 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Elevance Health, Huntington Bancshares, Monolithic Power Systems
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 09:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Elevance Health, Huntington Bancshares et Monolithic Power Systems.

POINTS FORTS

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 357 $ à 364 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper

Sandler passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Monolithic Power Systems MPWR.O :

Oppenheimer relève son objectif de cours de 1.500 $ à 1.600

$

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper

Sandler relève son objectif de cours de 530 $ à 540 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 365 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Air Products APD.N : RBC relève son

objectif de cours de 325 $ à 338 $

* Albemarle ALB.N : RBC relève son objectif

de cours de 216 $ à 245 $

* Appfolio Inc APPF.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 245 $ à 210 $

* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 160 $ à 168 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 142 $ à 136 $

* Blackstone BX.N : RBC abaisse son objectif

de cours de 176 $ à 173 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD

Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist

Securities relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Raymond James

relève son objectif de cours de 174 $ à 181 $

* Corteva CTVA.N : RBC relève son objectif de

cours de 89 $ à 95 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies

relève son objectif de cours de 223 $ à 233 $

* Dover Corp DOV.N : RBC relève son objectif

de cours de 225 $ à 252 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper

Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord

Genuity abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist

Securities relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 357 $ à 364 $

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies

relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen

relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP

Morgan abaisse son objectif de cours de 2.200 $ à 2.150 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Piper

Sandler abaisse son objectif de cours de 2.100 $ à 2.050 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord

Genuity relève son objectif de cours de 242 $ à 252 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Stephens

relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP

Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 48 $

* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif

de cours de 101 $ à 95 $

* Helen of Troy Ltd HELE.O : Canaccord

Genuity relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $

* Hexcel Corp HXL.N : RBC relève son objectif

de cours de 95 $ à 105 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan

lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan

lance la couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper

Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à «

neutre »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper

Sandler relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Intel INTC.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève son objectif

de cours de 60 $ à 75 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC relève son

objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse

son objectif de cours de 650 $ à 575 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 600 $ à 490 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink

Partners abaisse son objectif de cours de 485 $ à 410 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : RBC abaisse

son objectif de cours de 522 $ à 484 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies

relève son objectif de cours de 139 $ à 170 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O :

Oppenheimer relève son objectif de cours de 1.500 $ à 1.600

$

* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 110 $ à 111 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 225 $ à 246 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee)

PNFP.N : RBC relève son objectif de 110 $ à 115 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : JP

Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse

son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 156 $ à 173 $

* Popular Inc BPOP.O : RBC relève son

objectif de cours de 141 $ à 163 $

* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 164 $ à 172 $

* Preferred Bank PFBC.O : Stephens relève son

objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC relève son

objectif de cours de 139 $ à 150 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 184 $ à 151 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 340 $ à 345 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 113 $ à 92 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper

Sandler relève son objectif de cours de 530 $ à 540 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC relève

son objectif de cours de 393 $ à 407 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 203 $ à 250 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Macquarie abaisse

son objectif de cours de 140 $ à 109 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 106 $ à 103 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP

Morgan abaisse son objectif de cours de 710 $ à 600 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :

Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 650 $ à

600 $

* Trubridge Inc TBRG.O : Stephens relève son

objectif de cours de 18 $ à 26 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 267 $ à 275 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC relève son

objectif de cours de 273 $ à 289 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 850 $ à 1.050 $

* United Rentals Inc URI.N : RBC relève son

objectif de cours de 1.041 $ à 1.119 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 156 $ à 124 $

* Verisign, Inc VRSN.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 273 $ à 278 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 305 $ à 350 $

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $

* Waste Connections Inc WCN.N : RBC relève

son objectif de cours de 210 $ à 218 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 365 $

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
303,620 USD NYSE +2,41%
ALBEMARLE
193,150 USD NYSE -0,51%
APPFOLIO RG-A
152,3000 USD NASDAQ -3,86%
AZZ
146,650 USD NYSE +8,82%
BLACKSTONE
122,300 USD NYSE -5,76%
BRD FIN HLDG
92,170 USD NYSE -0,30%
CARLISLE COS
363,820 USD NYSE +2,92%
CBRE GROUP RG-A
149,320 USD NYSE -2,77%
CORTEVA
79,620 USD NYSE +0,38%
DIGITA RLTY REIT
199,930 USD NYSE -0,44%
DOVER CORP
228,170 USD NYSE +5,47%
EASTGROUP PROP R
200,575 USD NYSE -0,20%
EDWARDS LIFESCIENCES
79,720 USD NYSE -2,22%
ELEVANCE HEALTH
346,255 USD NYSE +5,50%
ENOVA INTL
169,560 USD NYSE +0,96%
FIRST CITIZENS RG-A
1 976,3700 USD NASDAQ -3,40%
FIRSTCASH HLDGS
212,3300 USD NASDAQ +3,26%
FLOOR & DECR H RG-A
50,950 USD NYSE -1,39%
GRACO
82,190 USD NYSE -3,92%
HELEN OF TROY
23,8200 USD NASDAQ +20,49%
HEXCEL
91,360 USD NYSE +4,77%
HIMS&HERS HLTH RG-A
28,180 USD NYSE -2,86%
HUNTINGTON BANCS
16,8300 USD NASDAQ +0,06%
INTEL
66,7800 USD NASDAQ +2,31%
LIBERTY ENER RG-A
32,325 USD NYSE +9,84%
LOCKHEED MARTIN
530,220 USD NYSE -4,54%
MEDPACE HOLDINGS
393,4200 USD NASDAQ -22,63%
MOLINA HEALTHCAR
174,480 USD NYSE +14,06%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 592,1700 USD NASDAQ +4,61%
NASDAQ
87,0400 USD NASDAQ +0,78%
PACKAGING CORP A
214,990 USD NYSE +4,85%
PFD BK
94,9700 USD NASDAQ +1,45%
PLANET FITNESS RG-A
69,100 USD NYSE -2,94%
POPULAR
149,2700 USD NASDAQ +0,65%
QUAKER CHEMIC.
138,480 USD NYSE +0,80%
RELIANCE
344,530 USD NYSE -1,93%
ROBINHOOD MARKETS
83,5400 USD NASDAQ -5,53%
ROPER TECHNOLOGI
363,7600 USD NASDAQ -0,27%
RYDER SYSTEM
242,590 USD NYSE +6,46%
SERVICENOW
84,950 USD NYSE -17,61%
T ROWE PRICE GRP
99,4900 USD NASDAQ -0,75%
THERMO FISHER SC
466,695 USD NYSE -9,23%
UNION PACIFIC
271,130 USD NYSE +8,81%
UNITED RENTALS
986,910 USD NYSE +22,87%
VAIL RESORTS
123,640 USD NYSE -4,94%
VERISIGN
276,9500 USD NASDAQ +2,64%
VERTV HOLDINGS RG-A
321,625 USD NYSE +5,41%
WASTE CONNECTION
168,930 USD NYSE +7,96%
WEST PHARMACEUTI
309,320 USD NYSE +12,72%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/04/2026 à 09:53:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank