TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Ford, Occidental Petroleum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Chevron Corp, Ford et Occidental Petroleum.
FAITS MARQUANTS
* Chevron Corp CVX.N : RBC relève l'objectif de cours de 200 à 220 dollars
* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy
* Ford F.N : RBC réduit le prix cible de 12 $ à 11 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève le cours de l'action de neutre
à achat
* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève la note de sous-performance à neutre
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 166 dollars contre 175 dollars
* A O Smith Corp AOS.N : Citigroup réduit le prix cible de 78 $ à 74 $
* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 20 $
* ADMA Biologics Inc ADMA.O : Mizuho réduit le prix cible à 24$ de 30
* Adobe Inc ADBE.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* AEP AEP.O : BMO augmente le prix cible de 136 $ à 141 $
* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 101 $
* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen réduit le prix cible de 157 $ à 147 $
* AIG AIG.N : Mizuho ramène le cours cible à 84 $ contre 86 $
* Air Products APD.N : BMO augmente le prix cible de 282 $ à 325 $
* Air Products APD.N : Citigroup relève le cours cible à 315 $, contre 285 $ auparavant
* Albemarle ALB.N : Oppenheimer relève le cours cible de 216 à 222 dollars
* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève le prix cible à 135 $ contre 130 $ auparavant
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Truist Securities abaisse le PT de 515 $ à 505 $
* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : B. Riley augmente le prix cible de 19 $ à 25 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 387$ contre 395
* Amazon AMZN.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 294 $ contre 300
* Analog Devices Inc ADI.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 400 à 425 dollars
* Apollo APO.N : BMO réduit l'objectif de cours à 108 $ contre 116 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 485 $ contre 450 $
* Ares Management Corp ARES.N : BMO ramène le cours cible de 112 $ à 104 $
* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 215 à 147 $
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Jefferies abaisse le cours cible à 176 $ contre 185
* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 183 $ contre 148 $
* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève le prix cible de "hold" à "buy"
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Mizuho réduit le prix cible à 259$ de 260
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 238 $ contre
255 $
* Atmos Energy Corp ATO.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 192$ contre 180
* Autonation Inc AN.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 207 $ contre 230
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit le prix cible à 180 $ contre 187 $
* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 80 $
* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Badger Meter Inc BMI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 200 à 190 dollars
* Best buy Co Inc BBY.N : Goldman Sachs réduit l'objectif de cours à 59$ contre 76
* Best buy Co Inc BBY.N : Goldman Sachs ramène le cours de l'action d'achat à vente
* Biogen BIIB.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 215 $ auparavant
* Biogen BIIB.O : Truist Securities réduit le prix cible à 189 $ contre 193 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen réduit le cours cible de 80 $ à 65 $
* Blackstone BX.N : BMO augmente le cours cible de 126 $ à 132 $
* Blackstone Inc BX.N : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 16$ contre 17
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 80$ contre 105
* Boston Scientific Corp BSX.N : Mizuho ramène le cours cible à 90 $, contre 115 $ auparavant
* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho réduit le prix cible à 84 $ de 85
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit le prix cible à 85$ de 110
* CACI International Inc CACI.N : Jefferies réduit le prix cible de 690 $ à 645 $
* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 700 $ à 650 $
* Camden Property Trust CPT.N : RBC réduit le prix cible de 108 $ à 104 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup augmente le prix cible de 785 $ à 905 $
* Celanese Corp CE.N : BMO augmente le prix cible de 41 $ à 70 $
* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies réduit le cours cible de 86 $ à 75 $
* Chemours CC.N : BMO relève le cours cible de 19 $ à 25 $
* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève le cours cible à 225 $ contre 217 $
* Chevron Corp CVX.N : RBC relève le cours cible à 220 $, au lieu de 200
* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen ramène le cours cible à 204 $, contre 214 $ auparavant
* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 25
* Chord Energy Corp CHRD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 169 $ à 187 $
* CME Group Inc CME.O : Barclays réduit le prix cible de 344 $ à 343 $
* CMS Energy Corp CMS.N : BMO augmente le prix cible de 80 $ à 86 $
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 4 $ pour le porter à 149
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève le prix cible de neutre à achat
* Constellation Brands STZ.N : Barclays relève l'objectif de cours de 151 à 170 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 158 $ contre 162 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 142 $ à 190 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de "hold" à "buy"
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Mizuho réduit le prix cible de 39 $ à 31 $
* Coreweave Inc CRWV.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 100 $ à 120 $
* Coreweave Inc CRWV.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 175 $ contre 125 $ auparavant
* Cummins CMI.N : Citigroup augmente le prix cible à 710$ de 630
* Cummins Inc CMI.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 693 $ contre 630 $
* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 270 $ à 245 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan augmente le prix cible à 54 $ contre 46 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 193 $ contre 172 $ auparavant
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 210 $, contre 195 $ auparavant
* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de "hold" à "buy" (acheter)
* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 67 $ à 98 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 400$ contre 450
* Doordash DASH.O : Stifel réduit le cours cible à 185 $ contre 215 $
* Dover Corp DOV.N : Citigroup augmente le prix cible à 253 $ contre 231 $
* Dow Inc DOW.N : BMO augmente le prix cible de 35 $ à 42 $
* Duke Energy Corp DUK.N : BMO relève le cours cible de 136 $ à 143 $
* Dupont DD.N : Citigroup abaisse le cours cible à 56 $ contre 59 $
* Dynatrace Inc DT.N : RBC réduit le cours cible de 56 $ à 50 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies ramène le cours cible à 193 $, contre 205 $ auparavant
* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup réduit le cours cible à 330 $ contre 345
* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup augmente le prix cible de 13 à 15 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho réduit le prix cible de 100 $ à 95 $
* Elevance Health ELV.N : Truist Securities réduit le prix cible de 390 à 375 $
* Entegris Inc ENTG.O : BMO augmente le prix cible de 148 $ à 153 $
* Entergy ETR.N : BMO augmente le prix cible de 118 $ à 127 $
* Equinix Inc EQIX.O : Moffettnathanson relève le cours cible de 980 $ à 1160 $
* Equinix Inc EQIX.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 1075 à 1250 dollars
* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 22$ contre 25
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Mizuho réduit le prix cible de 65 $ à 58 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC réduit le prix cible de 282 $ à 285 $
* Estee Lauder Companies Inc EL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 120 $ contre 130 $
auparavant
* Fastenal Company FAST.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $ auparavant
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 290 $ contre 300
* Figma Inc FIG.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Figs Inc FIGS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 15,00 $ contre 8,00 $
* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup réduit le prix cible de 98 $ à 97 $
* Ford F.N : RBC réduit le cours cible à 11 $ contre 12 $
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley ramène le cours à neutre de "acheter
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley augmente le prix cible de 100 $ à 130 $
* GCM Grosvenor GCMG.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 24 $ à 17 $
* GE Healthcare GEHC.O : BTIG réduit le prix cible de 91 $ à 85 $
* GE Healthcare GEHC.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 90$ contre 95
* GE Vernova GEV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1 095 $ contre 916 $
* Gen Digital Inc GEN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 32 $
* Gen Digital Inc GEN.O : RBC réduit le prix cible à 22 $ de 29
* Generate Biomedicines Inc GENB.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* Generate Biomedicines Inc GENB.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec PT $16
* Gilead GILD.O : Citigroup augmente le prix cible de 156 $ à 165 $
* GM GM.N : RBC réduit le prix cible à 96 $ contre 107 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 390 $ contre 430 $
auparavant
* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities augmente le prix à 43 $ contre 38 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 70$ contre 80
* Hamilton Lane HLNE.O : Oppenheimer réduit le cours cible à 171 $ contre 230 $
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO réduit le cours cible de 118 $ à 108 $
* Helus Pharmaceuticals HELP.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 8 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit le prix cible de 165 $ à 135 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 160 $ contre 189 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James réduit le prix cible à 29$ de 30
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à "outperform"
* Humana HUM.N : Truist Securities augmente le prix cible de 200 $ à 220 $
* IBM IBM.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 285
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève le cours cible de 52 $ à 75 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève le cours cible de 55 $ à 66 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup réduit le prix cible à 113 $ contre 117 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit le prix cible de 85 $ à 70 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies réduit le prix cible de 290 $ à 265 $
* Insulet Corp PODD.O : BTIG réduit le prix cible de 380 $ à 320 $
* Intapp Inc INTA.O : Barclays réduit le prix cible à 20 $ de 35
* Intel INTC.O : Benchmark augmente le prix cible à 76 $ contre 57 $
* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $, contre 45 $ auparavant
* International Business Machines IBM.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 300 $ contre 340 $
auparavant
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup réduit le prix à 90$ de 100
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG réduit le prix cible à 574 $ de 616 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho réduit le prix cible de 575 $ à 525 $
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : BTIG réduit le prix cible à 185 $, contre 215 $ auparavant
* KBR Inc KBR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 45 $ à 40 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 39 $ contre 44 $
* Kimberly-Clark KMB.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 108 $ contre 109 $
* KKR KKR.N : Oppenheimer ramène le cours cible à 140 $, contre 187 $ auparavant
* Lam Research LRCX.O : Stifel relève le cours cible à 300 $, contre 280 $ auparavant
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 95 $ contre 85 $
* Leidos LDOS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 175 $ contre 190 $
* Lincoln National Corp LNC.N : Mizuho abaisse le cours cible à 48 $ contre 54 $
* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $
* Lithia & Driveway LAD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 320 $ contre 335 $
auparavant
* Lithia Motors Inc LAD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 293 $ contre 355 $
* MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : BofA Global Research relève le cours à 305 $ contre
260 $
* Manpowergroup MAN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 30$ contre 35
* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 193 $ contre 199 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies réduit le prix cible à 745 $ contre 785 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : B. Riley relève le prix cible à 156 $, contre 135 $ auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 149 $, contre 120 $ auparavant
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : BTIG réduit le prix cible à 100$ de 107
* Meta META.O : Stifel réduit le prix cible à 805 $ contre 820 $
* Metlife Inc MET.N : Mizuho ramène le cours cible à 93 $, contre 100 $ auparavant
* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit le prix cible à 87 $ contre 88 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies réduit le prix cible à 105 $ contre 144 $
* Moody's Corporation MCO.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 660 $ à 560 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays réduit le prix cible à 114 $ contre 116 $
* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush augmente le prix cible de 115 à 118 dollars
* Nike Inc NKE.N : HSBC passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif de cours à 48 $ contre 90 $
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible de 40 $ à 37 $
* NRG Energy Inc NRG.N : Jefferies augmente le prix cible de 181 $ à 199 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 3 $ à 71 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research augmente le prix de vente de neutre à achat
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente le prix cible de 63 $ à 64 $
* Olin Corp OLN.N : BMO augmente le prix cible de 24 $ à 30 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : JP Morgan ramène le cours à 152 $ contre 163 $
* ONSEMI ON.O : BofA Global Research relève le cours de neutre à achat
* ONSEMI ON.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 70 à 85 dollars
* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 310 $ contre 275 $
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 40 à 70 dollars
* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 180 $ à 170 $
* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit le prix cible de 156 $ à 135 $
* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup augmente le prix cible à 130 $ contre 125 $ auparavant
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève le prix cible de 1092 à 1137 dollars
* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 72 $
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 185 $ à partir
de 200
* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Goldman Sachs ramène l'objectif de cours de "acheter" à "neutre
* Pfizer PFE.N : BMO relève l'objectif de cours de 30 $ à 34 $
* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 326 $ à 322 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho réduit le prix cible à 101 $ de 113 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen réduit le prix cible à 102 $ de 105
* Qualys Inc QLYS.O : RBC réduit le prix cible de 134 $ à 85 $
* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit le prix cible de 12 $ à 6 $
* Regal Rexnord Corp RRX.N : Citigroup augmente le prix cible de 230 $ à 240 $
* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 215 $ à 212 $
* Replimune Group Inc REPL.O : BMO réduit le prix cible de 11 $ à 1 $
* Replimune Group Inc REPL.O : BMO fait passer le cours de l'action de "marché performant" à "sous-performance
* Replimune Group Inc REPL.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible d'achat à vente
* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 11 $ à 2 $
* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners abaisse le prix cible de "surperformance" à "performance du
marché"
* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 14 $ à 4 $
* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondérer à neutre
* Replimune Group Inc REPL.O : Wedbush réduit le prix cible à 2 $ de 19
* Replimune Group Inc REPL.O : Wedbush réduit le prix cible de surperformer à neutre
* ResMed Inc RMD.N : Mizuho réduit le prix cible de 300 $ à 255 $
* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Jefferies relève le cours à 80 $ contre 70
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Guggenheim relève le prix cible de 160 à 175 dollars
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 147 $ contre 115 $ auparavant
* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen réduit le prix cible à 115 $ contre 124 $
* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 24 $ à 16 $
* RTX Corp RTX.N : Jefferies réduit le prix cible à 210 $ contre 225
* S&P Global Inc SPGI.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 525 $ contre 530 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup augmente le prix cible de 875 $ à 980 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies augmente le prix cible de 700 $ à 1000 $
* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan ramène le cours à 110 $, contre 125 $ auparavant
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays relève l'objectif de cours à 48 $ contre 44 $
* ServiceNow Inc NOW.N : RBC réduit le cours cible à 121 $ contre 150 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays augmente le prix cible à 201 $ de 193 $
* SINTX Technologies Inc SINT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* Snap Inc SNAP.N : Stifel réduit le prix cible à 4,5 $ de 5,5
* Solventum Corp SOLV.N : BTIG réduit le prix cible à 89$ de 100
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Argus Research augmente le prix cible de 88 $ à 98 $
* Spire Inc SR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 105 $ contre 96 $ auparavant
* Starbucks SBUX.O : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à "hold"; augmente le cours
cible de 86 $ à 92 $
* Stepstone Group Inc STEP.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 104 $ à 90 $
* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 107 $
* Stryker Corp SYK.N : BTIG réduit le prix cible de 412 $ à 397 $
* Stryker Corp SYK.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; PT 410
* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 260 $ à 270 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 246 $ à 249 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities augmente le prix cible à 285 $ contre 279 $
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Barclays relève le prix cible de 600 à 603 dollars
* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 135 $ contre 122 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève sa note de sous-performance à neutre
* Tempus AI Inc TEM.O : TD Cowen relève la note d'achat de " hold " à " buy "; baisse la prévision de cours de
70 $ à 65 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays réduit le prix cible de 28 $ à 20 $
* Teradata Corp TDC.N : RBC réduit le prix cible à 29 $, contre 35 $ auparavant
* Tesla Inc TSLA.O : RBC réduit le cours cible de 500 $ à 480 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen réduit le cours cible de 683 $ à 625 $
* Timken Co TKR.N : Citigroup augmente le prix cible de 115 $ à 125 $
* T-Mobile US Inc TMUS.O : KeyBanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle
* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 500 $ contre 560 $
* TPG Inc TPG.O : BMO ramène le cours cible de 48 $ à 44 $
* Uber UBER.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 105
* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel réduit le prix cible à 497 $ de 501
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit le prix cible de 38 $ à 28 $
* Ventas Inc VTR.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 95 $, contre 90 $ auparavant
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève le cours cible à 340 $, contre 286 $ auparavant
* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le PT de 43$ à
55$
* Visteon Corp VC.O : RBC réduit le prix cible de 127 $ à 117 $
* Voyager Technologies Inc VOYG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 43 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies réduit le prix cible à 360 $ contre 375 $
* Waters Corp WAT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 345 $, contre 373 $ auparavant
* Wayfair Inc W.N : Stifel réduit le prix cible à 85 $ contre 89 $
* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup augmente le prix cible à 405 $, contre 335 $ auparavant
* Westlake Corp WLK.N : BMO relève le cours cible de 127 $ à 133 $
* Whitestone REIT WSR.N : B. Riley ramène le cours de l'action d'achat à neutre
* Whitestone REIT WSR.N : B. Riley augmente le prix cible de 18 $ à 19 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Goldman Sachs augmente le prix cible de 185 $ à 218 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Goldman Sachs relève l'objectif de cours de Neutre à Achat
* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 274 $, contre 315 $ auparavant
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de performance du
marché
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de prix de 101