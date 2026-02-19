information fournie par Reuters • 19/02/2026 à 15:58

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-EBay, Huntsman, Palo Alto

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont eBay, Huntsman et Palo Alto.

FAITS MARQUANTS

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen augmente le prix cible de 355 $ à 400 $

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 105 dollars contre 98

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 157 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Roth MKM augmente le prix cible de 55 à 57 dollars

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Needham relève le cours cible de 41 à 45 dollars

* Altria MO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 72 $ contre 64 $

* Ameren Corp AEE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 132 $, contre 124 $ auparavant

* Amgen Inc. AMGN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 325 à 375 dollars

* Amplitude Inc AMPL.O : UBS réduit le prix cible à 10 $ contre 13

* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg relève le cours cible à 70 $, contre 64 $ auparavant

* Amrize AG AMRZ.N : Bernstein relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : Oppenheimer relève le prix cible de 64 $ à 70 $

* Amrize AG AMRZ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 66 $ contre 59 $

* Analog Devices ADI.O : Barclays relève l'objectif de cours à 430 $ contre 375 $ auparavant

* Analog Devices ADI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 330 $, contre 265 $ auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : Benchmark relève le cours cible à 400

* Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 270 à 375 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 320 à 400 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Needham relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Analog Devices Inc ADI.O : Raymond James relève l'objectif de cours de 290 $ à 385 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Stifel relève le cours cible de 360 à 405 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen relève le prix cible de 355 $ à 400 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 364 $ contre 291 $ auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : UBS relève le prix cible de 400 $ à 430

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Oppenheimer relève le prix cible de 350 à 400 dollars

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Wells Fargo relève le prix cible de 340 $ à 400 $

* Andersons Inc ANDE.O : BMO augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Archer Daniels Midland ADM.N : Barclays relève le cours cible de 61 $ à 68 $

* Argenx SE ARGX.O : Jefferies relève le prix cible à 1008 $, contre 980 $ auparavant

* Axogen, Inc. AXGN.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 40

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho augmente le prix cible de 217 à 230 $

* Bel Fuse Inc BELFB.O : Needham relève l'objectif de cours à 250 $ contre 212

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 223 $ contre 194 $

* Booking Holdings BKNG.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 5713 $ contre 6047 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Benchmark réduit le prix cible à 5600 $ contre 6400 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : BMO augmente le prix cible de 6 000 $ à 6 200 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 5900 $ contre 6000 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Citigroup réduit le prix cible à 6250 $ contre 6500 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 6000 $ contre 6600 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 5600 $ contre 6250 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 6 850 $ à 6 000 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : UBS réduit le prix cible de 6 608 $ à 6 485 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wedbush réduit le prix cible à 5300 $ contre 5500 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Barclays réduit le prix cible à 5500 $ de 6250 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 6 500 $ à 6 000 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 5954 $ à 5456 $

* Brightspire Capital BRSP.N : Barclays augmente le prix cible à 6$ de 5

* Camtek Ltd CAMT.O : Jefferies relève le cours cible de 140 à 185 dollars

* Camtek Ltd CAMT.O : Northland Capital réduit la cote de rendement du marché

* Camtek Ltd CAMT.O : Northland Capital augmente le prix cible à 150

* Camtek Ltd CAMT.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 120 $ à 180 $

* Camtek Ltd CAMT.O : Stifel relève le cours cible de 120 $ à 185 $

* Carter'S Inc CRI.N : UBS relève le cours cible de 33 à 40 dollars

* Carvana CVNA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 400 $ contre 460 $

* Carvana CVNA.N : BTIG réduit l'objectif de prix à 455 $ contre 535 $

* Carvana CVNA.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 320 $ de 470

* Carvana CVNA.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 519 $ de 600

* Carvana CVNA.N : JP Morgan réduit le prix cible à 490 $ contre 510 $

* Carvana CVNA.N : RBC réduit le prix cible à 440 $ contre 500 $

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 525 $ à 425 $

* Celanese Corp CE.N : Baird augmente le cours cible de 50 $ à 65 $

* Celanese Corp CE.N : Citigroup augmente le prix cible de 63 $ à 75 $

* Celanese Corp CE.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 62 $, contre 52 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève le cours cible à 53 $, contre 40 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : UBS relève le cours cible à 56 $, contre 50 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 55 $ contre 45 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Mizuho relève le cours cible de 88 à 95 dollars

* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 190 à 165 dollars

* Charles River Labs CRL.N : Barclays réduit le prix cible à 200 $ contre 215 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 75$ contre 70

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho relève le prix cible de 70 $ à 75 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Piper Sandler relève le prix cible de 57 à 62 dollars

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens ramène le cours de l'action de "surpondération" à "pondération égale"

* Chewy Inc CHWY.N : Raymond James passe de "market perform" à "outperform"

* Cineverse Corp CNVS.O : Benchmark augmente le prix cible de 9 $ à 12 $

* Cineverse Corp CNVS.O : Benchmark augmente le prix cible de spéculatif à achat

* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO augmente le prix cible de 290 $ à 310 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Needham relève le prix cible de 290 $ à 308 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Raymond James augmente le prix cible de 292 $ à 320 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 275 $ à 320 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Truist Securities augmente le prix cible de 250 $ à 310 $

* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Oppenheimer relève le prix cible de 283 $ à 300 $

* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Wells Fargo relève le prix cible à 291 $ contre 248 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 25 $ à 20 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : Truist Securities réduit le prix cible de 21 $ à 16 $

* Dana Inc DAN.N : RBC augmente le cours cible de 32 $ à 40 $

* Dana Inc DAN.N : UBS augmente le cours cible de 35 à 40 dollars

* Dana Incorporated DAN.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 36 à 42 dollars

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 35 dollars, contre 30 dollars auparavant

* Dauch Corp DCH.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 10,35

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 170 à 155 dollars

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : BofA Global Research relève le cours de l'action de neutre à achat

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : BofA Global Research relève le PO de 13 $ à 17 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Roth MKM augmente le prix cible à 50$ de 42

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 500 $ contre 530 $

* Doordash DASH.O : Benchmark augmente le prix cible à 285 $ contre 280 $

* Doordash DASH.O : Bernstein réduit le prix cible à 270 $, contre 285 $ auparavant

* Doordash DASH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 272 $ contre 260 $ auparavant

* Doordash DASH.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 224 $ contre 260 $

* Doordash DASH.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 255 $ contre 298 $

* Doordash DASH.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 272 $ contre 300

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson réduit le prix cible à 278 $ contre 288 $

* Doordash DASH.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 275 $ de 300

* Doordash DASH.O : Needham réduit le prix cible à 265 $, contre 275 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 220 $, contre 230 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Raymond James augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Doordash DASH.O : Roth MKM réduit le prix cible à 200 $ de 205 $

* Doordash DASH.O : Truist Securities augmente le prix cible à 340 $ contre 330 $

* Doordash Inc DASH.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 275,00 $ contre 300,00

* Doordash Inc DASH.O : UBS réduit le prix cible à 240 $ de 245 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Barclays réduit le prix cible de 238 $ à 220 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 280 $ à 235 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 251 $ à 251 $

* Dte Energy Co DTE.N : BMO augmente le prix cible de 144 $ à 157 $

* eBay EBAY.O : Benchmark relève le cours cible à 115 $ contre 110 $

* eBay EBAY.O : BMO relève le cours cible à 120 $, contre 107 $ auparavant

* eBay EBAY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 102 $ contre 100 $ auparavant

* eBay EBAY.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 87$ contre 84

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 119 $ contre 112 $ auparavant

* eBay EBAY.O : Needham relève le cours cible de 115 à 122 dollars

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève le cours cible de 98 à 105 dollars

* eBay EBAY.O : Truist Securities augmente le prix cible de 92 $ à 94 $

* eBay Inc EBAY.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 119,00 $ à partir de 112,00 $

* eBay Inc EBAY.O : UBS augmente le prix cible à 96 $ contre 93 $

* eBay Inc. EBAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 101 $ à partir de 98 $

* Ebay, Inc. EBAY.O : Barclays réduit le prix cible de 105 à 104 dollars

* Edison International EIX.N : Barclays augmente le prix cible de 67 $ à 78 $

* Edison International EIX.N : Mizuho relève le cours cible de 66 à 79 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 28 $ contre 24 $

* Elastic NV ESTC.N : Morgan Stanley réduit le cours cible à 80 $ contre 110 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Truist Securities augmente le prix cible à 38 $ contre 33 $

* Element Solutions Inc ESI.N : UBS relève le cours cible à 43 $, contre 34 $ auparavant

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève le cours cible de 950 $ à 1050 $

* Enpro Inc. NPO.N : Oppenheimer relève le cours cible de 240 $ à 285 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan relève le cours cible de 58 $ à 68 $

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan relève le cours cible à 127 $, contre 123 $ auparavant

* Figma Inc FIG.N : RBC réduit le cours cible de 38 $ à 31 $

* Figma Inc FIG.N : Stifel réduit le prix cible à 30 $ de 40

* Figma, Inc. FIG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 42 $

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 80 $ à 100 $

* Freshpet FRPT.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 67 $ contre 62 $

* Garmin Ltd GRMN.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* Garmin Ltd GRMN.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 252 $ contre 195 $ auparavant

* Genco Shipping GNK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 23 à 25 dollars

* Gilead GILD.O : Mizuho relève le cours cible de 140 à 170 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 38 $ contre 42 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 42,00 $ à 38,00 $

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève son objectif de cours à 90 $ contre 87 $

* Global Payments Inc GPN.N : UBS relève le cours cible de 80 à 87 dollars

* Global Payments Inc. GPN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 103 à 105 dollars

* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; objectif de prix 114

* Greif, Inc. GEF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 73 $ à 76 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Benchmark relève le prix cible de 75 $ à 90 $

* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit le prix cible à 185 $ contre 195 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 30 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 57 $ contre 55 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 44 $ à 50 $

* Highwoods Properties, Inc HIW.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 27 $ de 30

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 366 $ à 363 $

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 21 $ contre 25 $

* HP Inc HPQ.N : UBS réduit le prix cible à 20 $ de 26

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan augmente le prix cible à 14$ de 11

* Huntsman Corp HUN.N : UBS relève le prix cible à 14 $ contre 12 $ auparavant

* Huntsman Corporation HUN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 12 $ contre 9 $

* Insulet PODD.O : Barclays relève le cours cible à 286 $ contre 274 $

* Insulet Corp PODD.O : Bernstein réduit le prix cible de 380 $ à 330 $

* Insulet Corp PODD.O : Citigroup réduit le prix cible de 380 $ à 345 $

* Insulet Corp PODD.O : Raymond James réduit le prix cible de 385 $ à 355 $

* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 390 $ à 360 $

* Insulet Corp. PODD.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 300 $ contre 365 $

* Intuit Inc INTU.O : Mizuho réduit le prix cible de 875 $ à 675 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Truist Securities réduit le prix cible à 245 $, contre 290 $ auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BMO augmente le prix cible de 225 $ à 245 $

* Jack In the Box JACK.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 15 à 22 dollars

* Jack In the Box Inc. JACK.O : Barclays relève l'objectif de cours à 23$ contre 20

* Kenvue Inc KVUE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 19$ contre 17

* Lci Industries LCII.N : Benchmark relève le cours cible de 130 à 175 dollars

* Lci Industries LCII.N : BMO relève le cours cible de 150 $ à 155 $

* Lci Industries LCII.N : Jefferies relève le cours cible de 105 $ à 145 $

* Lear Corp LEA.N : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 170

* Leonabio LONA.O : Mizuho relève la note de neutre à surperformance; augmente le prix cible de 4 $ à 10 $

* Leonabio Inc LONA.O : Mizuho relève la valeur de neutre à surperformer; augmente le PT de 4 $ à 10 $

* Lincoln Educational Services LINC.O : Barrington Research augmente le PT à 33$ de 27

* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 104 $ contre 108 $

* Mister Car Wash MCW.O : Mizuho passe de "surperformance" à "neutre"; abaisse le prix cible de 8 à 7 dollars

* Mister Car Wash Inc MCW.O : UBS augmente le prix cible de 6,25 $ à 7 $

* Mister Car Wash Inc MCW.O : William Blair abaisse la note à "market perform

* Mister Car Wash, Inc. MCW.O : Wells Fargo réduit la note à égale pondération à partir de surpondération

* MKS Inc. MKSI.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 265 $ à 305 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Citigroup augmente le prix cible de 185 $ à 295 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 265 $ à 305 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Mizuho relève le prix cible de 260 à 320 dollars

* MKS Incorporated MKSI.O : Needham relève le prix cible de 260 à 300 dollars

* MKS Incorporated MKSI.O : Wells Fargo relève le prix cible à 255 $, contre 210 $ auparavant

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Roth MKM réduit le prix cible de 65 $ à 58 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Moody's Corp MCO.N : BMO réduit le prix cible de 561 $ à 480 $

* Moody's Corp MCO.N : Stifel réduit le prix cible à 540 $ de 574 $

* Moody's Corp MCO.N : UBS réduit le prix cible à 490 $ de 515

* Moody's Corporation MCO.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 564 $ de 579 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : UBS augmente le prix cible de 25 à 31 $

* NetApp Inc NTAP.O : JP Morgan réduit le cours cible à 125 $ contre 130 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Argus Research relève le cours cible de 52 à 58 dollars

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 148 $ à 185 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 41 $ contre 36 $ auparavant

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 65 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho augmente le prix cible de 64 $ à 67 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 39 $ à 41 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BMO augmente le prix cible de 185 $ à 215 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 5 $ à 95 $

* Pagerduty Inc PD.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 16 $ à 9 $

* Pagerduty, Inc. PD.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 16,00 $ à 9,00 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Citigroup réduit le prix cible à 210 $ de 235 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit le prix cible à 114 $ contre 157 $

* Perspective Therapeutics CATX.A : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Perspective Therapeutics CATX.A : Piper Sandler initie une couverture avec PT $16

* Portland General Electric Co POR.N : UBS relève le prix cible de 53 à 55 dollars

* Prog Holdings Inc PRG.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible de 225 à 232 dollars

* Rf Industries Ltd RFIL.O : B. Riley réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Rush Enterprises Inc RUSHA.O : Stephens augmente le prix cible de 55 $ à 80 $

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : UBS relève l'objectif de cours de 20 à 21 dollars

* Saia Inc SAIA.O : BMO relève le cours cible de 415 $ à 425 $

* Select Water Solutions Inc WTTR.N : Northland Capital relève le prix cible de 12 $ à 18 $

* Select Water Solutions Inc WTTR.N : Northland Capital relève la note à surperformer

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 270 $ contre 299 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 270,00 $ contre 299,00 $

* Sonoco Products Co SON.N : UBS augmente le prix cible à 62$ de 48

* Spruce Biosciences, Inc. SPRB.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 200$ contre 220

* Symbotic Inc SYM.O : Keybanc relève le prix à surpondérer à partir de pondération sectorielle

* Symbotic Inc. SYM.O : Keybanc relève le prix à surpondérer à partir d'une pondération sectorielle

* Sysco Corporation SYY.N : Wells Fargo relève le prix cible de 92 $ à 100 $

* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 100

* TFI International Inc TFII.N : La CIBC augmente le prix cible de 121 $ à 134 $

* the Cheesecake Factory CAKE.O : Barclays relève le prix cible de 51 $ à 58 $

* the Cheesecake Factory CAKE.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 67$ de 61

* the Cheesecake Factory Incorporated CAKE.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 60$ de 55

* progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 214 $ contre 220 $

* Tko Group TKO.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 250 $ contre 230 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC augmente le prix cible de 144 $ à 161 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : UBS relève le prix cible de 181 à 198 dollars

* Toll Brothers, Inc. TOL.N : Oppenheimer relève le prix cible à 180 $, contre 177 $ auparavant

* Toll Brothers, Inc. TOL.N : Wells Fargo relève le prix cible de 170 à 185 dollars

* TPG Re Finance Trust, Inc. TRTX.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 11 $ auparavant

* Travel + Leisure Co TNL.N : Mizuho augmente le prix cible de 86 $ à 107 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Barclays augmente le prix cible à 78$ de 70

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 81 $ à 88 $

* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible de 320 $ à 340 $

* Union Pacific Corp UNP.N : BMO relève le cours cible de 255 $ à 295 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève le cours cible de 93 $ à 99 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 226 $ contre 237 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO réduit le prix cible à 224 $, contre 233 $ auparavant

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : RBC réduit le prix cible de 250 $ à 230 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 223 $ de 237 $

* Vistance Networks Inc VISN.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; PT $24

* Vulcan Materials Co VMC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 320 $ à 360 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 41 $ à 36 $

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies augmente le prix cible à 242 $ contre 231 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC ramène le cours cible à 340 $, contre 350 $ auparavant

* Wingstop Inc WING.O : Stifel augmente le prix cible de 290 $ à 325 $

* Wingstop Inc WING.O : Truist Securities augmente le prix cible à 374 $ de 365 $

* Wingstop Inc. WING.O : Barclays réduit le prix cible à 330 $ de 335 $

* XPO Inc XPO.N : BMO augmente le prix cible de 205 $ à 230 $

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup augmente le PT à 31,8 $ de 11,5

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup passe de "vendre" à "neutre

* Zscaler, Inc. ZS.O : Barclays réduit le prix cible de 350 $ à 220 $