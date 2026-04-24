TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Elevance Health, Huntington Bancshares, Monolithic Power Systems

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Elevance Health, Huntington Bancshares et Monolithic Power Systems.
POINTS FORTS
* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners
relève son objectif de cours de 357 $ à 364 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper
Sandler passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Monolithic Power Systems MPWR.O :
Oppenheimer relève son objectif de cours de 1.500 $ à 1.600
$
* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper
Sandler relève son objectif de cours de 530 $ à 540 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N :
Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 365 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Air Products APD.N : RBC relève son
objectif de cours de 325 $ à 338 $
* Albemarle ALB.N : RBC relève son objectif
de cours de 216 $ à 245 $
* Appfolio Inc APPF.O : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 245 $ à 210 $
* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 160 $ à 168 $
* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 142 $ à 136 $
* Blackstone BX.N : RBC abaisse son objectif
de cours de 176 $ à 173 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD
Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $
* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist
Securities relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : Raymond James
relève son objectif de cours de 174 $ à 181 $
* Corteva CTVA.N : RBC relève son objectif de
cours de 89 $ à 95 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies
relève son objectif de cours de 223 $ à 233 $
* Dover Corp DOV.N : RBC relève son objectif
de cours de 225 $ à 252 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper
Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord
Genuity abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist
Securities relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $
* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners
relève son objectif de cours de 357 $ à 364 $
* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies
relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen
relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP
Morgan abaisse son objectif de cours de 2.200 $ à 2.150 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Piper
Sandler abaisse son objectif de cours de 2.100 $ à 2.050 $
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord
Genuity relève son objectif de cours de 242 $ à 252 $
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Stephens
relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP
Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 48 $
* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif
de cours de 101 $ à 95 $
* Helen of Troy Ltd HELE.O : Canaccord
Genuity relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $
* Hexcel Corp HXL.N : RBC relève son objectif
de cours de 95 $ à 105 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan
lance la couverture avec une note « surpondérer »
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan
lance la couverture avec un objectif de cours de 35 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper
Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à «
neutre »
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper
Sandler relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Intel INTC.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 60 $ à 80 $
* Intel INTC.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 35 $ à 45 $
* Intel INTC.O : TD Cowen relève son objectif
de cours de 60 $ à 75 $
* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC relève son
objectif de cours de 27 $ à 32 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse
son objectif de cours de 650 $ à 575 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies
abaisse son objectif de cours de 600 $ à 490 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink
Partners abaisse son objectif de cours de 485 $ à 410 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : RBC abaisse
son objectif de cours de 522 $ à 484 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies
relève son objectif de cours de 139 $ à 170 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O :
Oppenheimer relève son objectif de cours de 1.500 $ à 1.600
$
* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 110 $ à 111 $
* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan
relève son objectif de cours de 225 $ à 246 $
* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee)
PNFP.N : RBC relève son objectif de 110 $ à 115 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : JP
Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse
son objectif de cours de 105 $ à 90 $
* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler relève
son objectif de cours de 156 $ à 173 $
* Popular Inc BPOP.O : RBC relève son
objectif de cours de 141 $ à 163 $
* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities
relève son objectif de cours de 164 $ à 172 $
* Preferred Bank PFBC.O : Stephens relève son
objectif de cours de 93 $ à 100 $
* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC relève son
objectif de cours de 139 $ à 150 $
* Quaker Houghton KWR.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 184 $ à 151 $
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 340 $ à 345 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 113 $ à 92 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper
Sandler relève son objectif de cours de 530 $ à 540 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC relève
son objectif de cours de 393 $ à 407 $
* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 203 $ à 250 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Macquarie abaisse
son objectif de cours de 140 $ à 109 $
* T Rowe Price Group Inc TROW.O : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 106 $ à 103 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP
Morgan abaisse son objectif de cours de 710 $ à 600 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :
Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 650 $ à
600 $
* Trubridge Inc TBRG.O : Stephens relève son
objectif de cours de 18 $ à 26 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève
son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève
son objectif de cours de 267 $ à 275 $
* Union Pacific Corp UNP.N : RBC relève son
objectif de cours de 273 $ à 289 $
* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève
son objectif de cours de 850 $ à 1.050 $
* United Rentals Inc URI.N : RBC relève son
objectif de cours de 1.041 $ à 1.119 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 156 $ à 124 $
* Verisign, Inc VRSN.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 273 $ à 278 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève
son objectif de cours de 305 $ à 350 $
* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan
relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $
* Waste Connections Inc WCN.N : RBC relève
son objectif de cours de 210 $ à 218 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N :
Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 365 $
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