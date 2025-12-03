TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, CSW Industrials, Targa Resources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, CSW Industrials et Targa Resources.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research réduit le PO de 21,5 $ à 13 $
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research réduit la valeur de l'action de neutre à sous-performance
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 25 $ à 14 $
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : UBS réduit le prix cible à 24 $ de 28
* Agco Corporation AGCO.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 123 à 128 $
* Agree Realty Corp. ADC.N : Barclays relève le cours cible à 78 $ contre 77 $
* Albemarle ALB.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 110 à 125 dollars
* Amazon AMZN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 303,00 $ contre 272,00 $ auparavant
* Amentum Holdings Inc AMTM.N : BTIG augmente l'objectif de cours à 35$ contre 30
* Ameresco Inc AMRC.N : UBS augmente le prix cible à 40 $ à partir de 23
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays relève le cours cible de 14 à 20 dollars
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays relève le prix cible de 14 à 20 dollars
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BofA Global Research relève le PO de 11 $ à 18 $
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : TD Cowen relève le prix cible à 23 $ contre 17 $ auparavant
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : UBS relève l'objectif de cours à 31 $, contre 22 $ auparavant
* American Tower Corp AMT.N : BMO ramène l'objectif de cours à 210 $, contre 215 $ auparavant
* Amgen Inc AMGN.O : BMO relève le cours cible de 335 $ à 372 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève le cours cible à 131 $ contre 128 $
* Applied Therapeutics Inc APLT.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 1$ contre 2
* Applied Therapeutics Inc APLT.O : Leerink Partners abaisse le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"
* Asana Inc ASAN.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 15$ contre 17
* Asana Inc ASAN.N : RBC augmente le prix cible à 14$ de 12
* Asana Inc ASAN.N : UBS réduit le cours cible à 16 $ contre 18 $
* Belite Bio Inc BLTE.O : Benchmark relève le cours cible de 132 à 187 dollars
* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group augmente le prix cible de 140 $ à 200 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 82 $ à 60 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"
* Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.O : H.C. Wainwright augmente le PT de 24 $ à 60 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens relève le prix cible de 570 $ à 600 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un PT de 600
* Chewy Inc CHWY.N : UBS réduit le prix cible de 43 $ à 41 $
* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 35$ contre 45
* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré
* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Hovde Group réduit le cours cible de 65 $ à 62 $
* Copart Inc CPRT.O : Stephens réduit le cours cible à 39 $ contre 46 $
* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein augmente le prix cible à 353 $ contre 343 $
* Crowdstrike CRWD.O : BMO augmente le prix cible de 500 $ à 555 $
* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 500 $ à 515 $
* Crowdstrike CRWD.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 475 $ contre 435 $ auparavant
* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 520$ contre 450
* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James augmente le prix cible de 485 $ à 535 $
* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 600 $ à 613 $
* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : UBS augmente le prix cible à 590$ contre 580
* Crown Castle Inc CCI.N : BMO ramène le cours cible de 114 $ à 107 $
* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève le cours cible de 300 $ à 350 $
* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer
* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup réduit le prix cible de 239 $ à 232 $
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 14 $ contre 7 $ auparavant
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Designer Brands Inc DBI.N : UBS relève l'objectif de cours de 4,5 $ à 4 $
* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : William Blair relève la note à surperformance
* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 205$ contre 220
* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC relève le cours cible de 75 à 80 dollars
* Equinix Inc EQIX.O : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays réduit le prix cible de 54 $ à 52 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit le prix cible de 44 $ à 42 $
* Gitlab Inc GTLB.O : BTIG réduit le prix cible de 57 $ à 52 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho réduit le prix cible de 52 $ à 47 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Needham réduit le prix cible de 55 $ à 50 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible de 55 $ à 50 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 58 $ à 55 $
* Gitlab Inc GTLB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 62 $ à 56 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de 44 $ à 42 $
* Gitlab Inc GTLB.O : UBS réduit le prix cible à 51 $ de 60
* Gitlab Inc GTLB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 45 $ de 50
* Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 12,25
* Huntsman Corp HUN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 10,5 dollars contre 8,5 dollars
* Leslie'S Inc LESL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 3,75 $ contre 7 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Northland Capital augmente le prix cible de 250 $ à 350 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Northland Capital relève le prix cible de 200 $ à 225 $
* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Barclays relève le prix cible à 105 $, contre 80 $ auparavant
* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 125 $, contre 90 $ auparavant
* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 112 $ contre 86 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : B. Riley relève le prix cible à 130 $, contre 100 $ auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark relève le prix cible de 95 $ à 130 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève le prix cible à 130 $, contre 120 $ auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 110 $, contre 70 $ auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 150 $, contre 115 $ auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève le prix cible de 115 $ à 150 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 85 $ à 135 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 120 $, contre 95 $ auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève l'objectif de cours à 114 $ contre 95 $ auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna augmente le prix cible de 100 $ à 120 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 135 $ contre 90 $ auparavant
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Stephens relève le cours cible de 17 à 19 dollars
* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le prix cible de 390 $ à 440 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : BMO relève le cours cible de 53 $ à 73 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 75 $ à 85 $
* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève le prix cible de 75 $ à 83 $
* Oklo Inc OKLO.N : UBS relève le cours cible de 65 à 95 dollars
* Okta OKTA.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 110 $
* Okta Inc OKTA.O : BMO abaisse le cours cible à 90 $, contre 112 $ auparavant
* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan augmente le prix cible à 121 $ contre 115 $
* Okta Inc OKTA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 110,00 $ contre 123,00 $
* Okta Inc OKTA.O : Needham réduit le prix cible à 110 $ de 125
* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 95 $ à partir de 110
* Okta Inc OKTA.O : RBC réduit le prix cible à 97 $ de 115
* Okta Inc OKTA.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 105 $ à 85 $
* Okta Inc OKTA.O : Stifel réduit le prix cible à 121$ de 130
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BofA Global Research augmente le PO à 149$ de 147
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup augmente le prix cible de 168 à 170 dollars
* One Gas Inc OGS.N : Mizuho relève le cours cible à 90 $ contre 87 $
* Oracle Corp ORCL.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 280
* Palatin Technologies Inc PTN.A : Alliance Global Partners initie la couverture avec une note d'achat
* Palatin Technologies Inc PTN.A : Alliance Global Partners initie la couverture avec PT 50
* Pelthos Therapeutics Inc. PTHS.A : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat
* Pure Storage Inc PSTG.N : Barclays relève le prix cible de 70 à 77 dollars
* Pure Storage Inc PSTG.N : Citigroup réduit le prix cible à 105 $ de 110
* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 110 $ à 105 $
* Pure Storage Inc PSTG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 90,00 $ à 83,00 $
* Pure Storage Inc PSTG.N : Susquehanna réduit le prix cible de neutre à positif
* Pure Storage Inc PSTG.N : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 100 $
* Pure Storage Inc PSTG.N : UBS relève le cours cible de 55 à 60 dollars
* Pure Storage Inc PSTG.N : Wedbush relève le cours cible de 90 $ à 100 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 345 à 385 dollars
* Realty Income Corp O.N : Barclays relève le cours cible de 63 $ à 64 $
* Roblox Corp RBLX.N : UBS initie une couverture avec une note neutre et un prix cible de 103
* Spruce Biosciences Inc SPRB.O : Leerink Partners relève la note à "surperformance" à partir de "marché performant"
* Symbotic Inc SYM.O : TD Cowen relève le cours cible de 50 $ à 75 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 213 $ à 218 $
* Traws Pharma Inc TRAW.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* TTM Technologies Inc TTMI.O : B. Riley augmente le prix cible de 75 $ à 81 $
* United Natural Foods Inc UNFI.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 37$ contre 36
* Vera Therapeutics Inc VERA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 99 $ contre 52 $ auparavant
* Vestis Corp VSTS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 8 $ contre 7 $
* Vici Properties Inc VICI.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $
* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Volitionrx Ltd VNRX.A : Maxim Group réduit l'évaluation de "buy" à "hold"
* Wendy'S Co WEN.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; baisse les prévisions à 9 $ contre 12 $
* WP Carey Inc WPC.N : Barclays augmente le prix cible de 66 $ à 67 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 71 $
* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève le prix cible à 164 $, contre 159 $ auparavant
* Zoetis Inc ZTS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 189 $ à 150 $
