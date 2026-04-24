information fournie par Reuters • 24/04/2026 à 09:53

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Elevance Health, Huntington Bancshares, Monolithic Power Systems

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Elevance Health, Huntington Bancshares et Monolithic Power Systems.

POINTS FORTS

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 357 $ à 364 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper

Sandler passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Monolithic Power Systems MPWR.O :

Oppenheimer relève son objectif de cours de 1.500 $ à 1.600

$

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper

Sandler relève son objectif de cours de 530 $ à 540 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 365 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Air Products APD.N : RBC relève son

objectif de cours de 325 $ à 338 $

* Albemarle ALB.N : RBC relève son objectif

de cours de 216 $ à 245 $

* Appfolio Inc APPF.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 245 $ à 210 $

* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 160 $ à 168 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 142 $ à 136 $

* Blackstone BX.N : RBC abaisse son objectif

de cours de 176 $ à 173 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD

Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist

Securities relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Raymond James

relève son objectif de cours de 174 $ à 181 $

* Corteva CTVA.N : RBC relève son objectif de

cours de 89 $ à 95 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies

relève son objectif de cours de 223 $ à 233 $

* Dover Corp DOV.N : RBC relève son objectif

de cours de 225 $ à 252 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper

Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord

Genuity abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist

Securities relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 357 $ à 364 $

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies

relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen

relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP

Morgan abaisse son objectif de cours de 2.200 $ à 2.150 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Piper

Sandler abaisse son objectif de cours de 2.100 $ à 2.050 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord

Genuity relève son objectif de cours de 242 $ à 252 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Stephens

relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP

Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 48 $

* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif

de cours de 101 $ à 95 $

* Helen of Troy Ltd HELE.O : Canaccord

Genuity relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $

* Hexcel Corp HXL.N : RBC relève son objectif

de cours de 95 $ à 105 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan

lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan

lance la couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper

Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à «

neutre »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper

Sandler relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Intel INTC.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève son objectif

de cours de 60 $ à 75 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC relève son

objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse

son objectif de cours de 650 $ à 575 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 600 $ à 490 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink

Partners abaisse son objectif de cours de 485 $ à 410 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : RBC abaisse

son objectif de cours de 522 $ à 484 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies

relève son objectif de cours de 139 $ à 170 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O :

Oppenheimer relève son objectif de cours de 1.500 $ à 1.600

$

* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 110 $ à 111 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 225 $ à 246 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee)

PNFP.N : RBC relève son objectif de 110 $ à 115 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : JP

Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse

son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 156 $ à 173 $

* Popular Inc BPOP.O : RBC relève son

objectif de cours de 141 $ à 163 $

* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 164 $ à 172 $

* Preferred Bank PFBC.O : Stephens relève son

objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC relève son

objectif de cours de 139 $ à 150 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 184 $ à 151 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 340 $ à 345 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 113 $ à 92 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper

Sandler relève son objectif de cours de 530 $ à 540 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC relève

son objectif de cours de 393 $ à 407 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 203 $ à 250 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Macquarie abaisse

son objectif de cours de 140 $ à 109 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 106 $ à 103 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP

Morgan abaisse son objectif de cours de 710 $ à 600 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :

Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 650 $ à

600 $

* Trubridge Inc TBRG.O : Stephens relève son

objectif de cours de 18 $ à 26 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 267 $ à 275 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC relève son

objectif de cours de 273 $ à 289 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 850 $ à 1.050 $

* United Rentals Inc URI.N : RBC relève son

objectif de cours de 1.041 $ à 1.119 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 156 $ à 124 $

* Verisign, Inc VRSN.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 273 $ à 278 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 305 $ à 350 $

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $

* Waste Connections Inc WCN.N : RBC relève

son objectif de cours de 210 $ à 218 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 365 $