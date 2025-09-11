information fournie par Reuters • 11/09/2025 à 15:54

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chewy, Phillips 66, Vimeo

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Chewy, Phillips 66 et Vimeo.

FAITS MARQUANTS

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 dollars contre 47 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20,5 dollars contre 19 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le cours cible à 347 $ contre 281 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 144 $ à 154 $

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre; PT $15

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 39 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit le prix cible de 450 $ à 400 $

* Aep AEP.O : Jefferies ramène le cours cible à 116 $, contre 120 $ auparavant

* Agree Realty Corp ADC.N : Mizuho réduit le prix cible à 77 $ contre 78 $

* Apple Inc AAPL.O : D.A. Davidson ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Aptiv Plc APTV.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 92 $ contre 88 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 218 $ contre 224 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Avient Corp AVNT.N : Jefferies augmente le prix cible de 40 $ à 44 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 17 $ à 7 $

* Carnival Corp CCL.N : Argus Research augmente le prix cible à 40

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens relève le cours cible de 530 $ à 570

* Cencora COR.N : Argus Research relève le cours cible de 330 $ à 340 $

* Chewy CHWY.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 45 $ contre 38 $

* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 48$ contre 49

* Chewy Inc CHWY.N : Jefferies réduit le prix cible à 41 $ contre 44 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 45 $, contre 47 $ auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 48,00 $ contre 50,00 $

* Chewy Inc CHWY.N : RBC réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Chewy Inc CHWY.N : Seaport Research Partners augmente le prix cible de neutre à achat

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* Chewy, Inc. CHWY.N : Barclays réduit le prix cible à 47 $, contre 50 $ auparavant

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Core & Main Inc CNM.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 54$ contre 62

* Core & Main Inc CNM.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50 $ contre 56 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Raymond James réduit le prix cible de 38 $ à 34 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 29 $ à 34 $

* Elme Communities ELME.N : Truist Securities abaisse le prix cible de 18 $ à 2 $

* Elme Communities ELME.N : Truist Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Emcor Group Inc EME.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 54 $ à 56 $

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo relève la note de sous-pondération à égale pondération

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : Mizuho réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel augmente le prix cible de 83 $ à 88 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Raymond James relève le cours cible à 150 $, contre 146 $ auparavant

* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays relève le prix cible à 110 $ contre 105 $

* Fedex FDX.N : BofA Global Research passe de "buy" à "neutral"

* Fedex FDX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 240 $ de 245 $

* Four Corners Property Trust FCPT.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 29 $ auparavant

* Four Corners Property Trust FCPT.N : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Mizuho augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 à 140 dollars

* Hess Midstream LP HESM.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 42 $ à 41 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 51 $ à 59 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Stifel relève l'objectif de cours à 66 $ contre 63 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Raymond James réduit le prix cible de 39 $ à 26 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à "outperform"

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 52 $ à 55 $

* Kala Bio KALA.O : Oppenheimer relève le prix cible de 15 $ à 33 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Wells Fargo relève le cours cible à 100 $, contre 90 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20,5 $ contre 19 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler relève le cours cible à 222 $ contre 184 $

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 73 $ à 80 $

* MGM Resorts International MGM.N : Morgan Stanley augmente le PT à 43,00 $ de 41,00 $

* Microbot Medical, Inc. MBOT.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 9 $ à 12 $

* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : Wells Fargo relève le prix cible de 26 à 50 dollars

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Wells Fargo relève le prix cible de 120 à 140 dollars

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 36,00 $ contre 35,00

* Netstreit Corp NTST.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 20$ contre 17

* Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O : Maxim Group relève le cours cible à 35 $ contre 18 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Stifel relève le cours cible de 35 à 37 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 210 $, contre 195 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de neutre à achat

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Mizuho augmente le prix cible à 40$ de 37

* Oracle Corp ORCL.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 384 $ contre 270 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 240 $ à 410 $

* Oracle Corp. ORCL.N : Barclays relève le prix cible à 347 $ contre 281 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève le cours cible à 175 $ contre 170 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : Truist Securities relève le cours cible de 47 $ à 50 $

* Palladyne Ai Corp PDYN.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 8 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève le prix cible de 39 $ à 44 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 29 $, contre 22 $ auparavant

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Truist Securities relève le cours cible de 9 à 11 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le prix cible de 144 $ à 154 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies réduit le prix cible à 164 $ contre 167 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jefferies augmente le prix cible de 35 $ à 50 $

* Realty Income Corp O.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 63 $ contre 60 $ auparavant

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 66 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wedbush relève le prix cible de 73 $ à 77 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 70 $ contre 67 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho augmente le prix cible à 145$ contre 120

* Rubrik Inc RBRK.N : La CIBC relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Safehold Inc SAFE.N : Mizuho relève le cours cible de 16 $ à 17 $

* Safehold Inc SAFE.N : Truist Securities réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 82

* Soundhound Ai Inc. SOUN.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de performance

* Synaptics Inc SYNA.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; PT $85

* Synopsys SNPS.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 600 $ à 580 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Mizuho réduit le prix cible de 700 à 600 dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 510 $ contre 715 $

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 125$ contre 120

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 142$ contre 139

* Tapestry Inc TPR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 120$ contre 115

* Tapestry, Inc. TPR.N : Barclays augmente le prix cible de 111 à 127 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 65 $ à 48 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 27 $ à 35 $

* UPS UPS.N : BofA Global Research passe de neutre à sous-performance

* UPS UPS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 91 $ auparavant

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 200 $ contre 171 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 26 à 30 dollars

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 7,85 $ à 7 $

* Vince Holding Corp VNCE.N : Noble Capital relève l'objectif de cours de 2,5 à 4,5

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* W.P. Carey, Inc. WPC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 72 $ contre 68 $

* W.P. Carey, Inc. WPC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Warner Bros. Discovery, Inc. WBD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 13 à 14 dollars

* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 80 $ à 105 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC réduit le cours cible de 32 $ à 31 $

* Workiva Inc WK.N : Citigroup augmente le prix cible de 105 $ à 110 $

* Workiva Inc WK.N : Stephens augmente le prix cible de 93 $ à 96 $

* Workiva Inc WK.N : Stifel relève le cours cible de 85 $ à 92 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 128 $ contre 113 $

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 73 $ de 75