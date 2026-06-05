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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chipotle Mexican Grill, Honeywell, Tesla
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chipotle Mexican Grill, Honeywell et Tesla.

POINTS FORTS

* Brown-Forman Corp BFb.N : Morgan Stanley reprend la couverture du titre avec une note «

sous-pondérer »

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan relève sa note de « neutre » à « surpondérer »

* Honeywell HON.O : RBC relève son objectif de cours de 268 $ à 275 $

* Pepsico, Inc. PEP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 253 $ à 264 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Arcbest Corporation ARCB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours: 23

$

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Ciena Corp CIEN.N : Argus Research relève son objectif de cours de 370 $ à 650 $

* Ciena Corp CIEN.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 531 $ à 516 $

* Ciena Corp CIEN.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 405 $ à 490 $

* Ciena Corp CIEN.N : Needham relève son objectif de cours de 470 $ à 600 $

* Ciena Corp CIEN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 320 $ à 530 $

* Ciena Corp CIEN.N : UBS relève son objectif de cours de 285 $ à 508 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 135 $ à 85 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 71 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Needham abaisse son objectif de cours de 101 $ à 86 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 82 $ à 66 $

* Corning Inc GLW.N : UBS relève son objectif de cours de 223 $ à 228 $

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 525 $ à 720 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stephens relève son objectif de cours de 490 $ à 790 $

* Dentsply Sirona XRAY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $

* Docusign Inc DOCU.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Docusign Inc DOCU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Docusign Inc DOCU.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 60 $ à 58 $

* Docusign Inc DOCU.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Dow Inc DOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « conserver »

* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Stifel lance la couverture avec un objectif de cours de 160 $

* Five Below FIVE.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 298 $ à 318 $

* Five Below Inc FIVE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 240 $ à 224 $

* Formula One Group FWONA.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 210 $ à 180 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 215 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 210 $ à 190 $

* Honeywell HON.O : RBC relève son objectif de cours de 268 $ à 275 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : HSBC passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 174 $ à 212 $

* Ibio Inc IBIO.O : B. Riley initie la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours: 6 $

* Innodata Inc INOD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 205 $ à 195 $

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BMO relève son objectif de cours de 250 $ à 320 $

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 250 $ à 310 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 86 $

* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : Morgan Stanley lance la couverture avec une note « neutre »

* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : Morgan Stanley lance la couverture avec un objectif de cours de 17 $

* Landstar System, Inc LSTR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Navan, Inc. NAVN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 20 $ à 28 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 205 $ à 235 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Deutsche Bank lance la couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $

* Pepsico Inc PEP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève son objectif de cours de 40 $ à 53 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $

* PVH Corp PVH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 91 $

* PVH Corp PVH.N : Needham abaisse son objectif de cours de 107 $ à 102 $

* PVH Corp PVH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 130 $ à 121 $

* PVH Corp PVH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Robinhood Markets HOOD.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 88 $ à 98 $

* Rubrik RBRK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $

* Rubrik Inc RBRK.N : BMO relève son objectif de cours de 73 $ à 87 $

* Rubrik Inc RBRK.N : BTIG relève son objectif de cours de 76 $ à 91 $

* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Rubrik Inc RBRK.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 84 $ à 91 $

* Rubrik Inc RBRK.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 70 $ à 95 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Ryder System Inc R.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 290 $

* Saia Inc SAIA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 445 $ à 490 $

* Samsara Inc IOT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO relève son objectif de cours de 92 $ à 103 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 118 $ à 124 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Snowflake Inc SNOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO relève son objectif de cours de 92 $ à 101 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : RBC relève son objectif de cours de 94 $ à 100 $

* Starz Entertainment STRZ.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 17 $ à 26 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 475 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* The Hartford Financial Services Group HIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 165 $ à 154 $

* The Timken Company TKR.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 137 $ à 147 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $

* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 98 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 46 $

* Westlake Corp WLK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 130 $ à 117 $

* Xpo Inc XPO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

ADOBE
253,5500 USD NASDAQ -1,88%
AIRBNB
134,9000 USD NASDAQ +0,88%
APTARGROUP
113,330 USD NYSE +0,67%
ARCBEST
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BILL HLDG
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HARTFORD INS GRP
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/06/2026 à 16:03:37.

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