TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fiserv, PayPal, UMH Properties

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Fiserv, PayPal et UMH Properties.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alcoa Corp AA.N : HSBC relève le prix cible de 41 à 47 dollars

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities réduit le prix cible de 5 $ à 195 $

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 47 $

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Descartes Systems Group Inc DSGX.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 108 à 106 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan relève le cours cible à 140 $, contre 113 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 108 $ à 114 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 130 $ à 135 $

* Evolution Petroleum Corp EPM.A : Roth MKM rétablit la couverture avec une cote d'achat

* Evolution Petroleum Corp EPM.A : Roth MKM rétablit la couverture avec un prix cible de 5 $.

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève le prix cible de 274 $ à 285 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 215 $ contre 185 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 197 $ contre 186 $ auparavant

* Genco Shipping & Trading Ltd GNK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 19 à 23 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 70 $.

* Healthequity Inc HQY.O : JP Morgan relève le prix cible de 126 à 129 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities réduit le prix cible de 1,5 $ à 18,5 $

* Kaspi.kz Ao KSPI.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 88 $ contre 96 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 83 $.

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève le prix cible de 22 $ à 25 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen relève le cours cible de 17 $ à 21 $

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 105 $ à 120 $

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève le cours cible de 73 $ à 75 $

* Ncino Inc NCNO.O : KBW relève le cours cible de 34,5 $ à 36 $

* Okta Inc OKTA.O : Stephens réduit le cours cible à 97 $ contre 115 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 35 $.

* PayPal PYPL.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 70 $ contre 85 $.

* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 110 $, contre 131 $ auparavant

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 83 $ contre 82 $.

* Salesforce Inc CRM.N : Baird ramène le cours cible de 325 à 315 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays augmente le prix cible à 330 $ contre 316 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Piper Sandler relève le prix cible de 62 $ à 64 $

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève le prix cible à 268 $ contre 255 $

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 280 $ à 290 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible de 28 $ à 31 $

* Star Bulk Carriers Corp SBLK.O : Jefferies relève le cours cible de 22 à 27 dollars

* Strategy MSTR.O : TD Cowen réduit le cours cible de 535 $ à 500 $

* Toast Inc TOST.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Uipath Inc PATH.N : RBC relève le cours cible de 14 $ à 16 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen relève le cours cible de 13 $ à 16 $

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève le cours cible de 1 $ pour le porter à 17 $

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève la note à l'achat.