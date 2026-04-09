information fournie par Reuters • 09/04/2026 à 19:20

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Trustmark, Viasat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Comstock Resources, Trustmark et Viasat.

FAITS MARQUANTS

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de "vendre" à "neutre

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW passe de "surperformer" à "performer"

* Viasat VSAT.O : Barclays relève le titre de sous-pondéré à égal-pondéré

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADTRAN Holdings Inc ADTN.O : Needham relève l'objectif de cours de 14 à 18 dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible à 463 $ contre 457 $

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit le prix cible à 97 $ de 103 $

* Aflac Inc AFL.N : UBS réduit le prix cible à 114 $ contre 116 $

* Agilon Health AGL.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 33 $ de 2

* Air Products and Chemicals Inc APD.N : UBS relève le cours cible de 285 à 307 dollars

* Albemarle Corp ALB.N : UBS relève le cours cible de 220 à 230 dollars

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 dollars contre 68 dollars

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 48 à 46 dollars

* Ameren Corp AEE.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 131

* American Express Co AXP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 375 $ à 325 $

* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 351 $ contre 347 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 180 $

* Apollo APO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 146 $ à 126 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen réduit le prix cible de 167 $ à 148 $

* Array Technologies ARRY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 8 $ contre 9 $

* ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O : Northland Capital initie une couverture avec une note de surperformance

* ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O : Northland Capital initie une couverture avec un prix cible de 25

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : H.C. Wainwright ramène la valeur d'achat à neutre

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 28 à 25 dollars

* BlackRock BLK.N : TD Cowen réduit le cours cible à 1105 $ contre 1238 $

* BlackRock Inc BLK.N : UBS réduit le prix cible à 1 235 $ contre 1 280 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen réduit le cours cible à 141 $, contre 164 $ auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 68 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 91 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 213 $ contre 256 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Carlyle Group Inc CG.O : TD Cowen réduit le cours cible de 67 $ à 55 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan réduit le prix cible de 490 $ à 455 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 769 $ contre 678 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours de 261 à 290 dollars

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen relève le cours cible à 293 $, contre 284 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : UBS relève le cours cible à 64 $, contre 58 $ auparavant

* Charles Schwab Corp SCHW.N : TD Cowen ramène le cours cible de 138 $ à 128 $

* Chemours CC.N : Truist Securities relève le cours cible à 27 $ contre 21 $ auparavant

* Chemours Co CC.N : UBS augmente le cours cible à 29 $, contre 23 $ auparavant

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 13 $ à 168 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à achat

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC réduit le prix cible de 114 $ à 112 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit le prix cible de 356 $ à 349 $

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen augmente le prix cible de 328 $ à 340 $

* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan relève le cours cible à 300 $, contre 245 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève le cours cible de 151 $ à 181 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC réduit le prix cible à 102 $ contre 104 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève le cours de l'action de "vendre" à "neutre

* Corteva Inc CTVA.N : UBS relève le cours cible de 80 $ à 88 $

* Costco Wholesale COST.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 1103 à 1104 dollars

* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 1 125 $ à 1 135 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Citigroup augmente le prix cible de 77 $ à 79 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Raymond James augmente le prix cible de 76 $ à 80 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : TD Cowen augmente le prix cible de 76 $ à 84 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS relève le prix cible de 84 à 86 dollars

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 22 à 20 dollars

* Eastman Chemical Co EMN.N : UBS relève le cours cible de 80 à 88 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : UBS ramène le cours cible à 293 $ contre 312 $

* Enphase Energy ENPH.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 39 $ contre 38 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : UBS ramène l'objectif de cours à 58$ contre 66

* Estée Lauder EL.N : RBC réduit le cours cible à 111 $ contre 113 $

* Evergy Inc EVRG.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 99

* Exodus Movement Inc (Pre-Reincorporation) EXOD.A : Northland Capital réduit le prix à 15$ de 24

* Expand Energy Corp EXE.O : Truist Securities réduit le prix cible à 133 $ contre 136 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève le cours cible à 184 $ contre 178 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève le prix cible de 140 à 170 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 186 à 182 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : RBC augmente le prix cible à 180 $ de 160 $

* Fastenal Co FAST.O : JP Morgan relève le cours cible de 46 $ à 47 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève le cours cible de 457 $ à 470 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW ramène l'objectif de cours à 2300 $ contre 2375 $

* Fiserv Inc FISV.O : Citigroup réduit le prix cible à 60 $ contre 68 $

* FMC Corp FMC.N : UBS augmente le prix cible à 17$ de 14

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève le cours cible de 68 $ à 76 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies ramène le cours cible à 146 $, contre 152 $ auparavant

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 68 $ à 58 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens réduit le prix cible de 390 $ à 366 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23$ de 28

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Ingredion Inc INGR.N : UBS réduit le prix cible de 124 $ à 122 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies augmente le prix cible de 192 $ à 199 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen réduit le prix cible de 201 $ à 191 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : UBS réduit le prix cible à 75$ de 85

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 111 $ contre 100 $ auparavant

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 25 à 36 dollars

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies réduit le prix cible de 120 à 114 $

* KKR KKR.N : TD Cowen ramène le cours cible de 112 $ à 102 $

* Korn Ferry KFY.N : UBS augmente le prix cible à 70 $ contre 65 $

* Lincoln National Corp LNC.N : UBS ramène le cours cible à 37 $, contre 43 $ auparavant

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen réduit le prix cible à 330 $, contre 378 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan augmente le prix cible de 565 $ à 950 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 235 $ contre 184 $ auparavant

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 172 dollars contre 169 dollars

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 206 $ contre 226 $ auparavant

* Masimo Corp MASI.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 180 $ contre 168 $ auparavant

* Meta META.O : Rosenblatt Securities réduit le cours cible à 1 015 $ contre 1 144 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible de 96 $ à 92 $

* Metlife Inc MET.N : UBS augmente le prix cible à 102$ de 98

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC réduit le cours cible à 86 $, contre 88 $ auparavant

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies augmente le prix cible de 298 $ à 332 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies réduit le prix cible de 101 $ à 96 $

* Nextpower Inc NXT.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 119 $ à 129 $

* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna augmente le prix cible à 136 $ de 133

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève le cours cible de 690 $ à 710 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan relève le cours cible de 22 $ à 27 $

* Olin Corp OLN.N : UBS relève le cours cible de 21 $ à 29 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 55 $ contre 63 $ auparavant

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 2 à 4 dollars

* Ovintiv Inc OVV.N : UBS réduit le prix cible de 76 $ à 75 $

* P&G PG.N : RBC réduit le cours cible à 167 $ contre 172 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : UBS relève le cours cible de 40 à 60 dollars

* PAR Technology Corp PAR.N : Needham ramène le cours cible à 25 $, contre 30 $ auparavant

* Patrick Industries Inc PATK.O : KeyBanc ramène l'objectif de cours de 155 à 140 dollars

* Pepsico PEP.O : RBC réduit le cours cible à 163 $, au lieu de 165 $

* Pfizer PFE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 27 $

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours à 65$ contre 475

* Pricesmart Inc PSMT.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 134 $ à 165 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : UBS relève le cours cible de 92 $ à 94 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : UBS réduit le prix cible à 98 $ de 105

* Range Resources Corp RRC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 46 $ contre 48 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 181 $ à 156 $

* Realloys Inc ALOY.O : Clear Street initie une couverture avec une note d'achat; prix 35

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein réduit le prix cible de 925 $ à 921 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : UBS relève l'objectif de cours à 220 $ contre 216 $ auparavant

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 16,5 $ contre 24 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley ramène le cours cible à 310 $, contre 330 $ auparavant

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $ contre 49 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan ramène le cours cible à 22 $, contre 26 $ auparavant

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* SoFi Technologies Inc SOFI.O : KBW réduit l'objectif de cours à 17$ contre 20

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de "hold" à "buy"

* State Street Corp STT.N : KBW relève le cours cible de 147 $ à 157 $

* Stem Inc STEM.N : Susquehanna réduit le prix cible à 10 $ contre 21 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 92 $ à 82 $

* Sunrun RUN.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 16 $ contre 19 $

* Sunrun Inc RUN.O : Susquehanna réduit le prix cible à 19 $ contre 24 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 73 $ contre 84 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan augmente le prix cible à 286 $, contre 260 $ auparavant

* Teradyne Inc TER.O : Susquehanna relève le cours cible à 415 $ contre 335 $

* Tesla Inc TSLA.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 465 $ contre 480 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel relève le cours cible de 215 à 250 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* TPG Inc TPG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 49 $ à 41 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies augmente le prix cible de 111 $ à 116 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen réduit le prix cible de 130 $ à 129 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen réduit le prix cible d'achat à maintien

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities réduit le cours de Tronox Holdings Plc de "acheter" à "conserver

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities augmente le prix cible de 8 $ à 9 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : UBS augmente le prix cible de 7,50 $ à 9 $

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 24 $ de 27

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son objectif de cours à 40 $, contre 36 $ auparavant

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 903 $ contre 965 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 390 $ à 399 $

* Unitil Corp UTL.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Unitil Corp UTL.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un prix cible de 57 $

* Unum Group UNM.N : UBS augmente le prix cible de 81 $ à 85 $

* UTZ Brands Inc UTZ.N : RBC réduit le cours cible à 15 $ contre 17 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève le cours cible à 285 $ contre 217 $

* Veralto Corp VLTO.N : UBS réduit le cours cible à 99 $ contre 102

* Viasat VSAT.O : Barclays relève le cours cible à 49 $ contre 23 $

* Viasat VSAT.O : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* Voya Financial Inc VOYA.N : UBS réduit l'objectif de cours à 87 $ contre 90 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit l'objectif de cours à 93 $ contre 101 $

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush reprend la couverture avec une note de surperformance

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 110

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* Xylem Inc XYL.N : UBS réduit le prix cible de 155 $ à 152 $

* Zscaler Inc ZS.O : BTIG ramène le cours de l'action d'achat à neutre