okta Inc OKTA.O : Stephens abaisse l'objectif de cours à 97 $ contre 115 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 35 $

* PayPal PYPL.O : JP Morgan ramène sa note de surpondération à neutre

* PayPal PYPL.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 70 $ contre 85 $ auparavant

* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg abaisse l'objectif de cours à 110 $ contre 131 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird abaisse l'objectif de cours à 315 $ contre 325 $

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 330 $ contre 316 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 62 $ à

64 $

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 $ à 31 $

* Toast Inc TOST.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Uipath Inc PATH.N : RBC relève l'objectif de cours de 14 $ à 16 $

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève sa note à acheter

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève l'objectif de cours de 1 $ à 17 $

Valeurs associées

ALCOA-WI
44,090 USD NYSE +6,38%
AVLONBY COM REIT
181,700 USD NYSE +0,30%
BRD FIN HLDG
71,250 USD NYSE +2,68%
DOLLAR TREE
112,9200 USD NASDAQ +3,61%
FEDEX
270,590 USD NYSE +0,09%
FISERV INC
66,9500 USD NASDAQ +5,87%
GITLAB RG-A
37,8300 USD NASDAQ -12,77%
HEALTHEQUITY
98,6400 USD NASDAQ -0,24%
INDEPENDENC REIT
17,245 USD NYSE +0,23%
KASPI SP ADR
78,0700 USD NASDAQ +0,92%
KNIFE RIVER
76,510 USD NYSE +3,38%
LENDINGCLUB
18,790 USD NYSE +2,01%
MERCK
102,305 USD NYSE +1,22%
MICROCHIP TECH
63,6100 USD NASDAQ +12,17%
NCINO
25,5700 USD NASDAQ +4,54%
OKTA-A
86,3400 USD NASDAQ +5,46%
PAYMNTS HLDGS RG-A
34,820 USD NYSE +0,40%
PAYPAL HOLDINGS
61,2400 USD NASDAQ -2,64%
PPG INDUSTRIES
101,330 USD NYSE +1,06%
SALESFORCE
238,610 USD NYSE +1,61%
SKYWARD SPEC
45,1800 USD NASDAQ -2,98%
SNOWFLAKE
265,610 USD NYSE +2,22%
SOFI TECH
29,0700 USD NASDAQ -1,49%
TOAST RG-A
35,170 USD NYSE +3,93%
UIPATH RG-A
14,880 USD NYSE +4,02%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/12/2025 à 08:53:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

