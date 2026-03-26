information fournie par Reuters • 26/03/2026 à 12:03

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equitable Holdings, Robinhood Markets, Wingstop

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equitable Holdings, Robinhood Markets et Wingstop.

FAITS MARQUANTS

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec une note de

surperformance

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie la couverture avec une note

d'achat

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan passe de la surpondération à la

neutralité

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 325 $ à 250 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 135 à 150 dollars

* Aflac Inc AFL.N : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché; prix

cible de 113 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Needham initie la couverture avec la note

hold

* Appfolio Inc APPF.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 222

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 208 $ à

203 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de

surpondération à égalité de pondération

* Braze Inc BRZE.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 43 $ à 40 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW reprend la couverture avec une note de performance du

marché

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 67

* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : Wells Fargo relève le prix cible de 41 $ à 42 $

* Carter'S Inc CRI.N : Needham initie une couverture avec une note de maintien

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix

de 719

* Celcuity Inc CELC.O : Stifel augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 40$ contre 42

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $ contre 46 $

* Cintas Corp CTAS.O : Stifel réduit le prix cible à 190 $ contre 222 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW reprend la couverture avec une note de performance du

marché

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 46

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 32

* Corteva CTVA.N : Berenberg relève le prix cible de 68 $ à 78 $

* CSX Corp CSX.O : RBC relève le cours cible de 39 $ à 43 $

* Denali Therapeutics DNLI.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 40,00 $ à

42,00 $

* Denali Therapeutics DNLI.O : Stifel relève l'objectif de cours à 41 $ contre 34 $

* DTE Energy Co DTE.N : BMO réduit le prix cible de 157 $ à 148 $

* Enliven Therapeutics, Inc. ELVN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 48 $ à 56 $

* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 53

* Equity Residential EQR.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 72 $ à 74 $

* Equity Residential EQR.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à

égal

* Eversource Energy ES.N : Mizuho ramène l'objectif de cours de 75 à 70 dollars

* Exelon Corp EXC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible de 58 $

* Exp World Holdings Inc EXPI.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat

* Exp World Holdings Inc EXPI.O : Benchmark initie une couverture avec un objectif de prix de

8

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho réduit le prix cible de 55 $ à 45

$

* Frontdoor Inc FTDR.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 80

* Generac Holdings GNRC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 248 $,

contre 260 $ auparavant

* Generac Holdings GNRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 238 $ contre

234 $

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 10,5

* Global Payments Inc GPN.N : Mizuho réduit son objectif de cours à 110$ contre 125

* Globe Life Inc GL.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible

de 168

* Great Lakes Dredge & Dock Corp GLDD.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Hub Group, Inc. HUBG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 55 $ à 35 $

* Hub Group, Inc. HUBG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de surpondération à

égalité de poids

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays augmente le prix cible de 95 $ à 106 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies relève le prix cible à 113 $, contre 96 $

auparavant

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 123

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Stifel relève le prix cible de 39 $ à 42 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 125 à 127

dollars

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 100 à 90 dollars

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 43

* LTC Properties, Inc. LTC.N : Wells Fargo relève le prix cible de 37 $ à 39 $

* Metlife Inc MET.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible

87

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 32 $ à 38 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 539

* Navan Inc NAVN.O : BMO augmente le prix cible de 13 $ à 15 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC réduit le cours cible de 320 $ à 310 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Wells Fargo augmente le cours cible de 45 $

à 47 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 109

$ contre 86 $

* Pacira Biosciences PCRX.O : Barclays réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $

* Palisade Bio Inc PALI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible

de 7 $

* Palisade Bio Inc PALI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note

d'achat

* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible de 110 $ à 105 $

* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 100$ contre 125

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 114 $ à 95 $

* Paychex, Inc. PAYX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 116 $ à 95 $

* Phreesia, Inc. PHR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 25 $ de 30

* PPG Industries Inc PPG.N : Jefferies réduit le prix cible à 116$ de 125

* Primerica Inc PRI.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform; PT $290

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW reprend la couverture avec la note market perform

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de

92

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 106

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein réduit le prix cible de 175 $ à 140 $

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein réduit le prix cible de "surperformance" à

"performance du marché"

* Real Brokerage Inc REAX.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat

* Real Brokerage Inc REAX.O : Benchmark initie une couverture avec un prix cible de 5,5

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de

88

* Rush Street Interactive RSI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* Rush Street Interactive RSI.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif

de prix de 26

* Sabra Health Care Reit Inc SBRA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 21 $ à 22

$

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Citigroup relève le cours cible de 9 à 13

dollars

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 23 $ contre 16

$

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 67$ contre 70

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Jefferies réduit le prix cible de 375 $ à 360 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Jefferies réduit le prix cible de 90 $ à 88 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Teladoc Health TDOC.N : Barclays réduit le prix cible de 8,5 $ à 7 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : TD Cowen réduit le cours de l'action de "acheter" à

"conserver

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Timken Co TKR.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Tyson Foods Inc TSN.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT

$72

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit le prix cible de 280 $ à 273 $

* United Natural Foods, Inc. UNFI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 40 $ à

56 $

* United Natural Foods, Inc. UNFI.N : Wells Fargo augmente la pondération à

surpondérer à partir de poids égal

* Unum Group UNM.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible 95

* Ventas, Inc. VTR.N : Wells Fargo relève le prix cible de 88 $ à 93 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; PT

$82

* Welltower Inc. WELL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 218 $ à 228 $

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible à 250 $ de 325

* Winnebago Industries Inc WGO.N : BMO réduit le prix cible de 55 $ à 48 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Needham initie la couverture avec une note

d'achat

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Needham initie une couverture avec un prix cible

de 21