TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CF Industries, Kimberly-Clark, Welltower

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CF Industries, Kimberly-Clark et Welltower.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 550 à 710 dollars

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 121 $

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Welltower Inc WELL.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « surperformance »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* American Homes 4 Rent AMH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 550 $ à 710 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 61 $ à 72 $

* Assurant Inc AIZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $

* Caretrust REIT CTRE.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 43 $

* Carter'S, Inc. CRI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $

* Carter'S, Inc. CRI.N : Wells Fargo passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 125 $ à 1 165 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 121 $

* Chiron Real Estate XRN.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Benchmark relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Cognizant CTSH.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver » et abaisse son objectif de cours de 81 $ à 59 $

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 794 $ à 874 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 218 $ à 270 $

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 450 $ à 425 $

* Figma Inc FIG.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 36 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Needham relève son objectif de cours de 136 $ à 150 $

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42,00 $ à 47,00 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 43 $ à 47 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif

de cours à 24 $

* Healthpeak Properties DOC.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Humacyte Inc HUMA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1,5 $ à 1,25 $

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 10 $ à 14 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 114 $ à 122 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève son objectif de cours de 275 $ à 290 $

* Janus Living JAN.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « achat fort »; objectif de

cours: 34 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Kla Corp KLAC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 206,40 $ à 290 $

* Lam Research LRCX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 315 $ à 450 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Baird relève son objectif de cours de 195 $ à 225 $

* Leidos Holdings LDOS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 200,00 $ à 125,00 $

* Leidos Holdings LDOS.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Neutre »

* Lineage Inc LINE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Matson Inc MATX.N : Stephens relève son objectif de cours de 217 $ à 230 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 840 $ à 1 200 $

* Netflix Inc NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 5 $, le ramenant à 115 $

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Raymond James reprend sa couverture avec un objectif de cours de 50 $

* Oncology Institute Inc TOI.O : Needham relève son objectif de cours de 5 $ à 7 $

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* ResMed Inc RMD.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* ResMed Inc RMD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 286 $ à 230 $

* Ryder System Inc R.N : Baird relève son objectif de cours de 253 $ à 290 $

* Sabra Health Care REIT SBRA.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « sous-performance »

* Schneider National Inc SNDR.N : Baird relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 400 $ à 462 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 520 $ à 600 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 541 $ à 645 $

* Ventas Inc VTR.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « surperformance »; objectif de cours:

94 $

* Welltower Inc WELL.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 226 $

* Western Midstream Partners WES.N : Mizuho reprend sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 48 $