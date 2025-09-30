information fournie par Reuters • 30/09/2025 à 09:02

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Electronic Arts, Kala Bio, Semtech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Electronic Arts, Kala Bio et Semtech, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* Electronic Arts EA.O : Jefferies réduit la note de "buy" à

"hold"

* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright ramène la note de

"achat" à "neutre"

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève la note de

"performer" à "surperformer"

Voici un résumé des recommandations d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les valeurs sont classées par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays initie une couverture avec une

recommandation "pondération en ligne"

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays initie la couverture avec un

objectif de cours de 51 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Stephens augmente le cours cible de 20 $ à

25 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le cours cible à 17 $ de 19 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies réduit le cours cible à 225 $ de 230 $

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies augmente le cours cible à 34 $ de 31 $

* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan relève le cours cible à 42 $ de 39 $

* Chemours CC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ de 11 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit le cours cible à 167 $ de 179 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 37 dollars

* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève le cours cible de 38 à 40 dollars

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies ramène le cours cible de 400 $ à 325 $

* Electronic Arts EA.O : Jefferies réduit la note de "buy" à "hold"

* Electronic Arts EA.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 210 $ de 200 $

* Etsy Inc ETSY.O : BTIG relève l'objectif de cours à 81 $ de 72 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le cours cible de 160 $ à 185 $

* Immunovant Inc IMVT.O : JP Morgan réduit le cours cible de 37 $ à 33 $

* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright ramène la note de "achat" à "neutre"

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : Jonestrading réduit le cours cible à 7 $ de 10

$

* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson augmente le cours cible à 20 $ de 16 $

* Matson Inc MATX.N : Jefferies ramène le cours cible à 110 $ de 115 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le cours cible de 52 $ à 50 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Piper Sandler réduit le cours cible de 53 $ à 52

$

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation

"achat"; objectif de cours de 10 $

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : JP Morgan relève le cours cible de 16 à 17

dollars

* Progress Software Corp PRGS.O : Jefferies réduit le cours cible à 50 $ de 60 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève la note de "performer" à "surperformer"

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 136 $ de 142 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 333 $ à 490 $

* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan relève le cours cible à 300 $ de 280 $

* Uber UBER.N : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 116 $ de 117 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 21 $ à 22

$

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies réduit le cours cible à 158 $ de 163 $

* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 72 $ de 71

$