TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Everpure, Marvell Technology, Okta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Everpure, Marvell Technology et Okta.

POINTS FORTS

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 à 126 dollars

* Everpure Inc P.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 à 170 dollars

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 à 225 dollars

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 97 $ à 110 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant des sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 126 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Acadia Realty Trust AKR.N : KeyBanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Amgen Inc AMGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 303 $ à 352 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Argus Research relève son objectif de cours de 500 $ à 600 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Campbell's Co CPB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Argus Research relève son objectif de cours de 284 $ à 330 $

* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 675 $ à 575 $

* Corcept Therapeutics Incorporated CORT.O : Truist Securities initie la couverture avec une recommandation « Achat »

* Corcept Therapeutics Incorporated CORT.O : Truist Securities attribue une recommandation d’achat avec un objectif de cours de 164

$ contre 50 $

* Crowdstrike CRWD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : D.A. Davidson passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours à 160 $

* Enliven Therapeutics, Inc. ELVN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 62 $ à 73 $

* Enliven Therapeutics, Inc. ELVN.O : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Essex Property Trust ESS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 330 $ à 325 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 37 $

* Everpure Inc P.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 170 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35 $ à 17 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Eyepoint Inc EYPT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 8 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Eyepoint Inc EYPT.O : RBC passe de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de cours de 37 $ à 5

$

* Ferguson Enterprises FERG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 325 $ à 315 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 256 $ à 261 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 190 $ à 162 $

* Freenome, Inc. FRNM.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 17 dollars

* Gartner IT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 214 $ à 206 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 285 $ à 269 $

* Lantheus Holdings, Inc. LNTH.O : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »

* Lantheus Holdings, Inc. LNTH.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 129 $ à 105,4 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Stifel relève son objectif de cours de 435 $ à 475 $

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 150 $ à 209 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Nuvation Bio Inc. NUVB.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

13 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Quince Therapeutics QNCX.O : Leerink Partners ajuste son objectif de cours de 4 $ à 68 $ pour tenir compte du regroupement

d’actions à raison de 1 pour 20

* Salesforce, Inc. CRM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 187 $ à 204 $

* Scribe Therapeutics Inc SCTX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Scribe Therapeutics Inc SCTX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 37 $

* Sharplink SBET.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 16 $ à 8 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Benchmark relève son objectif de cours de 56 $ à 60 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Stifel relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « achat spéculatif

»

* Tango Therapeutics, Inc. TNGX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 324 $ à 345 $

* The New York Times Company NYT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 95 $ à 75 $

* Urban Outfitters, Inc. URBN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 97 $ à 110 $

* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : JP Morgan reprend sa couverture avec un objectif de cours de 38 $

* Weave Communications, Inc. WEAV.N : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 8,25 $

* Xerox Holdings Corp XRX.O : Northland Capital lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Xerox Holdings Corp XRX.O : Northland Capital lance sa couverture avec un objectif de cours de 5 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 36 $ à 13,5 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Conserver »

* York Space Systems Inc YSS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 32 $ à 15 $