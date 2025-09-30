information fournie par Reuters • 30/09/2025 à 12:57

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Electronic Arts, Kala Bio, Semtech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Electronic Arts, Kala Bio et Semtech, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une

note d'achat

* Electronic Arts EA.O : Jefferies ramène la note de "buy" à "hold"

* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright ramène la note de neutre à achat

* Maplebear Inc CART.O : BTIG passe de "acheter" à "neutre

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le titre de "performer" à

"surperformer" de "performer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays initie une couverture avec une note d'égalité

de poids

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix

de 51

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Stephens augmente le prix cible de 20 $ à 25 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le cours cible de 19 $ à 17 $

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de

cours de 25

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relève le prix cible de 52,00 $ à 53,00 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 225 $ contre 230 $

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies augmente le prix cible de 31 $ à 34 $

* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan relève le cours cible à 42 $ contre 39 $

* Chemours CC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 11 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Needham relève le cours cible de 10 à 15 dollars

* Climb Bio Inc CLYM.O : BTIG relève le cours cible de 7 $ à 8 $

* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies relève le cours cible de 81 $ à 82 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit le cours cible à 167 $ contre 179 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : JP Morgan augmente le prix cible de 35 à 37 dollars

* CSX Corp CSX.O : Bernstein relève le cours cible de 36 $ à 37 $

* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève le prix cible de 38 $ à 40 $

* Dogwood Therapeutics, Inc. DWTX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10

à 12 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Stephens initie une couverture avec une note de

surpondération

* Dorman Products Inc DORM.O : Stephens initie la couverture avec un prix cible de

185

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies réduit le prix cible de 400 $ à 325 $

* Electronic Arts EA.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Electronic Arts EA.O : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 62$ contre 64

* Etsy Inc ETSY.O : BTIG augmente le prix cible de 72 $ à 81 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 160 $ à 185 $

* GM GM.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 $ à 80 $

* Immunovant Inc IMVT.O : JP Morgan ramène le cours cible à 33 $, contre 37 $ auparavant

* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : Jonestrading réduit le prix cible à 7$ de 10

* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 20 $ contre 16 $

* Maplebear Inc CART.O : BTIG ramène le cours à neutre au lieu d'acheter

* Matson Inc MATX.N : Jefferies réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le prix cible de 52 $ à 50 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 53 $ à 52 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein augmente le prix cible de 339 $ à 347 $

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 10

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup réduit le prix cible à 395 $ contre 410 $

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 17 $ contre 16 $

* Progress Software Corp PRGS.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 50 $ contre 60 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham relève le cours cible de 120 à 145 dollars

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à

"surperformer"

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 136 $ contre 142 $

* Simulations Plus Inc SLP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* Simulations Plus Inc SLP.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de

prix de 16

* Skye Bioscience, Inc. SKYE.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une

note d'achat

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 333 $ à 490 $

* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 $ contre 280 $ auparavant

* Uber UBER.N : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 116 $ contre 117 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 21 $ à 22 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies réduit le prix cible à 158 $ contre 163 $

* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 72 $ contre 71 $