information fournie par Reuters • 04/03/2026 à 14:15

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CrowdStrike, Oracle, Vulcan Materials

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont CrowdStrike, Oracle et Vulcan Materials.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan relève le cours cible de 31 $ à 34 $

* Adobe Inc. ADBE.O : Barclays réduit le prix cible à 335 $ contre 415 $

* AES Corp AES.N : Mizuho passe de surperformance à neutre; baisse l'objectif de

cours à 15 $ contre 16 $

* Altria MO.N : Jefferies augmente le prix cible à 50 $ contre 47 $

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays relève l'objectif de cours à 79 $ contre 78 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Wedbush augmente le prix cible à 60 $ contre 50 $

* Arcturus Therapeutics Holdings ARCT.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 25 $

contre 72 $

* Ast Spacemobile ASTS.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 139 $ contre 137

$

* Autozone Inc AZO.N : BMO ramène le cours cible à 4300 $ contre 4400 $

* Autozone Inc AZO.N : Citigroup augmente le prix cible à 4300 $ contre 4200 $

* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities réduit le prix cible à 4045 $ contre 4076

$

* Avient Corp AVNT.N : Keybanc passe de surpondération à pondération sectorielle

* Best buy Co Inc BBY.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 67 $ à 69 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 89 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 72,00 $ au lieu de

76,00 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 95

$

* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 66 $

contre 73 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 105 $ contre 80 $

auparavant

* Box Inc BOX.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 32 $ contre 38 $

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo relève le cours cible à 72 $ contre

56 $

* Campbell Soup CPB.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 28 $ contre 31 $

auparavant

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève le cours cible à 860 $ contre 765 $

* Chime Financial, Inc. CHYM.O : Keybanc initie avec une note de surpondération et un

objectif de 30 $

* Civeo Corp CVEO.N : Stifel relève le prix cible à 37 $ contre 33 $

* CrowdStrike CRWD.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 525 $ contre 600 $

* Crowdstrike CRWD.O : BMO réduit le prix cible à 500 $ contre 555 $

* CrowdStrike CRWD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 400 $ contre 515 $

* CrowdStrike CRWD.O : D.A. Davidson augmente le prix cible à 455 $ contre 425 $

* CrowdStrike CRWD.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 475 $ contre 472 $

auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Needham réduit son objectif de cours à 475 $ contre 575 $

* CrowdStrike CRWD.O : Raymond James réduit son objectif de cours à 450 $ contre 535 $

* CrowdStrike CRWD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible à 475 $ contre 613 $ auparavant

* CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 487,00 $ contre

537,00 $

* CSX Corp CSX.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 48 $ contre

41 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 600 $ contre 580 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; prix cible de

155 $

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève le prix cible de 178 $ à 185 $

* Dow Inc DOW.N : Keybanc passe de pondération sectorielle à surpondération

* Duke Energy Corp. DUK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 115 $ à 135 $

* Figs Inc FIGS.N : BTIG relève le cours cible à 20 $ contre 15 $

* FS KKR Capital Corp FSK.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 11 $

contre 17 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit le prix cible à 25 $ contre 29 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Bernstein réduit le prix cible à 60 $ contre 70 $

* Gitlab Inc GTLB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 58 $ contre

72 $

* Gitlab Inc GTLB.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 53 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho réduit le prix cible à 30 $ contre 37 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Needham réduit le prix cible à 32 $ contre 50 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 28 $ contre 55 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler passe de surpondération à neutre

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible à 35 $ contre 50 $

* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible à 33 $ contre 40 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 43 $ contre 55 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 25 $ contre 35

$

* Gitlab Inc GTLB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 26 $ contre 45 $

* GoodRx Holdings, Inc. GDRX.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 3,5 $ contre 7 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : Mizuho relève l'objectif de cours

à 41 $ contre 34 $

* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays relève l'objectif de cours à 275 $ contre

259 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 310 $ à 327 $

* Immunome Inc IMNM.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 37 $ contre

42 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Jonestrading passe de conserver à acheter

* Kayne Anderson BDC, Inc. KBDC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 14 $ contre 15 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; prix

cible de 65 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève le prix cible à 93 $ contre 74 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies relève le prix cible à 80 $ contre 65 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Stifel augmente le prix cible à 80 $ contre 75 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Barclays augmente le prix cible à 93 $ contre 74 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Wells Fargo relève le prix cible à 100 $ contre 95 $

auparavant

* Latham Group, Inc. SWIM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : Barclays ramène le prix cible à 6 $ contre 9 $

* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : Barclays passe de pondération égale à sous-pondération

* Lendingtree Inc TREE.O : KBW réduit le prix cible à 70 $ contre 83 $

* LTC Properties Inc LTC.N : Jefferies relève le cours cible à 40 $ contre 36 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham relève le cours cible à 850 $ contre 550 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Jefferies ramène le cours cible à 9 $ contre 13 $

auparavant

* Meritage Homes MTH.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; prix cible de 90 $

* National Health Investors Inc NHI.N : Jefferies relève le cours cible de 77 $ à 83 $

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 24,00

$ contre 25,00 $

* Nuveen Churchill Direct Lending NCDL.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 13 $

contre 14 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien;

objectif de 7 700 $

* Once Upon A Farm PBC OFRM.N : Barclays initie la couverture avec une note de pondération

égale et un objectif de 25 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 182 $ contre 155 $

* Piper Sandler PIPR.N : Northland Capital relève sa note à surperformance

* Plug Power Inc. PLUG.O : Wells Fargo relève le cours cible à 2 $ contre 1,5 $

* Protara Therapeutics TARA.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif

de 27 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat;

objectif de 170 $

* Rivian RIVN.O : Jefferies relève le prix cible à 15 $ contre 14 $

* Roivant Sciences Ltd. ROIV.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 34 $ contre 33 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente le prix cible à 242 $ contre 221 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Bernstein augmente le prix cible à 200 $ contre 180 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup augmente le prix cible à 240 $ contre 224 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 234 $ contre 232

$

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible à 242 $ contre 231 $

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan augmente le prix cible à 248 $ contre 232 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Telsey Advisory Group passe de performance de marché à

surperformance

* Ross Stores Inc ROST.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 240 $

contre 220 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 235 $ contre 205 $

* RXO, Inc. RXO.N : Barclays relève le cours cible de 15 $ à 17 $

* Saia Inc SAIA.O : Benchmark relève le prix cible à 425 $ contre 400 $

* Sana Biotechnology, Inc. SANA.O : H.C. Wainwright ramène le cours cible à 7 $ contre 9 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays augmente le prix cible à 53 $ contre 52 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : BMO augmente le prix cible à 70 $ contre 50 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies augmente le prix cible à 54 $ contre 45 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Truist Securities augmente le prix cible à 55 $ contre

44 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Wedbush augmente le prix cible à 56 $ contre

50 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Benchmark passe de acheter à conserver

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Deutsche Bank passe de acheter à conserver

* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark augmente le prix cible à 115 $ contre 85 $

* Shell SHEL.N : Jefferies augmente le prix cible à 95,2 $ contre 92,5 $

* Soleno Therapeutics, Inc. SLNO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 100 $ contre 120

$

* Southern Company SO.N : Keybanc passe de sous-pondération à pondération sectorielle

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif

de 260 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 141 $

à 147 $

* Surgery Partners Inc SGRY.O : RBC réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 31 $

* Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 295 $

contre 301 $

* Target Corp TGT.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 119 $ contre 108 $

* Target Corp TGT.N : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 108 $

* Target Corp TGT.N : Bernstein relève le cours cible à 116 $ au lieu de 91 $

* Target Corp TGT.N : Bernstein passe de sous-performance à performance de marché

* Target Corp TGT.N : BMO augmente le prix cible à 130 $ contre 105 $

* Target Corp TGT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 106 $ contre 103 $

* Target Corp TGT.N : Citigroup augmente le prix cible à 117 $ contre 110 $

* Target Corp TGT.N : HSBC augmente l'objectif de cours à 125 $ contre 100 $

* Target Corp TGT.N : Jefferies relève le cours cible à 140 $ au lieu de 133 $

* Target Corp TGT.N : Oppenheimer relève le cours cible à 140 $ contre 130 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 119 $ contre 102 $

* Target Corp TGT.N : RBC augmente le cours cible à 130 $ contre 99 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen augmente le prix cible à 135 $ contre 100 $

* Target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group passe de performance de marché à

surperformance

* Target Corp TGT.N : Truist Securities augmente le prix cible à 121 $ contre 90 $

* Target Corp TGT.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 135 $ contre 130 $

* Taylor Morrison Home TMHC.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif de

85 $

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; objectif 76 $

contre 55 $

* Thor Industries Inc THO.N : BMO réduit le prix cible à 125 $ contre 135 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat;

objectif de 190 $

* Union Pacific Corp UNP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 297 $ contre

266 $ auparavant

* Ventas Inc VTR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 94 $ contre 87 $

* Vir Biotechnology, Inc. VIR.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 20 $ contre

15 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 320 $ contre 335 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan passe de surpondération à neutre

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan augmente le prix cible à 290 $ contre 275 $

* Webster Financial Corporation WBS.N : Wells Fargo passe de pondération égale à

sous-pondération

* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève le cours cible de 216 $ à 231 $

* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 45 $ contre 34 $ auparavant

* Ziff Davis Inc ZD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 35 $ à 50 $