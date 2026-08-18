 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Everpure, Marvell Technology, Okta
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 15:27
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Everpure, Marvell Technology et Okta.

POINTS FORTS

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 à 126 dollars

* Everpure Inc P.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 à 170 dollars

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 à 225 dollars

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 97 $ à 110 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant des sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 126 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Acadia Realty Trust AKR.N : KeyBanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Amgen Inc AMGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 303 $ à 352 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Argus Research relève son objectif de cours de 500 $ à 600 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Campbell's Co CPB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Argus Research relève son objectif de cours de 284 $ à 330 $

* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 675 $ à 575 $

* Corcept Therapeutics Incorporated CORT.O : Truist Securities initie la couverture avec une recommandation « Achat »

* Corcept Therapeutics Incorporated CORT.O : Truist Securities attribue une recommandation d’achat avec un objectif de cours de 164

$ contre 50 $

* Crowdstrike CRWD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : D.A. Davidson passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours à 160 $

* Enliven Therapeutics, Inc. ELVN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 62 $ à 73 $

* Enliven Therapeutics, Inc. ELVN.O : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Essex Property Trust ESS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 330 $ à 325 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 37 $

* Everpure Inc P.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 170 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35 $ à 17 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Eyepoint Inc EYPT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 8 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Eyepoint Inc EYPT.O : RBC passe de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de cours de 37 $ à 5

$

* Ferguson Enterprises FERG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 325 $ à 315 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 256 $ à 261 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 190 $ à 162 $

* Freenome, Inc. FRNM.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 17 dollars

* Gartner IT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 214 $ à 206 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 285 $ à 269 $

* Lantheus Holdings, Inc. LNTH.O : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »

* Lantheus Holdings, Inc. LNTH.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 129 $ à 105,4 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Stifel relève son objectif de cours de 435 $ à 475 $

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 150 $ à 209 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Nuvation Bio Inc. NUVB.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

13 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Quince Therapeutics QNCX.O : Leerink Partners ajuste son objectif de cours de 4 $ à 68 $ pour tenir compte du regroupement

d’actions à raison de 1 pour 20

* Salesforce, Inc. CRM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 187 $ à 204 $

* Scribe Therapeutics Inc SCTX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Scribe Therapeutics Inc SCTX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 37 $

* Sharplink SBET.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 16 $ à 8 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Benchmark relève son objectif de cours de 56 $ à 60 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Stifel relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « achat spéculatif

»

* Tango Therapeutics, Inc. TNGX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 324 $ à 345 $

* The New York Times Company NYT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 95 $ à 75 $

* Urban Outfitters, Inc. URBN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 97 $ à 110 $

* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : JP Morgan reprend sa couverture avec un objectif de cours de 38 $

* Weave Communications, Inc. WEAV.N : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 8,25 $

* Xerox Holdings Corp XRX.O : Northland Capital lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Xerox Holdings Corp XRX.O : Northland Capital lance sa couverture avec un objectif de cours de 5 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 36 $ à 13,5 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Conserver »

* York Space Systems Inc YSS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 32 $ à 15 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
103,410 USD NYSE -1,65%
ACADIA REIT-SBI
21,050 USD NYSE +1,08%
AMGEN
425,2800 USD NASDAQ +1,41%
APPLIED MATERIALS
514,3300 USD NASDAQ -3,92%
ATAI BECKLEY
7,2900 USD NASDAQ +0,69%
BATH&BODY WORKS
20,060 USD NYSE +6,65%
CHENIERE ENERGY
273,750 USD NYSE +2,54%
CIENA
405,820 USD NYSE -8,87%
CORCEPT THERAPEU
118,1000 USD NASDAQ +0,79%
CROWDSTRIKE
212,9200 USD NASDAQ -0,46%
DUOLINGO RG-A
139,6400 USD NASDAQ +7,28%
ENLIVEN THERP
60,0700 USD NASDAQ +0,90%
ESSEX PROP REIT
283,710 USD NYSE +0,24%
ETHOS TECH RG-A
34,0100 USD NASDAQ -3,30%
EYEPOINT
5,4700 USD NASDAQ +12,32%
FERGUSON ENTER
244,530 USD NYSE -0,19%
FLUTTER ENTMT
92,920 USD NYSE -3,60%
FREENOME
13,4500 USD NASDAQ +3,46%
GARTNER
182,200 USD NYSE +1,62%
KITE REALTY REIT
26,460 USD NYSE -0,04%
L3HARRIS TECH
279,660 USD NYSE +0,47%
LANTHEUS HOLDING
100,2600 USD NASDAQ -0,64%
MARVELL TECH
216,0000 USD NASDAQ -7,82%
MONGODB-A
434,6200 USD NASDAQ -0,93%
NETAPP
204,7100 USD NASDAQ +0,25%
NEW YORK TIMES -A-
65,050 USD NYSE -0,32%
NORW CRS LINE
17,620 USD NYSE -3,13%
OKTA-A
143,9200 USD NASDAQ +0,47%
QUINCE THERAP
0,7393 USD NASDAQ -62,09%
QUINCE THERAP
32,9100 USD NASDAQ -3,55%
SALESFORCE
196,080 USD NYSE +2,62%
SCRIBE THERA
27,1100 USD NASDAQ +27,94%
SHARPLINK
6,2900 USD NASDAQ -3,38%
SMARTFINANCIAL
52,000 USD NYSE +0,19%
SNOWFLAKE
325,330 USD NYSE -1,47%
TANGO THERAPETCS
25,4400 USD NASDAQ +0,59%
TARGA RESOURCES
297,960 USD NYSE +7,20%
THE CAMPBELL'S
22,8600 USD NASDAQ +0,79%
URBAN OUTFITTERS
74,5900 USD NASDAQ -2,67%
WEAVE COMM
7,285 USD NYSE +31,50%
XEROX HOLDINGS
2,9700 USD NASDAQ +0,68%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2026 à 15:27:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,6 +0,30%
CAC 40
8 509,36 -0,82%
Or
4 341,81 +0,17%
BIOPHYTIS
0,1318 +38,74%
TOTALENERGIES
76,9 +1,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank