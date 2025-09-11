 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chewy, Phillips 66, Vimeo
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Chewy, Phillips 66 et Vimeo.

FAITS MARQUANTS

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 dollars contre 47 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20,5 dollars contre 19 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le cours cible à 347 $ contre 281 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 144 $ à 154 $

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre; PT $15

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 39 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit le prix cible de 450 $ à 400 $

* Aep AEP.O : Jefferies ramène le cours cible à 116 $, contre 120 $ auparavant

* Agree Realty Corp ADC.N : Mizuho réduit le prix cible à 77 $ contre 78 $

* Apple Inc AAPL.O : D.A. Davidson ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Aptiv Plc APTV.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 92 $ contre 88 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 218 $ contre 224 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Avient Corp AVNT.N : Jefferies augmente le prix cible de 40 $ à 44 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 17 $ à 7 $

* Carnival Corp CCL.N : Argus Research augmente le prix cible à 40

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens relève le cours cible de 530 $ à 570

* Cencora COR.N : Argus Research relève le cours cible de 330 $ à 340 $

* Chewy CHWY.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 45 $ contre 38 $

* Chewy CHWY.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 45 $ à partir de 38 $

* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 48$ contre 49

* Chewy Inc CHWY.N : Jefferies réduit le prix cible à 41 $ contre 44 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 45 $, contre 47 $ auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 48,00 $ contre 50,00 $

* Chewy Inc CHWY.N : RBC réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Chewy Inc CHWY.N : Seaport Research Partners augmente le prix cible de neutre à achat

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* Chewy, Inc. CHWY.N : Barclays réduit le prix cible à 47 $, contre 50 $ auparavant

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Core & Main Inc CNM.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 54$ contre 62

* Core & Main Inc CNM.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50 $ contre 56 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Raymond James réduit le prix cible de 38 $ à 34 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 29 $ à 34 $

* Elme Communities ELME.N : Truist Securities abaisse le prix cible de 18 $ à 2 $

* Elme Communities ELME.N : Truist Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Emcor Group Inc EME.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 54 $ à 56 $

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo relève la note de sous-pondération à égale pondération

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : Mizuho réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel augmente le prix cible de 83 $ à 88 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Raymond James relève le cours cible à 150 $, contre 146 $ auparavant

* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays relève le prix cible à 110 $ contre 105 $

* Fedex FDX.N : BofA Global Research passe de "buy" à "neutral"

* Fedex FDX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 240 $ de 245 $

* Four Corners Property Trust FCPT.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 29 $ auparavant

* Four Corners Property Trust FCPT.N : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Mizuho augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 à 140 dollars

* Hess Midstream LP HESM.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 42 $ à 41 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 51 $ à 59 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Stifel relève l'objectif de cours à 66 $ contre 63 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Raymond James réduit le prix cible de 39 $ à 26 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à "outperform"

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 52 $ à 55 $

* Kala Bio KALA.O : Oppenheimer relève le prix cible de 15 $ à 33 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Wells Fargo relève le cours cible à 100 $, contre 90 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20,5 $ contre 19 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler relève le cours cible à 222 $ contre 184 $

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 73 $ à 80 $

* MGM Resorts International MGM.N : Morgan Stanley augmente le PT à 43,00 $ de 41,00 $

* MGM Resorts International MGM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 41 $ à 43 $

* Microbot Medical, Inc. MBOT.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 9 $ à 12 $

* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : Wells Fargo relève le prix cible de 26 à 50 dollars

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Wells Fargo relève le prix cible de 120 à 140 dollars

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 36,00 $ contre 35,00

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Netstreit Corp NTST.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 20$ contre 17

* Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O : Maxim Group relève le cours cible à 35 $ contre 18 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Stifel relève le cours cible de 35 à 37 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 210 $, contre 195 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de neutre à achat

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Mizuho augmente le prix cible à 40$ de 37

* Oracle Corp ORCL.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 384 $ contre 270 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 240 $ à 410 $

* Oracle Corp. ORCL.N : Barclays relève le prix cible à 347 $ contre 281 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève le cours cible à 175 $ contre 170 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : Truist Securities relève le cours cible de 47 $ à 50 $

* Palladyne Ai Corp PDYN.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 8 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève le prix cible de 39 $ à 44 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 29 $, contre 22 $ auparavant

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Truist Securities relève le cours cible de 9 à 11 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le prix cible de 144 $ à 154 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies réduit le prix cible à 164 $ contre 167 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jefferies augmente le prix cible de 35 $ à 50 $

* Realty Income Corp O.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 63 $ contre 60 $ auparavant

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 66 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wedbush relève le prix cible de 73 $ à 77 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 70 $ contre 67 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho augmente le prix cible à 145$ contre 120

* Rubrik Inc RBRK.N : La CIBC relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Safehold Inc SAFE.N : Mizuho relève le cours cible de 16 $ à 17 $

* Safehold Inc SAFE.N : Truist Securities réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 82

* Soundhound Ai Inc. SOUN.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de performance

* Synaptics Inc SYNA.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; PT $85

* Synopsys SNPS.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 600 $ à 580 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Mizuho réduit le prix cible de 700 à 600 dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 510 $ contre 715 $

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 125$ contre 120

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 142$ contre 139

* Tapestry Inc TPR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 120$ contre 115

* Tapestry Inc TPR.N : Morgan Stanley relève son objectif de prix à 120,00 $ contre 115,00

* Tapestry, Inc. TPR.N : Barclays augmente le prix cible de 111 à 127 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 65 $ à 48 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 27 $ à 35 $

* UPS UPS.N : BofA Global Research passe de neutre à sous-performance

* UPS UPS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 91 $ auparavant

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 200 $ contre 171 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 26 à 30 dollars

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 7,85 $ à 7 $

* Vince Holding Corp VNCE.N : Noble Capital relève l'objectif de cours de 2,5 à 4,5

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* W.P. Carey, Inc. WPC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 72 $ contre 68 $

* W.P. Carey, Inc. WPC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Warner Bros. Discovery, Inc. WBD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 13 à 14 dollars

* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 80 $ à 105 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC réduit le cours cible de 32 $ à 31 $

* Workiva Inc WK.N : Citigroup augmente le prix cible de 105 $ à 110 $

* Workiva Inc WK.N : Stephens augmente le prix cible de 93 $ à 96 $

* Workiva Inc WK.N : Stifel relève le cours cible de 85 $ à 92 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 128 $ contre 113 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 113,00 $ à 128,00 $

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 73 $ de 75

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
12,9500 USD NASDAQ +2,86%
ACADIA PHARMA
24,2900 USD NASDAQ +2,06%
ADOBE
350,8450 USD NASDAQ +0,20%
AGREE RLTY REIT
72,850 USD NYSE +1,21%
AM ELECTRIC
108,5200 USD NASDAQ +0,17%
APPLE
229,0400 USD NASDAQ +0,99%
APTIV
83,820 USD NYSE +2,70%
AVLONBY COM REIT
194,980 USD NYSE +1,21%
CARNIVAL
31,820 USD NYSE +1,48%
CASEY'S GEN STOR
551,8901 USD NASDAQ +2,49%
CENCORA
297,160 USD NYSE +0,28%
CHEWY RG-A
35,715 USD NYSE +1,75%
COMFORT SYSTEMS
756,700 USD NYSE +0,57%
CORE & MAIN RG-A
48,650 USD NYSE +0,23%
COTERRA ENERGY
24,300 USD NYSE -0,25%
DELEK US HLDGS
29,960 USD NYSE +0,88%
ELME COMMUN-SBI
16,970 USD NYSE -0,85%
EMCOR GROUP
638,730 USD NYSE +0,69%
EPR PRO REIT BR-SBI
56,130 USD NYSE +1,87%
ESSEN PROP REIT
29,875 USD NYSE +0,52%
EXPEDIT INTL WAS
123,350 USD NYSE +1,56%
FEDEX
230,313 USD NYSE +2,08%
FOUR CORN REIT
25,805 USD NYSE +0,37%
GAM & LSURE REIT
47,9600 USD NASDAQ -0,19%
GENEDX HLDG
128,4900 USD NASDAQ +4,30%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HESS MIDSTREAM RG-A
38,980 USD NYSE -1,38%
HF SINCLAIR
51,740 USD NYSE +1,13%
IRIDIUM COMM
17,9500 USD NASDAQ -0,06%
JFROG
50,2200 USD NASDAQ +1,13%
KALA BIO
16,1400 USD NASDAQ +5,70%
KONTOOR BRAND
81,070 USD NYSE +4,94%
LYFT RG-A
18,8651 USD NASDAQ -0,50%
MARATHON PETRO
183,515 USD NYSE +1,04%
MASCO
74,590 USD NYSE +1,94%
MGM RESORTS ITL
35,780 USD NYSE -0,46%
MICROBOT MEDICAL
3,9050 USD NASDAQ +9,38%
MINERALYS
38,7100 USD NASDAQ +0,39%
MOHAWK INDUSTRIE
138,490 USD NYSE +2,34%
NCINO
29,8700 USD NASDAQ -0,37%
NETSTREIT REIT
18,330 USD NYSE +0,60%
NEUPHORIA
14,1688 USD NASDAQ +1,79%
NORW CRS LINE
25,917 USD NYSE +1,79%
NVIDIA
178,1351 USD NASDAQ +0,45%
OMEGA HLTH REIT
42,902 USD NYSE +0,14%
ORACLE
312,790 USD NYSE -4,82%
OWENS CORNING
155,610 USD NYSE +1,66%
OXFORD IND
49,474 USD NYSE +22,73%
PAR PACIFIC HLDN
34,260 USD NYSE +3,01%
PBF ENER RG-A
28,830 USD NYSE +2,25%
PEBBLEB REIT-SBI
11,790 USD NYSE +2,92%
PHILLIPS 66
133,080 USD NYSE +1,31%
Pétrole Brent
66,49 USD Ice Europ -1,64%
Pétrole WTI
62,59 USD Ice Europ -1,79%
QUAKER CHEMIC.
140,000 USD NYSE +0,67%
RAPPORT THERA
22,5700 USD NASDAQ +0,76%
REALTY INCOME REIT
59,995 USD NYSE +0,90%
REVOLUTION MEDIC
46,3950 USD NASDAQ +14,70%
ROBINHOOD MARKETS
120,1599 USD NASDAQ +2,30%
RUBRIK RG-A
78,980 USD NYSE -2,06%
SAFEHOLD REIT
16,325 USD NYSE +1,84%
SEZZLE
87,1900 USD NASDAQ -2,14%
SOUNDHOUND AI RG-A
14,4350 USD NASDAQ +2,74%
SYNAPTICS
71,4550 USD NASDAQ +3,41%
SYNOPSYS
419,3000 USD NASDAQ +8,13%
TAPESTRY
106,425 USD NYSE +1,09%
TOURMALINE BIO
47,6100 USD NASDAQ +0,02%
TRAVERE THERAPET
26,3200 USD NASDAQ -3,63%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
84,063 USD NYSE +0,23%
VALERO ENERGY
160,385 USD NYSE +1,29%
VICI PROPER REIT
33,375 USD NYSE +0,75%
VICTORIA'S SECRT
26,571 USD NYSE +3,57%
VIMEO
7,7350 USD NASDAQ -0,06%
VINCE HLDG
3,291 USD NYSE +100,66%
W.P. CAREY REIT
68,030 USD NYSE +0,84%
WARNER BROS RG-A
13,0350 USD NASDAQ +3,95%
WESTERN DIGITAL
95,6700 USD NASDAQ +0,68%
WEYERHAEUSE REIT
25,800 USD NYSE +2,81%
WORKIVA RG-A
76,585 USD NYSE +1,34%
WYNN RESORTS
123,3400 USD NASDAQ +0,36%
ZILLOW GRP RG-A
84,5600 USD NASDAQ +2,48%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2025 à 15:54:25.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

