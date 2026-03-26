TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equitable Holdings, Robinhood Markets, Wingstop

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equitable Holdings, Robinhood Markets et Wingstop.
FAITS MARQUANTS
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec une note de
surperformance
* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de
surpondération
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie la couverture avec une note
d'achat
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan passe de la surpondération à la
neutralité
* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 325 $ à 250 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 135 à 150 dollars
* Aflac Inc AFL.N : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché; prix
cible de 113 $
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Needham initie la couverture avec la note
hold
* Appfolio Inc APPF.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 222
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 208 $ à
203 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de
surpondération à égalité de pondération
* Braze Inc BRZE.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 43 $ à 40 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW reprend la couverture avec une note de performance du
marché
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 67
* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : Wells Fargo relève le prix cible de 41 $ à 42 $
* Carter'S Inc CRI.N : Needham initie une couverture avec une note de maintien
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix
de 719
* Celcuity Inc CELC.O : Stifel augmente le prix cible de 115 $ à 125 $
* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 40$ contre 42
* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $ contre 46 $
* Cintas Corp CTAS.O : Stifel réduit le prix cible à 190 $ contre 222 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW reprend la couverture avec une note de performance du
marché
* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 46
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 32
* Corteva CTVA.N : Berenberg relève le prix cible de 68 $ à 78 $
* CSX Corp CSX.O : RBC relève le cours cible de 39 $ à 43 $
* Denali Therapeutics DNLI.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 40,00 $ à
42,00 $
* Denali Therapeutics DNLI.O : Stifel relève l'objectif de cours à 41 $ contre 34 $
* DTE Energy Co DTE.N : BMO réduit le prix cible de 157 $ à 148 $
* Enliven Therapeutics, Inc. ELVN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 48 $ à 56 $
* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 53
* Equity Residential EQR.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 72 $ à 74 $
* Equity Residential EQR.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à
égal
* Eversource Energy ES.N : Mizuho ramène l'objectif de cours de 75 à 70 dollars
* Exelon Corp EXC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix
cible de 58 $
* Exp World Holdings Inc EXPI.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat
* Exp World Holdings Inc EXPI.O : Benchmark initie une couverture avec un objectif de prix de
8
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho réduit le prix cible de 55 $ à 45
$
* Frontdoor Inc FTDR.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 80
* Generac Holdings GNRC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 248 $,
contre 260 $ auparavant
* Generac Holdings GNRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 238 $ contre
234 $
* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance
* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 10,5
* Global Payments Inc GPN.N : Mizuho réduit son objectif de cours à 110$ contre 125
* Globe Life Inc GL.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible
de 168
* Great Lakes Dredge & Dock Corp GLDD.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Hub Group, Inc. HUBG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 55 $ à 35 $
* Hub Group, Inc. HUBG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de surpondération à
égalité de poids
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays augmente le prix cible de 95 $ à 106 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies relève le prix cible à 113 $, contre 96 $
auparavant
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 123
* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Stifel relève le prix cible de 39 $ à 42 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 125 à 127
dollars
* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 100 à 90 dollars
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 43
* LTC Properties, Inc. LTC.N : Wells Fargo relève le prix cible de 37 $ à 39 $
* Metlife Inc MET.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible
87
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 32 $ à 38 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération
* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 539
* Navan Inc NAVN.O : BMO augmente le prix cible de 13 $ à 15 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC réduit le cours cible de 320 $ à 310 $
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Wells Fargo augmente le cours cible de 45 $
à 47 $
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 109
$ contre 86 $
* Pacira Biosciences PCRX.O : Barclays réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $
* Palisade Bio Inc PALI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible
de 7 $
* Palisade Bio Inc PALI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note
d'achat
* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible de 110 $ à 105 $
* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 100$ contre 125
* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 114 $ à 95 $
* Paychex, Inc. PAYX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 116 $ à 95 $
* Phreesia, Inc. PHR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 25 $ de 30
* PPG Industries Inc PPG.N : Jefferies réduit le prix cible à 116$ de 125
* Primerica Inc PRI.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform; PT $290
* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW reprend la couverture avec la note market perform
* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de
92
* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform
* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 106
* Qualcomm QCOM.O : Bernstein réduit le prix cible de 175 $ à 140 $
* Qualcomm QCOM.O : Bernstein réduit le prix cible de "surperformance" à
"performance du marché"
* Real Brokerage Inc REAX.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat
* Real Brokerage Inc REAX.O : Benchmark initie une couverture avec un prix cible de 5,5
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de
88
* Rush Street Interactive RSI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de
surpondération
* Rush Street Interactive RSI.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif
de prix de 26
* Sabra Health Care Reit Inc SBRA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 21 $ à 22
$
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Citigroup relève le cours cible de 9 à 13
dollars
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 23 $ contre 16
$
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 67$ contre 70
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Jefferies réduit le prix cible de 375 $ à 360 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : Jefferies réduit le prix cible de 90 $ à 88 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Teladoc Health TDOC.N : Barclays réduit le prix cible de 8,5 $ à 7 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : TD Cowen réduit le cours de l'action de "acheter" à
"conserver
* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Timken Co TKR.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Tyson Foods Inc TSN.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT
$72
* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit le prix cible de 280 $ à 273 $
* United Natural Foods, Inc. UNFI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 40 $ à
56 $
* United Natural Foods, Inc. UNFI.N : Wells Fargo augmente la pondération à
surpondérer à partir de poids égal
* Unum Group UNM.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible 95
* Ventas, Inc. VTR.N : Wells Fargo relève le prix cible de 88 $ à 93 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; PT
$82
* Welltower Inc. WELL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 218 $ à 228 $
* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible à 250 $ de 325
* Winnebago Industries Inc WGO.N : BMO réduit le prix cible de 55 $ à 48 $
* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Needham initie la couverture avec une note
d'achat
* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Needham initie une couverture avec un prix cible
de 21
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