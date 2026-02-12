 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, Generac, Gilead
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equinix, Generac Holdings et Gilead.

FAITS MARQUANTS

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 200 à 229 dollars

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 160 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève le cours cible de 105 $ à 118 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 323 $ à 325 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AIG AIG.N : KBW relève l'objectif de cours de 96 à 97 dollars

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 156 $ à 185 $

* AMC Networks Inc. AMCX.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 8 à 10

dollars

* Applovin Corp APP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 705,00 $ contre

780,00 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies réduit l'objectif de prix de 860 $ à 700 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 500 $ contre 650 $

* Applovin Corp APP.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 720,00 $ contre

800,00 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 650 $ contre 800 $

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 750 $ à 775 $

* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 735 $ à 543 $

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 23 $ contre

30 $

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Wells Fargo passe de "surpondérer" à

"pondération égale"

* Ares Commercial Real Estate Corp. ACRE.N : Wells Fargo augmente le PT à 5 $

contre 4 $

* Array Digital Infrastructure, Inc. AD.N : Wells Fargo abaisse le PT de 62 $ à 54

$

* AT&T Inc T.N : RBC augmente le prix cible de 29 $ à 31 $

* Avantor AVTR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 12 $

* BorgWarner BWA.N : Piper Sandler relève le cours cible de 51 à 60 dollars

* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le prix cible de 45 $ à 66 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Barclays relève le prix cible de 55 à 70 dollars

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève le prix cible de 52 $ à 75 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan réduit le prix cible de 242 $ à 236 $

* Cisco CSCO.O : Citigroup relève le cours cible de 85 à 90 dollars

* Cloudflare NET.N : Citigroup relève le cours cible de 260 à 265 dollars

* Dupont DD.N : JP Morgan relève le cours cible de 50 à 57 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 950 $ à

1050 $

* Equinix Inc EQIX.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 1070 $ contre 950 $

auparavant

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le prix cible de 1050 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le prix cible de 950 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 959 $ à 997 $

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 995 $ à 1123 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 925 $ à 975 $

* ETSY Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible à 55 $ contre 62 $

* Exelixis, Inc. EXEL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 52 $ à 54 $

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat;

PT 16 $

* Fis FIS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 14 $ contre 13 $

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays relève l'objectif de cours à 53 $

contre 52 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à

260 $ contre 224 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 229 $ contre 200 $

auparavant

* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève le prix cible à 255 $, contre 220 $

auparavant

* Generac Holdings Inc. GNRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 234

dollars, contre 185 dollars auparavant

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 160 $

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan ramène le cours cible à 90 $, contre 95 $ auparavant

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies augmente le prix cible à 46 $ contre 37 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan relève le cours cible de 35 $ à 45 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 42 $ à 56 $

* Gxo Logistics, Inc. GXO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Hilton Worldwide HLT.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 à 350 dollars

* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays relève le prix cible à 350 $, contre

309 $ auparavant

* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève le prix cible à 373 $ contre 338

$

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 325 $ contre 560 $

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 530 $, contre 650 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 405,00 $ contre 577,00

$

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 280 $ contre 400 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à 280 $ contre 525 $

* Hubspot Inc HUBS.N : RBC réduit le prix cible de 800 $ à 400 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 350 $ contre 600 $

* Humana HUM.N : Jefferies réduit le prix cible à 235 $ contre 310 $

* Humana HUM.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 185 $, contre 267 $ auparavant

* Immunome, Inc. IMNM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note

d'achat

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible de 81 $ à 66 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 67 $ contre

118 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse le prix cible à 78 $ contre

127 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ contre 165

$

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 90 $ à 68 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $

contre 145 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo passe de "surpondérer" à "pondération

égale"

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève le cours cible de 105 à 118 dollars

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 24 $

à 22 $

* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright relève le PT de 10 à 15 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 355 $ à 350 $

* Lithia Motors, Inc. LAD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 355 $ contre

358 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 690 $ à 680 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies augmente le prix cible de 755 $ à 761 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 631 $ à 612 $

* McDonald's MCD.N : Bernstein augmente le prix cible à 340$ contre 320

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le prix cible de 371 $ à 375 $

* McDonald's MCD.N : Jefferies relève le prix cible de 360 $ à 375 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le prix cible de 323 $ à 325 $

* McDonald's MCD.N : RBC augmente le prix cible de 320 $ à 330 $

* McDonald's Corp. MCD.N : Barclays relève le cours cible de 372 $ à 380 $

* McDonald's Corporation MCD.N : Wells Fargo relève le prix cible de 345 à 355

dollars

* Mcgrath Rentcorp MGRC.O : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Mcgrath Rentcorp MGRC.O : Barclays initie une couverture avec un prix cible de

140 $

* Mondelez International, Inc. MDLZ.O : Wells Fargo relève le prix cible de 65 $ à

70 $

* Motorola MSI.N : JP Morgan relève le prix cible à 520 $, contre 515 $ auparavant

* Motorola MSI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 499 $, contre 443 $ auparavant

* Motorola Solutions, Inc. MSI.N : Barclays augmente le prix cible de 495 $ à 506 $

* Msa Safety Inc MSA.N : B. Riley augmente le prix cible de 195 $ à 210 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève le prix cible de 145 $ à 153,5 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays réduit le prix cible à 140 $ contre 185 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Jefferies réduit le prix cible à 130 $ contre 190 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 137 $ contre 184 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 60 $ contre 85 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Pegasystems, Inc. PEGA.O : Barclays réduit le prix cible de 67 $ à 48 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James réduit le prix cible à 80 $ contre 90 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Citigroup augmente le prix cible de 23 $ à 30 $

* Rapid7 RPD.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 8 $ contre 15 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver"

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 68 $ à 56 $

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo passe de "surpondérer" à "pondération égale"

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan augmente le prix cible de 197 $ à 203 $

* Ryder System, Inc. R.N : Wells Fargo relève le cours cible de 210 à 236 dollars

* S&P Global Inc SPGI.N : Citigroup réduit le prix cible à 480 $ contre 635 $

* Sharkninja Inc SN.N : Jefferies relève le cours cible à 200 $ contre 175 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies relève le prix cible de 170 $ à 190 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 151 $ à 171 $

* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays relève le prix cible à 150 $,

contre 134 $ auparavant

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup réduit le prix cible à 6$ de 10

* Sprouts Farmers Market, Inc. SFM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 135 $ à

110 $

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays réduit le prix cible de 71 $ à 70 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC augmente le prix cible de 253 $ à 277 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève le cours cible à 242 $, contre 230 $

auparavant

* Terex Corp TEX.N : Citigroup augmente le prix cible de 62 $ à 73 $

* Terex Corp TEX.N : Jefferies relève le cours cible de 50 $ à 70 $

* the Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 83 $ contre 77

$

* Tko Group TKO.N : Roth MKM relève le cours cible de 210 $ à 240 $

* T-Mobile TMUS.O : Barclays relève le cours cible de 240 à 245 dollars

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 270,5 $ à 266 $

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 263 $ à 252 $

* Trimble Inc. TRMB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 79 $ contre 94 $

* Unity Software Inc U.N : BTIG réduit le prix cible à 41 $ contre 60 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 29 $ contre 59 $

* Unity Software Inc. U.N : Barclays réduit le prix cible à 28 $ contre 35

* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 38 $ contre 54 $

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Vertex Inc VERX.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 23 $

* Vertex Inc VERX.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; réduit le prix cible de 28

$ à 16 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup augmente le prix cible à 286 $ contre 220 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 305 $, contre 225 $

auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le prix cible à 266 $, contre 200 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Barclays relève le prix cible de 200 à 281 dollars

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup relève le prix cible à 283 $ contre 258 $

auparavant

* Wabtec Corp WAB.N : Stephens relève le prix cible de 230 $ à 290 $

* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays relève le cours cible de 302 à 313

dollars

* Williams Companies Inc WMB.N : Citigroup augmente le prix cible de 70 $ à 81 $

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : Barclays relève le cours cible de 10 à 12 dollars

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Barclays réduit le prix cible de 104 à 100

dollars

