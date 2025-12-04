 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fiserv, PayPal, UMH Properties
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 10:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Fiserv, PayPal et UMH Properties.

FAITS MARQUANTS

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities réduit sa notation à neutre

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan réduit sa note de neutre à sous-pondéré

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan réduit sa note de surpondération à neutre

* PayPal PYPL.O : JP Morgan passe de la surpondération à la neutralité

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève la note à "acheter".

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alcoa Corp AA.N : HSBC relève le prix cible de 41 à 47 dollars

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities réduit le prix cible de 5 $ à 195 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities réduit sa note à neutre

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 47 $

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Descartes Systems Group Inc DSGX.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 108 à 106 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan relève le cours cible à 140 $, contre 113 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 108 $ à 114 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 130 $ à 135 $

* Evolution Petroleum Corp EPM.A : Roth MKM rétablit la couverture avec une cote d'achat

* Evolution Petroleum Corp EPM.A : Roth MKM rétablit la couverture avec un prix cible de 5 $.

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève le prix cible de 274 $ à 285 $

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan réduit sa note de surpondération à neutre

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 215 $ contre 185 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 197 $ contre 186 $ auparavant

* Genco Shipping & Trading Ltd GNK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 19 à 23 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 70 $.

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie abaisse sa note de "surperform" à "neutre"

* Healthequity Inc HQY.O : JP Morgan relève le prix cible de 126 à 129 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities réduit le prix cible de 1,5 $ à 18,5 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities réduit la note à neutre

* Kaspi.kz Ao KSPI.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 88 $ contre 96 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 83 $.

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève le prix cible de 22 $ à 25 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen relève le cours cible de 17 $ à 21 $

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 105 $ à 120 $

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève le cours cible de 73 $ à 75 $

* Ncino Inc NCNO.O : KBW relève le cours cible de 34,5 $ à 36 $

* Okta Inc OKTA.O : Stephens réduit le cours cible à 97 $ contre 115 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 35 $.

* PayPal PYPL.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 70 $ contre 85 $.

* PayPal PYPL.O : JP Morgan passe de surpondération à neutre

* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 110 $, contre 131 $ auparavant

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 83 $ contre 82 $.

* Salesforce Inc CRM.N : Baird ramène le cours cible de 325 à 315 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays augmente le prix cible à 330 $ contre 316 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Piper Sandler relève le prix cible de 62 $ à 64 $

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève le prix cible à 268 $ contre 255 $

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 280 $ à 290 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible de 28 $ à 31 $

* Star Bulk Carriers Corp SBLK.O : Jefferies relève le cours cible de 22 à 27 dollars

* Strategy MSTR.O : TD Cowen réduit le cours cible de 535 $ à 500 $

* Toast Inc TOST.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Uipath Inc PATH.N : RBC relève le cours cible de 14 $ à 16 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen relève le cours cible de 13 $ à 16 $

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève le cours cible de 1 $ pour le porter à 17 $

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève la note à l'achat.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/12/2025 à 10:42:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

